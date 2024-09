Od 17 września maszyny bezzałogowe MQ-9 Reaper należące do US Air Force 147th Attack Wing latają z czeskiej 21. Bazy Lotnictwa Wojskowego Ceslav m.in. nad Morawami, rejonem Ostrawy, Krnowa i Opawy. Co istotne, działają zarówno w dzień jak i nocą, przekazując przede wszystkim obraz w świetle widzialnym i podczerwieni. Dane są przekazywane do specjalnego kontenera umieszczonego w bazie, skąd mogą być przekazane stronie czeskiej.

Według pułkownika Michała Kudyny, szefa wydziału szkolenia bojowego Dowództwa Sił Powietrznych Republiki Czeskiej, Reaper może dostarczyć różnego typu dane obrazowe: od wideo, w tym przesyłanego w czasie rzeczywistym, po obrazy konkretnych obiektów, zarówno w widmie widzialnym, jak i w podczerwieni. Do ćwiczeń Ample Strike oddelegowano dwie amerykańskie maszyny i obie biorą udział w lotach nad obszarami klęski żywiołowej, ale tylko jedna jest w powietrzu w danym momencie. Misje trwają około 10 godzin, co dla tego typu maszyn nie jest szczególnie wymagające, gdyż mogą one pozostawać w powietrzu ponad dwa razy dłużej.

Jak mówi major Jiří Studnički - „To nam ułatwia działanie, ponieważ możemy zobaczyć skalę katastrofy na dużym obszarze, a następnie przekazać tę informację bezpośrednio ludziom, którzy na tej podstawie mogą podjąć trafne decyzje.” Major podkreślił też, że w przeszłości nie istniał taki e możliwości zobrazowania, w którym informacje byłyby dostępne z różnych poziomów lotu i obszarów. Do tego w zasadzie w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem liczonym w kwadransach raczej niż w godzinach i dniach.

General Atomics MQ-9 Reaper, to bezzałogowce klasy MALE (Medium Altitude, Long Endurance), czyli dostosowane do długotrwałych lotów na średniej wysokości. W przypadku tej maszyny jest to zwykle do 20 godzin spędzonych na pułapie do 6 tys. metrów. Jest to możliwe dzięki konstrukcji przypominającej ogromny motoszybowiec. Reaper posiada długi i wąskie skrzydła o rozpiętości 20 metrów i silnik ze śmigłem pchającym umieszczonym na końcu smukłego kadłuba. Maszyna może przenosić różnorodne wyposażenie i uzbrojenie na podskrzydłowych pylonach. Obejmuje ono m.in. pociski Hellfire, bomby kierowane, ale też zasobniki rozpoznawcze cz środki walki elektronicznej. W Polsce na stałe tego typu maszyny stacjonują w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.