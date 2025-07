Jest kolejna zgoda USA. Ukraina może dostać armatohaubice M109

Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż wojskową obejmującą zdolność do konserwacji, napraw i modernizacji armatohaubic samobieżnych M109 oraz powiązanego sprzętu, o szacunkowej wartości 150 milionów dolarów do Ukrainy. To kolejna tego typu zgoda po informacjach o potencjalnej sprzedaży systemów HAWK, a także bojowych wozów piechoty Bradley.