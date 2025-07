Szkolenia na czołgach K2 trwają też w Polsce. Załogi doskonalą swoje umiejętności

Intensywne szkolenia załóg obsługujących czołgi K2 Black Panther odbywają się nie tylko na poligonach Korei Południowej. Żołnierze szkolą się również w Polsce. To kolejne tego typu kursy w tym roku, przygotowujące do obsługi tych pojazdów w realnych warunkach pola walki.

„Żołnierze z jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej - z 20 Brygady Zmechanizowanej oraz 9 Brygady Kawalerii Pancernej szkolą się na czołgach K2. To szkolenia dowódców, działonowych i kierowców. W praktyce oznacza to, że szkolenie ma szeroki zakres. Polega też na tym, żeby załogi doskonaliły umiejętności zdobyte już w Korei Południowej i nabywały nowe. Mowa tutaj nie tylko o umiejętności strzelania, ale również manewrowania w trudnych warunkach terenowych, bo południowokoreańskie czołgi K2 są bardzo dobrze przystosowane właśnie do warunków terenowych województwa warmińsko-mazurskiego, czyli do różnych cieków wodnych, różnych jezior, nierównych dróg” - przekazał w rozmowie z Portalem Obronnym rzecznik 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej kpt. Karol Frankowski.

Przypomniał również, że w zeszłym miesiącu załogi z 16 Dywizji Zmechanizowanej szkoliły się na rzece Narwi, gdzie uczyły się, jak pokonywać przeszkody wodne. „Tego typu szkolenia zakładają też naukę manewrowania czołgiem zarówno w dzień, jak i w nocy, ponieważ sprzęt noktowizyjny w K2 pozwala na skuteczne poruszanie się i wykonywanie zadań również pod osłoną nocy. Te umiejętności przekładają się na zadania ogniowe, które będą zwieńczeniem aktualnego kursu w połowie sierpnia” - dodał rzecznik 16PDZ.

W 16 Dywizji Zmechanizowanej znajduje się obecnie około kilkudziesięciu czołgów K2, a w przyszłości będzie ich jeszcze więcej, jak przyznał kpt. Frankowski . „Wyposażone w nie są trzy brygady, bo tak naprawdę czołgi K2 są przeznaczone tylko dla nas, dla 16 Dywizji Zmechanizowanej, która wzmacnia wschodnią flankę NATO. Aktualnie ma je 9 Brygada Kawalerii Pancernej, 20 Brygada Zmechanizowana i 15 Brygada Zmechanizowana” - wyjaśnił.

Warto podkreślić, że południowokoreańskie maszyny cieszą się sporym uznaniem wśród żołnierzy, którzy chwalą je przede wszystkim za siłę ognia, ale i manewrowość.

„Czołgi K2 są do lepiej przystosowane do warunków terenowych Warmii i Mazur niż czołgi Abrams, które posiada 18 Dywizja Zmechanizowana. Są one trochę lżejsze, lepiej przystosowane do płynnego i sprawnego manewrowania. Także można powiedzieć, że jest to typowy czołg przeznaczony na te tereny. Załogi oceniają K2 bardzo pozytywnie. Trzeba pamiętać, że przesiadły się one z czołgów typu PT-91 i T-72, więc mówimy tu o ogromnym przeskoku technologicznym. Ten czołg, poza tym, że ma tak naprawdę znakomitą armatę, świetne możliwości manewrowania, to ma również bardzo dobrą łączność. Pozwala ona na szybkie połączenie między dowódcami, aby można było wykonywać zadania w tym samym czasie z innymi jednostkami”.