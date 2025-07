„Prezydent traci cierpliwość”. Rubio bez ogródek o relacjach Trump-Putin

Sekretarz stanu USA Marco Rubio pochwalił prezydenta USA Donalda Trumpa jako „mistrza finalizacji” i stwierdził, że Trump „traci cierpliwość” wobec Rosji w związku z wojną w Ukrainie podczas wywiadu dla Fox News, który odbył się 26 lipca. Rubio podkreślił, że prezydent Trump jest coraz bardziej sfrustrowany brakiem reakcji ze strony Kremla na apele o zakończenie wojny w Ukrainie.

„Myślę, że prezydent jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że, mimo iż ma doskonałe relacje z Władimirem Putinem (podczas rozmów) przez telefon, do niczego (konkretnego) to nie prowadzi” - powiedział. „Nadszedł moment, by działać, a prezydent stwierdził to jasno. On traci cierpliwość. Traci wolę, by dalej czekać na to, aż strona rosyjska zrobi coś, by zakończyć tę wojnę” – dodał.