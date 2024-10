Kosiniak-Kamysz: Powódź pokazała, że potrzebne są ciężkie śmigłowce. Możliwości śmigłowca Chinook są tu unikalne i ogromne

Duże śmigłowce na pewno by się przydały, które by mogły nawet czterdziestu żołnierzy przerzucić w odpowiednie miejsce… i zrzucać nie jeden „big bag”, tylko kilka, czy kilkanaście. [...] Możliwości śmigłowca Chinook są tu unikalne i ogromne — oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, opisując wnioski z walki z powodzią, podczas wywiadu dla Portalu Obronnego. Może to oznaczać znaczące przyspieszenie programu zakupu ciężkich śmigłowców transportowych. To my jako pierwsi informowaliśmy w czerwcu 2024 roku o rozmowach MON i Agencji Uzbrojenia z firmą Boeing na temat śmigłowców CH-47F Chinook.