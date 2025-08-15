Kosiniak-Kamysz: Dziś jesteśmy silni siłą naszej armii, naszego społeczeństwa i naszych sojuszy

Piotr Miedziński
2025-08-15 12:47

15 sierpnia w czasie obchodów Święta Wojska Polskiego przemówienie wygłosili prezydenta Karol Nawrocki oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił w czasie przemówienia wicepremier: "Pamiętamy o naszej historii i wyciągamy wnioski. Zagrożenia są największe od czasu zakończenia II wojny światowej. (…) Dziś jesteśmy silni naszą armią, społeczeństwem i sojusznikami. Wolność potrzebuje siły. Odwagi, hartu ducha"

W piątek, 15 sierpnia, Polska świętuje Dzień Wojska Polskiego. Głównym wydarzeniem jest defilada wojskowa w Warszawie. Przed rozpoczęciem defilady głos zabrał prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jako pierwszy przemówienie wygłosił minister obrony narodowej.

"Jesteśmy zjednoczeni. Tylko zjednoczeni zwyciężamy. Ojczyzny broni cały naród. Oczywiście na pierwszym miejscu stoi Wojsko Polskie. (…) Dziś 4 tysiące żołnierzy przejdzie przed nami. W tym dniu chcemy powiedzieć dziękujemy za waszą służbę. Niosą w sobie wielki hart ducha".

"Tylko zjednoczeni zwyciężamy w historii. 105 lat temu wszyscy byli zjednoczeni, bronili Ojczyzny, bo Ojczyzny nie broni tylko Wojsko Polskie, ale broni cały naród".

Setki sztuk sprzętu wojskowego i tysiące żołnierzy. Próba do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego

"Dziś szczególne słowa kierujemy do naszych żołnierzy na służbie. Tych na granicy państwowej czy tych, którzy służą w polskich kontyngentach wojskowych. Dziś mamy dobrze zorganizowaną armię. Podpisujemy kolejne kontrakty, modernizujemy wojska" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz odniósł się także do programu Orka, mówią, że zostanie on zrealizowany.

"Program Orka musi być zrealizowany i będzie zrealizowany. Patrzymy w przyszłość z myślą o nowoczesnej armii. Dobrze wyposażonej i silnej".

