Niemieckie Eurofightery będą w Polsce. Wsparcie dla wschodniej flanki NATO

Jak napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X, samoloty będą operować z lotniska 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego (23 BLT) w Mińsku Mazowieckim. Będzie ich pięć i przez najbliższe tygodnie wspierać będą ochronę przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO.

"Pięć niemieckich Eurofighterów EF-2000 Typhoon bedzie przez najbliższe tygodnie wspierać ochronę przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO. Samoloty bedą operować z lotniska 23 BLT w Mińsku Mazowieckim. To praktyczny wyraz solidarności i współpracy sojuszniczej. Razem dbamy o bezpieczeństwo naszej części Europy".

Pięć niemieckich Eurofighterów EF-2000 Typhoon bedzie przez najbliższe tygodnie wspierać ochronę przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO. Samoloty bedą operować z lotniska 23 BLT w Mińsku Mazowieckim. To praktyczny wyraz solidarności i współpracy sojuszniczej. Razem… pic.twitter.com/tmPHlnfZpy— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 4, 2025

📅04.08.2025 10:32LT‼️‼️Do bazy w Mińsku Mazowieckim #EPMM prawdopodobnie zmierzają niemieckie Eurofighter Typhoon.Na radarze widać dwie grupy myśliwców ale nie mamy wiedzy co do ilości w jakich lecą.🔗https://t.co/GNFXY6qloE#POLMILRADAR pic.twitter.com/28v7oPn7D4— Polish Military Radar 🇵🇱📡✈️ (@PolishMilRadar) August 4, 2025

Niemcy zajmują miejsce Brytyjczyków, którzy zakończyli misję w Malborku. Ich misja trwała 127 dni w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Sześć brytyjskich myśliwców Typhoon stacjonowało w Polsce w ramach misji NATO enhanced Air Policing – od kwietnia do lipca tego roku i patrolowały Bałtyk oraz wschodnią flankę Sojuszu. W trakcie Operacji Chessman piloci Royal Air Force przechwycili ponad 29 niezidentyfikowanych statków powietrznych oraz wykonali 19 lotów alarmowych (Quick Reaction Alert), czyli szybkich reakcji na potencjalne naruszenia przestrzeni powietrznej - jak przekazała w komunikacie prasowym ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

W czasie trwania misji piloci RAF spędzili w powietrzu 460 godzin – w tym czasie pokonali dystans odpowiadający ponad dziesięciokrotnemu okrążeniu Ziemi.

Kontyngent RAF w Malborku składał się z 6 myśliwców Typhoon oraz około 200 żołnierzy – pilotów oraz personelu naziemnego. Kontyngent wystawiła 2. Eskadra RAF (No. II Army Cooperation Squadron) stanowiąca część 140. Skrzydła Lotnictwa Ekspedycyjnego (140 Expeditionary Air Win) stacjonująca na co dzień w bazie Lossiemouth w Szkocji.

Eurofighter EF-2000 Typhoon

Eurofighter EF-2000 Typhoon to wielozadaniowy samolot myśliwski czwartej generacji, opracowany wspólnie przez Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Hiszpanię. Produkowany przez konsorcjum Eurofighter GmbH, wszedł do służby w 2003 roku i jest używany przez Luftwaffe oraz inne siły powietrzne. Przeznaczony do walk powietrznych, ataków na cele naziemne i misji rozpoznawczych.

Ma 15,96 m długości, rozpiętość skrzydeł 10,95 m i masę maksymalną startową 23 500 kg. Napędzany dwoma silnikami Eurojet EJ200 z dopalaniem, osiąga prędkość do Mach 2 (ok. 2450 km/h), zasięg 2900 km i pułap 16 765 m. Wyposażony w zaawansowany radar Captor (w nowszych wersjach Captor-E AESA), systemy awioniki zintegrowane z technologią fly-by-wire, wyświetlacz nahełmowy oraz systemy samoobrony (DASS) z zakłócaczami i flarami.

Uzbrojenie obejmuje działko Mauser BK-27 kal. 27 mm (150 pocisków) i do 7500 kg ładunku na 13 węzłach podwieszeń, w tym pociski powietrze-powietrze (AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, Meteor), powietrze-ziemia (Brimstone, Storm Shadow), bomby kierowane (Paveway) oraz zasobniki rozpoznawcze i celownicze (np. Litening III). Typhoon wyróżnia się doskonałą manewrowością dzięki konstrukcji delta-skrzydło i canardom, co zapewnia wysoką zwrotność w walce manewrowej. Używany przez Niemcy m.in. w misjach NATO i operacjach międzynarodowych. Zalety to wszechstronność, zaawansowana awionika i zdolność do działań w każdych warunkach. Wady obejmują wysokie koszty eksploatacji i późniejsze wprowadzenie radaru AESA w porównaniu z konkurentami, jak F-35. W Luftwaffe jest kluczowym myśliwcem, stopniowo modernizowanym (np. Tranche 4) dla zwiększenia zdolności bojowych.