Polska staje się krajem o coraz bardziej liberalnym podejściu do posiadania broni, a liczba sztuk broni w rękach cywilów rośnie w szybkim tempie.

Wzrost zainteresowania strzelectwem napędzany jest przez zmieniającą się sytuację geopolityczną i potrzebę rozwijania umiejętności proobronnych.

Prawie milion sztuk broni jest zarejestrowanych w Polsce, a statystyki wskazują na dalszy dynamiczny wzrost, co stawia nas w czołówce Europy.

Zastanawiasz się, czy broń jest dla Ciebie? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jak zacząć swoją przygodę ze strzelectwem!

Posiadanie broni w Polsce. Kilka faktów

Oto kilka faktów: Polska jest jednym z krajów o relatywnie liberalnym podejściu do posiadania i korzystania z broni palnej przez obywateli. Statystyki rok do roku rosną lawinowo. Przed pandemią i wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, większość z nas czuła się na tyle bezpiecznie w otaczającej rzeczywistości, że niewielu traktowało broń jako narzędzie, nomen omen, do oBRONy. Strzelectwo było sportem lub weekendową rozrywką, uatrakcyjniającą randkę czy wieczór kawalerski, rzadko bywało traktowane jako trening dla bezpieczeństwa.

Kolejne sytuacje kryzysowe w regionie i napięcia geopolityczne sprawiły, że zaczęliśmy myśleć o posiadaniu przydatnych umiejętności - takich jak uzdatnianie wody, awaryjne przygotowywanie posiłków, budowanie tymczasowego schronienia, udzielanie pierwszej pomocy, samoobrony, czy umiejętności obsługi broni palnej.

Jak grzyby po deszczu powstają kolejne firmy zajmujące się tego typu szkoleniami i obecnie oferta jest naprawdę bogata. Można wziąć udział w bezpłatnych projektach finansowanych przez Państwo lub skorzystać z płatnych, komercyjnych kursów.

Uważasz, że strzelectwo to nadal niszowe zajęcie? Nic bardziej mylnego. Przyglądając się statystykom, zauważymy nie tylko znaczny wzrost liczby sztuk broni posiadanej przez Polaków, ale również zwiększone zainteresowanie i masową tendencję do występowania o pozwolenie do posiadania własnych egzemplarzy. Czy wiesz, że pod koniec 2020 roku w rękach cywili w Polsce zarejestrowanych było ponad pół miliona sztuk broni palnej (dokładnie 587853 sztuki)?

Prawie milion sztuk zarejestrowanej broni w Polsce

Jeśli ta liczba robi na Tobie wrażenie, wiedz, że był to dopiero początek tendencji wzrostowej. Na koniec 2024 roku bowiem, posiadaliśmy na terenie kraju zarejestrowane aż 930121 sztuki broni, a niesłabnące zainteresowanie strzelectwem wskazuje na to, że statystyki za 2025 rok przekroczą milion egzemplarzy.

Czy to dużo? Dla osoby, która nie zna rynku strzeleckiego w Polsce, te liczby mogą być imponujące. Porównując jednak statystyki krajów sąsiednich, perspektywa się zmienia. Zgodnie z raportem niemieckiego Federalnego Urzędu Administracji (BVA) na dzień 31 grudnia 2024, na terenie Niemiec zarejestrowanych było 934211 osób posiadających broń palną z liczbą 2992795 łącznie wydanych pozwoleń i 5010353 sztukami zarejestrowanej broni palnej w prywatnym posiadaniu. W Hiszpanii z kolei, jak wynika z raportu Guardia Civil , do końca 2022 roku, na łącznie 1425964 wydanych pozwoleń na broń palną, zostało zakupionych 2657687 sztuk broni.

Polska była krajem z najniższym współczynnikiem posiadanych sztuk broni na 100 obywateli

Na tle pozostałych krajów europejskich Polska, tuż po Watykanie, była dotychczas krajem o najniższym współczynniku posiadanych sztuk broni na 100 obywateli. Czechy jako kraj sąsiadujący, o podobnie liberalnym podejściu i kulturze był naszym niedoścignionym wzorem w tej materii. Do niedawna faktycznie liczba 319559 sztuk wydanych pozwoleń z sumą 1045936 sztuk broni w rękach Czechów budziła w nas nieskrywaną zazdrość. Od 2022 roku zrobiliśmy w tym temacie milowy krok i śmiało można stwierdzić, że w kolejnym, 2026 roku role te mogą się odwrócić.

Pamiętajmy jednak, że prawie milion sztuk zarejestrowanej w naszym kraju broni, nie jest tożsame z liczbą wydanych pozwoleń, ponieważ jedna osoba może posiadać kilka różnych rodzajów uprawnień i wiele osób korzysta z tego przywileju. Strzelectwo jako sport i umiejętność proobronna zyskuje na popularności i byłoby szkoda nie wykorzystać tej szansy na posiadanie własnych egzemplarzy.

Mity o broni palnej sięgają wojny i PRL

Broń palna owiana jest wieloma mitami. Lata wojny i PRL-u sprawiły, że bywa negatywnie kojarzona, podczas gdy faktycznie jest to ciekawe i zarazem praktyczne hobby. Bez względu na to, czy nam się to podoba, broń jest i będzie obecna w naszym otoczeniu. Warto więc posiadać choćby podstawowe umiejętności jej bezpiecznej obsługi - podobnie jak pływania czy opatrywania ran, które niespodziewanie mogą nam się przydać.

Nie jest to jednak jedyny powód. Przede wszystkim jest to emocjonujący sport o wielu dziedzinach i doskonała forma rekreacji dla całych rodzin. Uczy dyscypliny, skupienia uwagi, opanowania - kompetencji, które przydatne są zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Jak zrobić pozwolenie na broń? Michał Kwiatkowski tłumaczy

Kto może mieć pozwolenie na broń?

Zastanawiasz się, czy jest to zajęcie dla Ciebie? Broń palną w naszym kraju może posiadać każda dorosła osoba, która ukończyła 21 lat (w szczególnych przypadkach nawet od 18 r.ż), nie była karana, posiada miejsce stałego pobytu w Polsce, uzyska orzeczenie o braku przeciwwskazań fizycznych i psychicznych do posiadania broni palnej, oraz poda ważną przyczynę jej posiadania, taką jak przynależność do klubu sportowego, koła łowieckiego, czy stowarzyszenia kolekcjonerskiego, do którego zapis jest deklaratywny.

Spełnienie powyższych warunków progowych otwiera drzwi do posiadania większości modeli broni sportowej, myśliwskiej i bojowej. Począwszy od egzemplarzy precyzyjnych, których używają strzelcy olimpijscy, przez strzelby typu „pomp action”, po broń wykorzystywaną przez policję czy wojsko podczas działań operacyjnych.

Pozwolenie na broń. Egzamin kompetencyjny

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że czytając ten artykuł, kwalifikujesz się do uzyskania pozwolenia na broń, którą mógłbyś w odpowiedni sposób przechowywać w domu i wykorzystywać do podnoszenia kompetencji strzeleckich. Czy oznacza to, że broń palną może posiadać większość dorosłych obywateli? Tak, jednakże polskie prawo zabezpiecza nas przed nieodpowiedzialnymi użytkownikami, egzekwując zdanie egzaminu kompetencyjnego z zakresu aktualnych przepisów prawa, umiejętności praktycznych, budowy broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa.

Podczas egzaminów weryfikowana są nie tylko wiedza i praktyka, ale również postawa osoby egzaminowanej i jej stosunek do broni palnej. Nieodpowiedzialne działania czy lekceważące podejście, nawet przy dobrej znajomości zasad i celności strzelania, mogą być podstawą do odmowy wydania zezwolenia.