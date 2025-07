Systemy HAWK i wozy Bradley. Waszyngton wzmacni obronę Ukrainy

System HAWK dla Ukrainy

Ukraina wystąpiła o szeroką pomoc w zakresie utrzymania swojego systemu rakietowego HAWK, służącego do zwalczania celów powietrznych na niskich i średnich pułapach. Nowy pakiet zawiera m.in. pięciotonowe ciężarówki, części zamienne, zestawy narzędzi, kontenery do przechowywania, a także sprzęt testowy oraz elementy wsparcia logistycznego i programowego.

Zgodnie z informacjami DSCA, pomoc obejmie również remont i modernizację wyrzutni, dokumentację techniczną, szkolenia oraz wsparcie przedstawicieli rządu USA i firm kontraktowych – zarówno techniczne, jak i terenowe. Wsparcie dotyczy także części zamiennych do pocisków MIM-23 HAWK oraz usług ich naprawy.

„Rząd Ukrainy zwrócił się z prośbą o zakup artykułów i usług związanych z utrzymaniem systemu rakietowego HAWK, w tym: pięciotonowych ciężarówek transportowych, części zamiennych do systemu HAWK, odnowienia i remontu jednostek ogniowych systemu obrony powietrznej HAWK, zestawów narzędziowych, sprzętu testowego, sprzętu wsparcia, dokumentacji technicznej, szkoleń, wsparcia technicznego i biurowego ze strony rządu USA i wykonawców, pomocy technicznej rządu USA i wykonawców, kontenerów i sprzętu do przechowywania części zamiennych, części zamiennych do rakiet MIM-23 HAWK oraz naprawy rakiet, a także innych powiązanych elementów logistyki i wsparcia programu. Szacunkowy całkowity koszt programu wynosi 172 miliony dolarów” – jak można przeczytać w komunikacie Agencji Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego (DSCA).

❗️The 🇺🇸US has approved the sale of equipment to 🇺🇦Ukraine for the repair of Bradley infantry fighting vehicles, as well as HAWK Phase III air defense systems, worth $322 million, - the Pentagon. pic.twitter.com/ndHPqHX0x6— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) July 23, 2025

Głównymi wykonawcami będą: Sielman Corporation (Wolos, Grecja), RTX Corporation – wcześniej Raytheon (Andover, Massachusetts) oraz PROJECTXYZ (Huntsville, Alabama). Dotychczas nie zawarto żadnych umów offsetowych, choć mogą zostać wynegocjowane w przyszłości. „Ewentualne porozumienia offsetowe zostaną określone w ramach negocjacji pomiędzy nabywcą a wykonawcą” - podkreślono. Realizacja sprzedaży będzie wymagała czasowego przeniesienia do Ukrainy około pięciu przedstawicieli rządu USA i 15 pracowników firm kontraktowych.

„Proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez zwiększenie zdolności Ukrainy do obrony własnej. Transakcja ta poprawi zdolności Ukrainy do przeciwdziałania obecnym i przyszłym zagrożeniom, umożliwiając jej skuteczniejsze prowadzenie misji obronnych i zapewniających bezpieczeństwo regionalne dzięki wzmocnionemu potencjałowi obrony powietrznej. Ukraina bez problemu zintegruje te artykuły i usługi ze swoimi siłami zbrojnymi” - poinformowała DSCA.

Departament Stanu USA zapewnia, że transakcja nie wpłynie negatywnie na gotowość obronną USA. Celem sprzedaży jest wzmocnienie zdolności Ukrainy do samoobrony oraz poprawa bezpieczeństwa w regionie, bez zakłócania równowagi militarnej.

System HAWK - cenny dodatek do ukraińskiej obrony powietrznej

System rakietowy HAWK Phase III (Homing All the Way Killer) to zmodernizowana wersja amerykańskiego zestawu przeciwlotniczego średniego zasięgu, który powstał jako odpowiedź na rosnące zagrożenie ze strony szybkich i wysoko manewrujących celów powietrznych. Choć jego korzenie sięgają lat 60., to właśnie wersja Phase III, wdrożona pod koniec lat 80., znacząco zwiększyła możliwości bojowe tego systemu i uczyniła go nadal wartościowym elementem obrony powietrznej, także we współczesnych konfliktach.

Zasadniczą cechą wersji Phase III jest zastosowanie nowego radaru śledzącego AN/MPQ-61, który charakteryzuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnału, zwiększoną odpornością na zakłócenia elektroniczne oraz możliwością jednoczesnego śledzenia wielu celów. W porównaniu do wcześniejszych wersji, HAWK Phase III posiada także lepsze zdolności wykrywania celów nisko lecących, zwiększające jego skuteczność w walce z samolotami na niskich pułapach i pociskami manewrującymi, co bez wątpienia wzmocni ukraińską obronę powietrzną.

Równocześnie system zachował swoją półaktywną metodę naprowadzania rakiet. W praktyce oznacza to, że pociski MIM-23K i MIM-23L dedykowane dla tej wersji wykorzystują promieniowanie odbite od celu, emitowane przez radar naziemny. W ramach modernizacji wprowadzono również unowocześnione stacje dowodzenia oraz systemy łączności, które pozwalają na skuteczniejszą współpracę z innymi elementami sieci obrony przeciwlotniczej.

Co istotne, mimo upływu dekad od wprowadzenia systemu do służby, HAWK Phase III pozostaje łatwy do integracji z nowszymi technologiami, dzięki czemu nadal znajduje się na wyposażeniu wielu armii świata, w tym m.in. Hiszpanii, Egiptu, Korei Południowej, a ostatnio także Ukrainy. Według danych z lutego 2025 roku, ukraińska siła powietrznej obrony posiada około 20 baterii HAWK Phase III, z których 12 wyrzutni zostało przekazanych przez Hiszpanię, a pozostałe dostawy pochodziły od Stanów Zjednoczonych i Szwecji.

Ukraina może liczyć także na Bradley'e

Równolegle Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż zagraniczną uzbrojenia (Foreign Military Sale) dla rządu Ukrainy, obejmującą bojowe wozy piechoty Bradley oraz zdolności w zakresie konserwacji, napraw i modernizacji (Maintenance, Repair, and Overhaul – MRO), a także powiązane wyposażenie, o szacunkowej wartości 150 milionów dolarów.

„Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia lokalnych zdolności w zakresie utrzymania sprzętu, aby zachować wysoką gotowość operacyjną pojazdów i systemów uzbrojenia dostarczonych przez USA. Ulepszone możliwości w zakresie konserwacji, napraw i modernizacji przyczynią się bezpośrednio do skuteczności na polu walki, dzięki bardziej odpornemu i szybkiemu cyklowi napraw, co zwiększy ogólny wskaźnik gotowości przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń logistycznych i finansowych. Ukraina bez problemu zintegruje te artykuły i usługi ze swoimi siłami zbrojnymi” - przekazała Agencja Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego.

W tym przypadku głównymi wykonawcami będą: BAE Systems, Cummins Inc., Leonardo DRS Inc. oraz Renk Group AG. Dodatkowo całość prac zostanie przeprowadzona na terenie Europy. Podobnie jak w przypadku systemów HAWK ewentualne umowy offsetowe związane z tą potencjalną sprzedażą zostaną określone w ramach negocjacji pomiędzy nabywcą a wykonawcą. Realizacja tej sprzedaży nie będzie wymagała przydzielenia dodatkowych przedstawicieli rządu USA ani wykonawców do Ukrainy.

Nowe bojowe wozy piechoty M2 Bradley dołączą do około 300 egzemplarzy, z których korzysta już Ukraina - przede wszystkim wersji M2A2 ODS-SA. Są to pojazdy przekazywanie Ukrainie przez Stany Zjednoczone od 2023 roku w ramach różnych transzy pomocy wojskowej.