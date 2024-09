Mobilna Platforma Rozpoznania Satelitarnego ISR łączy systemy komunikacji i transmisji danych, bezpieczeństwa użytkowania, zasilania oraz specjalnie zaprojektowany system antenowy, zapewniający szybką transmisję danych i ich bezpośrednią dystrybucję do właściwych odbiorców na dowolnym szczeblu dowodzenia. Wszystkie elementy zostały zintegrowane w odpowiednio wyposażonym, standardowym kontenerze, który będzie przewożony na podwoziu Jelcz.

Cały system został opracowany wspólnie przez zespoły inżynieryjne ICEYE, WZŁ-1 S.A. i PGZ S.A. MPRS ISR zapewnia zdolność prowadzenia stałych operacji wykorzystujących potencjał konstelacji satelitarnej ICEYE, pobierania danych niemal w czasie rzeczywistym i ich bieżącego analizowania.

System jest przeznaczony do współdziałania na poziomie operacyjnym, wspierając dowódców w podejmowaniu decyzji. Dzięki MPRS ISR użytkownicy będą mogli sprawniej i szybciej niż dotąd uzyskiwać świadomość sytuacyjną na polu walki. Co równie istotne, rozwiązanie to jest w pełni mobilne, łatwe do transportu i maskowania oraz kompatybilne ze wszystkimi elementami Polowego Systemu Łączności stosowanego przez Siły Zbrojne RP.

Podczas #MSPO24 wspólnie firmy @ICEYEfi, #WZŁ1 i @PGZ_pl prezentują Mobilną Platformę Rozpoznania Satelitarnego ISR.Jest to umieszczona w standardowym kontenerze stanowisko do odbierania i obróbki danych z rozpoznawczych systemów satelitarnych. pic.twitter.com/8WA6JwWXNs— PortalObronny (@PortalObronny) September 4, 2024

Dzięki temu zapewnia ona możliwość natychmiastowej reakcji na szybko zmieniające się warunki współczesnego pola walki, a także dystrybucji efektów pracy systemu rozpoznania ISR. Oznacza to realne przeniesienie możliwości rozpoznania satelitarnego z poziomu strategicznego na taktyczny. Czas uzyskania danych i przekazania ich do jednostek realizujących zadania spada w ten sposób z kilku godzin do kilkunastu minut.

Gotowy do produkcji system MPRS ISR został zaprezentowany rok po zawarciu przez WZŁ-1. PGZ i ICEYE Poland umowy o współpracy, którą podpisywano podczas ubiegłorocznej edycji MSPO. Jak mówi Krzysztof Trofiniak, Prezes Zarządu PGZ S.A. - ”Jest to dowód, że współpraca skupiająca rozproszone kompetencje może zaowocować ofertą kompleksowego produktu dla SZ RP na miarę wyzwań narzuconych przez obecną sytuację geopolityczną i umożliwić w przyszłości jego rozbudowę o kolejne moduły, w miarę uzyskiwania dojrzałości przez nowe technologie, na tym dynamicznie rozwijającym się rynku.”

„Ten nowy system, z wielkim potencjałem eksportowym, umożliwia optymalne wykorzystanie technologii satelitarnych ICEYE dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych i informacji wywiadowczych z obserwacji Ziemi, dostarczanych w niemal rzeczywistym czasie. To pionierskie rozwiązanie zostało opracowane wspólnie przez zespoły najwyższej klasy inżynierów w Polsce i Finlandii. Premiera MPRS ISR w Kielcach jest konsekwencją doskonałej, strategicznej współpracy, której celem jest wykorzystanie pełnego potencjału konstelacji ICEYE z korzyścią dla naszych klientów w Polsce i w krajach sojuszniczych” – stwierdził Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.