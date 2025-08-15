Kosiniak-Kamysz: Dziś jesteśmy silni siłą naszej armii, naszego społeczeństwa i naszych sojuszy

Tekst aktualizowany na bieżąco - proszę odświeżać
W piątek, 15 sierpnia, Polska świętuje Dzień Wojska Polskiego. Głównym wydarzeniem jest defilada wojskowa w Warszawie. Przed rozpoczęciem defilady głos zabrał prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jako pierwszy przemówienie wygłosił minister obrony narodowej.
"Jesteśmy zjednoczeni. Tylko zjednoczeni zwyciężamy. Ojczyzny broni cały naród. Oczywiście na pierwszym miejscu stoi Wojsko Polskie. (…) Dziś 4 tysiące żołnierzy przejdzie przed nami. W tym dniu chcemy powiedzieć dziękujemy za waszą służbę. Niosą w sobie wielki hart ducha".
Jak mówił dalej:
"Tylko zjednoczeni zwyciężamy w historii. 105 lat temu wszyscy byli zjednoczeni, bronili Ojczyzny, bo Ojczyzny nie broni tylko Wojsko Polskie, ale broni cały naród".
"Dziś szczególne słowa kierujemy do naszych żołnierzy na służbie. Tych na granicy państwowej czy tych, którzy służą w polskich kontyngentach wojskowych. Dziś mamy dobrze zorganizowaną armię. Podpisujemy kolejne kontrakty, modernizujemy wojska" - mówił Kosiniak-Kamysz.
Kosiniak-Kamysz odniósł się także do programu Orka, mówią, że zostanie on zrealizowany.
"Program Orka musi być zrealizowany i będzie zrealizowany. Patrzymy w przyszłość z myślą o nowoczesnej armii. Dobrze wyposażonej i silnej".