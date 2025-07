Gen. Piotrowski o bezpieczeństwie Bałtyku i potrzebie posiadania strategii

Bezpieczeństwo Bałtyku

W trakcie X Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa wielokrotnie padło pytanie dotyczące bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego i sposobów na jego zabezpieczenie, ale także występujących tutaj zagrożeń i zmieniającej się percepcji regionu. Zapytaliśmy o to również gen. Tomasza Piotrowskiego.

„Przez ostatnie parę lat bardzo mocno ewaluowało środowisko Morza Bałtyckiego w wielu aspektach. Oczywiście dla większości z nas jest to sąsiedztwo z Rosją, które jest cały czas dalej agresywna i pomimo tego absolutnie nie powinna nas uspokajać sytuacja, że Rosja prowadzi wojnę i jest bardzo mocno zaangażowana w Ukrainie, wojnę pełnej skali i wszystkie rosyjskie elementy są tam skierowane. Dalej obserwujemy w rejonie Bałtyku, w rejonie dalekiej Północy, w rejonie Morza Norweskiego, niegasnącą aktywność rosyjską i cały czas dokładanie nowych zdolności i rozbudowywanie tych zdolności" – mówił gen. Piotrowski. „Morze Bałtyckie, do niedawna oceniane jako jezioro, staje się percepcyjnie coraz mniejsze, dlatego że coraz więcej interesów państw, które są dookoła niego rozlokowane, krzyżuje się, zbiega, są wspólne projekty, wspólne zainteresowanie, począwszy od budowania wspólnego lepszego bezpieczeństwa poprzez projekty energetyczne, ekonomiczne, przemysłu zbrojeniowego. Ten dystans jest coraz krótszy, coraz relacje silniejsze, więc to też pokazuje, że to wszystko się zaczyna zacieśniać” - wyjaśniał.

Gen. Piotrowski zwrócił również uwagę, na co powinno się zwracać uwagę w domenie morskie. Jak wyjaśnił: „To, na co na pewno musimy położyć potężny nacisk, to wypracowanie transparentnej, konkretnej, rozpoznawalnej u nas przez wewnętrzne, polskie środowisko, jak i środowisko międzynarodowe naszej strategii dla Bałtyku. Może nie jako oddzielnej, odseparowanej wyspy, ale jako elementu strategii bezpieczeństwa narodowego, czy też strategii narodowej, jakbyśmy tego nie nazwali. To musi być integralny element. I to nie na za rok, nie na za pół roku, tylko na wczoraj w zasadzie potrzebujemy takich rozwiązań, które byłyby wskaźnikiem, latarnią, na którą miałyby się kierować różnego rodzaju branże i różnego rodzaju przedstawiciele”.

Potrzeba strategii dla Morza Bałtyckiego

W trakcie rozmowy zapytaliśmy gen. Piotrowskiego, jak powinna wyglądać strategia dla Bałtyku.