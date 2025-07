Polska i Republika Korei zacieśniają współpracę obronną. Kluczowe rozmowy w MON

28 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego wiceminister Paweł Bejda rozmawiał z Jie Won Parkiem, specjalnym wysłannikiem prezydenta Republiki Korei. Głównym celem rozmów było omówienie i zacieśnienie dotychczasowej współpracy obronnej między Polską a Koreą Południową.

Terminowość i jakość koreańskiego uzbrojenia

Podczas spotkania obie strony podkreśliły znaczenie terminowości dostaw oraz wysokiej jakości koreańskiego uzbrojenia, które jest sukcesywnie integrowane z wyposażeniem Sił Zbrojnych RP.

Polska kupiła od Republiki Korei czołgi K2 Black Panther 180 sztuk w 2022 r. za 19,5 mld zł. Według nieoficjalnych informacji podanych przez Defence24, 1 sierpnia ma dojść do umowy z południowokoreańskim koncernem Hyundai Rotem, obejmującą dostawę 180 czołgów, w tym ponad 60 w spolonizowanej i zmodernizowanej wersji K2PL, oraz około 80 pojazdów wsparcia (np. wozy zabezpieczenia technicznego, inżynieryjne i dowodzenia). Ceremonia ma odbyć się w zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach, bo tam będzie realizowana produkcja spolonizowanych czołgów oraz pojazdów wsparcia - napisano. Według portalu kluczowym aspektem porozumienia jest przekazanie technologii. W ramach drugiej umowy wykonawczej polskie przedsiębiorstwa, w tym zakłady Bumar-Łabędy należące do PGZ oraz inne firmy, uzyskają dostęp do technologii produkcji czołgów i ich komponentów. Większość czołgów w wariancie K2PL oraz pojazdów wsparcia będzie wytwarzana w Polsce. Transfer technologii umożliwi także rozwój zdolności do napraw, remontów, konserwacji i modernizacji czołgów (MRO), a także zarządzania ich pełnym cyklem życia.

Poza czołgami Polska zakupiła armatohaubice K9 Thunder (672 sztuki w latach 2022–2027 za ok. 6 mld USD), wyrzutnie K239 Chunmoo (288 sztuk w 2022 r. za ok. 6,1 mld USD) oraz samoloty FA-50 (48 sztuk w 2022 r. za 3 mld USD). Dostawy rozpoczęły się w 2022 r. i trwają, z planami polonizacji produkcji od 2026 r.

Wiceminister Bejda wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy, która opiera się na wzajemnym zaufaniu i wspólnych interesach. Podkreślił również znaczący wkład koreańskiego przemysłu obronnego w proces modernizacji polskiej armii.

Przyszłość współpracy obronnej

Spotkanie było również okazją do omówienia przyszłych perspektyw współpracy, w tym potencjalnych nowych projektów i obszarów. Według komunikatu MON Polska i Korea Południowa są otwarte na dalsze rozwijanie relacji w sektorze obronnym, co ma realny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność w Europie.