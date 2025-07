WOT w gotowości. Wezwania do obowiązkowego wstawiennictwa

Jeśli jesteś w WOT, to nie zdziw się, że otrzymasz wezwanie do pilnego stawiennictwa. Ze względu na prognozowane burze i intensywne opady deszczu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w 13 województwach zostali postawieni w stan gotowości do wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych – poinformował (27 lipca) wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie same działania podjęto ostatnio 7 lipca.

i Autor: żródło 6 MBOT/ Materiały prasowe