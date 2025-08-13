Umowa na modernizację F-16 podpisana. Kosiniak-Kamysz: "To wielki kontrakt dla WZL nr 2"

13 sierpnia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy umowę na kompleksową modernizację samolotów F-16. Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Rządami Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych, jest modernizacja całej floty polskich wielozadaniowych samolotów bojowych F-16 C/D Block 52 do standardu F-16V. Prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy.

Wartość kontraktu to około 3,8 miliarda dolarów netto. W USA przeprowadzone zostaną loty testowe i kontrolne dla dwóch maszyn, a pozostałe samoloty będą testowane w Polsce. Po zakończeniu prac i testów samoloty będą stopniowo wracać do służby w Siłach Powietrznych w latach 2030–2038.

Modernizacja w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy obejmie systemy awioniki, uzbrojenia i samoobrony, co znacząco poprawi zdolności bojowe samolotów oraz ich odporność na współczesnym polu walki, w tym na środki walki radioelektronicznej i systemy obrony przeciwlotniczej. Dzięki modernizacji wzrośnie potencjał operacyjny samolotów i ich zdolność do współpracy z siłami NATO.

W ramach prac samoloty otrzymają m.in. nowy radar AESA, komputer misji, system identyfikacji swój-obcy, system samoobrony, fotel katapultowy oraz nowoczesne środki łączności i transmisji danych. Kontrakt obejmuje także dostawę symulatorów dla zmodernizowanych maszyn, budowę magazynów na kluczowe komponenty, zapewnienie części zamiennych oraz wsparcie techniczne ze strony personelu amerykańskiego.

Jak powiedział po podpisaniu wicepremier:

"To jest wielki i dobry dzień dla Wojska Polskiego i dla Polski. Rok temu wspólnie z wiceministrem Pawłem Bejdą podpisywaliśmy kontrakt na śmigłowce Apache. Dziś podpisujemy równie ważny kontrakt na modernizację samolotów F16. (…) to wielki kontrakt dla WZL nr 2, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mogę powiedzieć z dumą, satysfakcją i nadzieją, że najlepsze lata WZL nr 2 dopiero przed zakładem. Wszystkie prace modernizacyjne będą odbywały się w Bydgoszczy, w Polsce (...) Modernizacja samolotów F16 obejmie nie tylko same samoloty, ale też systemy radarowe, łączności, rozpoznania swój-obcy, infrastrukturę naziemną, symulatory i trenażery. To wielka inwestycja realizowana z troską o finanse państwa i dzięki podatnikom. Naszym celem jest, aby Polska była w pierwszej trójce państw NATO pod względem zdolności operacyjnych. Ta modernizacja jest krokiem w tym kierunku".

Jak mówił dalej Kosiniak-Kamysz:

"Przez te 20 lat F-16 chroniły polskie niebo, uczestniczyły w misjach zagranicznych, Air Policing nad państwami bałtyckimi, i były wysyłane wszędzie tam, gdzie potrzebowali nasi sojusznicy. Polscy piloci uwielbiają ten samolot i są z niego dumni – mamy już cale pokolenia wyszkolonych załóg. (…) Obecne zdolności F-16 w wersji CD są dobre, ale po 20 latach niewystarczające wobec zagrożeń. Musimy poprawić zdolności rozpoznawcze, łączności, integrację z F-35, Abramsami i Apache’ami, a także możliwości działania w każdej domenie. Modernizacja za 3,8 miliarda dolarów pozwoli przejść z wersji CD Block 52 do wersji V Block 72 – tej samej, którą kupują m. in. Słowacy jako swój najnowocześniejszy samolot".

Wiceminister Paweł Bejda przypomniał, że F-16 są już w służbie 20 lat, strzegąc nieba.

"Dzisiejsze działania kierownictwa MON to kontynuacja misji, jakie zadało nam państwo polskie, żeby m. in. wzmacniać zdolności wojska (…) mamy zdolności technologiczne i nabędziemy nowe zdolności, żeby modernizować nowoczesny sprzęt. Ten kontrakt to ważna wiadomość dla wojska, dla Polski i naszego bezpieczeństwa, ale także dla Bydgoszczy, dla pracowników WZL nr 2 oraz ich rodzin".

Jastrzębie w służbie RP

Myśliwce F-16C/D Jastrząb, wprowadzone do służby w 2006 roku, są trzonem polskiego lotnictwa bojowego. Te wielozadaniowe samoloty, produkowane przez Lockheed Martin. Polska zdecydowała się na zakup myśliwców F-16 w ramach modernizacji Sił Powietrznych po przystąpieniu do NATO w 1999 roku. 18 kwietnia 2003 roku rządy Polski i USA podpisały kontrakt na dostawę 48 samolotów: 36 jednomiejscowych F-16C Block 52+ i 12 dwumiejscowych F-16D Block 52+, wyprodukowanych przez Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Pierwsze maszyny przyleciały do Polski 8 listopada 2006 roku, lądując w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem. Symboliczny chrzest, nadający im nazwę „Jastrząb”, przeprowadziła Maria Kaczyńska. Całkowity koszt zakupu, obejmujący uzbrojenie i wyposażenie, wyniósł około 3,48 miliarda dolarów. Polska stała się pierwszym krajem byłego Układu Warszawskiego, który wprowadził F-16 na taką skalę, stając się 24. użytkownikiem tych maszyn na świecie i 9. w NATO.

Polskie F-16, stacjonujące w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach oraz 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, pełnią kluczową rolę w ochronie przestrzeni powietrznej Polski oraz w misjach sojuszniczych. Wykonują zadania związane z walką o przewagę w powietrzu, wsparciem wojsk lądowych i marynarki wojennej oraz rozpoznaniem. Od 2006 roku regularnie uczestniczą w misji BAP, strzegąc nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią. W 2025 roku cztery F-16 z 32. BLT rozpoczęły służbę w ramach XIII zmiany PKW Orlik w litewskich Szawlach, demonstrując zaangażowanie Polski w bezpieczeństwo NATO. Są one uznawane za „konie robocze” Sił Powietrznych, szczególnie w obliczu wycofywania starszych MiG-29 i Su-22 oraz wprowadzania nowych FA-50 oraz wkrótce i F-35.