Szpiedzy w Grecji? Aresztowano osoby fotografujące myśliwce Rafale

Grupa składająca się z dwóch mężczyzn, kobiety i młodszego mężczyzny, którzy byli obywatelami Chin zostali zauważeni przez pracowników ochrony Hellenic Aerospace Industry (HAI), którzy poprosili ich o opuszczenie terenu. Zamiast opuścić teren, przenieśli się w pobliże mostu i kontynuowali fotografowanie obiektów HAI i 114. Pułku Bojowego, ignorując ostrzeżenia. Po tym ochrona bazy lotniczej Tanagra zatrzymała ludzi. Ich działania uznano za podejrzane i wzbudziły podejrzenia o szpiegostwo, ponieważ na zdjęciach, które zrobili, podobno znajdowały się myśliwce Rafale.

Dochodzenie w sprawie intencji

Obywatele Chin zostali następnie przekazani lokalnej policji i przewiezieni na komisariat w Tanagrze. Wstępne informacje wskazują, że posiadali oni znaczną ilość materiałów fotograficznych z tego obszaru. Władze badają obecnie, czy był to incydent odosobniony, czy też element bardziej systematycznych działań wywiadowczych. Władze obecnie prowadzą dochodzenie w sprawie charakteru i intencji tych działań.

Greckie Ministerstwo Obrony nie opublikowało oficjalnego komunikatu, ale zaznaczyło, że jest przygotowane do przeciwdziałania wszelkim przejawom szpiegostwa. Grecja zakończyła ostatnio proces odbioru 24 myśliwców Dassault Rafale, które są obecnie rozmieszczone w bazie lotniczej w Tanagrze.

CHINY BEZ CENZURY. AMBICJE, WYNALAZKI I KULTURA KTÓRA ZDOMINUJE ŚWIAT Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Chińskie szpiegostwo coraz aktywniejsze

W styczniu pięciu byłych studentów Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju, uczestniczących w programie wymiany z Uniwersytetem Michigan, zostało oskarżonych o szpiegostwo po tym, jak w sierpniu 2023 roku zostali przyłapani na szpiegowaniu ćwiczeń wojskowych z udziałem tajwańskich sił zbrojnych w Camp Grayling. Studenci zostali skonfrontowani przez sierżanta Gwardii Narodowej Utah. Ich działania doprowadziły do zerwania współpracy między Uniwersytetem Michigan a chińską uczelnią w styczniu 2025 roku. Podobnie jak w przypadku Grecji, incydent dotyczył obywateli chińskich próbujących zdobyć informacje o zaawansowanych systemach wojskowych w tym przypadku związanych z Tajwanem.

W maju Turecka Narodowa Organizacja Wywiadowcza (MIT) rozbiła chińską komórkę cyberszpiegowską w Stambule, oskarżoną o używanie fałszywych stacji bazowych do zbierania danych komunikacyjnych i monitorowania tureckich urzędników oraz społeczności ujgurskiej. W lutym 2024 roku aresztowano sześciu podejrzanych o szpiegowanie Ujgurów na rzecz chińskich służb.

W czerwcu dwaj obywatele Chin, Yuance Chen (mieszkaniec Happy Valley, Oregon) i Liren „Ryan” Lai (przybyły do Houston na wizie turystycznej), zostali aresztowani przez FBI za działalność szpiegowską na rzecz chińskiego MSS. Oskarżono ich o zbieranie informacji o personelu i bazach US Navy, w tym fotografowanie centrum rekrutacji marynarki w San Gabriel w Kalifornii oraz bazy marynarki w stanie Waszyngton. Chen miał również zorganizować prywatną wycieczkę po lotniskowcu USS Abraham Lincoln w San Diego, podczas której zdobył dane o rekrutach, w tym ich nazwiska i miejsca pochodzenia, które przekazano MSS. Dodatkowo koordynowali tajne przekazanie gotówki w zamian za informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego USA. Obaj zostali oskarżeni o naruszenie Foreign Agent Registration Act (FARA), co grozi karą do 10 lat więzienia i grzywną do 250 000 USD.

W lipcu jak pisaliśmy w Portalu Obronnym, pojawiły się dwa incydenty związane z Chinami. Associated Press poinformował, że francuscy urzędnicy oskarżają chińskie ambasady o prowadzenie kampanii dezinformacyjnej mającej na celu osłabienie sprzedaży samolotów Rafale. Według francuskich urzędników, attaché obrony chińskiej ambasady powtarzali narrację o słabych wynikach indyjskich samolotów Rafale w czasie wojny Indii z Pakistanem.

Ministerstwo Obrony w Pekinie zaprzeczyło oskarżeniom, nazywając je "czystymi bezpodstawnymi plotkami i oszczerstwami". Podkreślono, że Chiny stosują ostrożne i odpowiedzialne podejście do eksportu sprzętu wojskowego. Francuskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że samoloty Rafale stały się celem "szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej", której celem jest "promowanie przewagi alternatywnego sprzętu, zwłaszcza chińskiej produkcji".

Według francuskich badaczy specjalizujących się w dezinformacji internetowej, ponad 1000 kont w mediach społecznościowych, utworzonych po wybuchu konfliktów między Indiami i Pakistanem, również rozpowszechniało narrację o chińskiej wyższości technologicznej. Francuscy wojskowi twierdzą, że nie udało im się powiązać internetowej krytyki samolotu Rafale bezpośrednio z chińskim rządem.

9 lipca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zatrzymaniu dwóch obywateli Chin, ojca i syna, którzy usiłowali zdobyć tajną dokumentację produkcji ukraińskich systemów rakietowych RK-360MC Neptun z zamiarem nielegalnego przekazania jej chińskiemu wywiadowi. Według ustaleń ukraińskich służb specjalnych, 24-letni były student jednej z kijowskich uczelni technicznej, skreślony z listy studentów w 2023 roku, pozostał na Ukrainie i próbował zwerbować obywatela Ukrainy ze związanego z konstrukcją uzbrojenia. Jego ojciec, mieszkający na stałe w Chinach, przyjeżdżał do Ukrainy, by koordynować działania syna. Zatrzymanym Chińczykom grozi teraz kara pozbawienia wolności do 15 lat i konfiskata mienia. Są podejrzani o szpiegostwo uznawane za poważne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu państwa.