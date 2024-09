Gwałtowne powodzie jak wiadomo zalały Europę Środkowo-Wschodnią w wyniku ulewnych deszczy wywołanych przez niż genueński Borys. Informacje o zasięgu obszarów zalewowych i poziomie wody są kluczowe dla planowania działań zapobiegawczych i ratowniczych. W tym zakresie, jak już pisaliśmy w przeszłości, satelity radarowe mają tą przewagę nad optycznymi, że nie tylko zbierają dane przy każdej pogodzie. Również podczas zachmurzenia i deszczu. Zebrane przez nie zobrazowania pozwalają stwierdzić nie tylko zasięg działania żywiołu, ale też głębokość wody czy rodzaj budynków i struktur które zostały zalane.

Dlatego od początku rozwoju sytuacji kryzysowej wszystkie dostępne nad Europą satelity konstelacji ICEYE są kierowane do zbierania danych powodziowych. Zespół specjalistów od monitoringu powodziowego operatora czynnie współpracuje z organami rządowymi w całej Europie, analizując i przetwarzając dane satelitarne. Wszystko po to, by w czasie niemalże rzeczywistym dostarczać informacje na temat zasięgu i wysokości fal powodziowych.

Jak informuje firma ICEYE dotąd dostarczyła polskim instytucjom dwa raporty powodziowe opracowane na podstawie zobrazowań pozyskanych przez satelity ICEYE. Satelity wyposażone w radary z syntetyczną aperturą (SAR), pozyskują zobrazowania również z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej dotkniętych powodzią oraz Austrii.