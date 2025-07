Cezary Tomczyk: Polski wywiad potwierdza. Na horyzoncie potencjalna wojna w 2027 roku

Słowa naczelnego dowódcy sił NATO w Europie, gen. Alexusa Grynkewicha, który obecnie przebywa z wizytą w Polsce, zrodziły wiele pytań odnośnie przyszłego, globalnego bezpieczeństwa. Gen. Grynkewich ostrzegła, że USA i Europa mają zaledwie półtora roku na przygotowanie się do potencjalnej wojny z Chinami i Rosją. Według niego Pekin i Moskwa mogą uderzyć jednocześnie i w sposób skoordynowany, a „2027 rok może być potencjalnym rokiem kryzysowym”.

Do słów gen. Grynkewicha odniósł się wiceszef MON Cezary Tomczyk podczas rozmowy na antenie Radia ZET. Zapytany przez Beatę Lubecką o to, czy Polska jest gotowa na atak Rosji, odpowiedział: „Tak”.

„Po pierwsze nasze wiadomości wywiadowcze mówią dokładnie o takim samym możliwym scenariuszu. Po drugie generalicja NATO-wska, ale też my mówimy o tych scenariuszach właśnie po to, żeby dać też Rosji i Chinom znać, że znamy ich potencjalne plany i będziemy pokazywać to krok po kroku, właśnie po to, żeby do tych scenariuszy nie doszło. Po trzecie przygotowujemy kraj i przygotowują się też kraje natowskie do potencjalnej operacji obronnej” – mówił Cezary Tomczyk.