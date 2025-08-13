Trump kontra Rosja. Polska wskazuje drogę: "Twarde działania" jedynym rozwiązaniem?

Polska strategia na powstrzymanie Rosji - „Twardy język i konkretne działania”

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, poinformował, że podczas rozmowy z Donaldem Trumpem, prezydent Karol Nawrocki przedstawił stanowisko Polski dotyczące agresywnej polityki rosyjskiej.

„Dzisiaj odbył się jeszcze szereg innych konsultacji, ale ta rozmowa z udziałem prezydenta Trumpa, w której brał udział aktywnie Karol Nawrocki to jest taki wagon pierwszej klasy polityki międzynarodowej i w tymże wagonie zasiedli najważniejsi liderzy europejscy, w tym także i pan prezydent Karol Nawrocki” – mówił Przydacz w trakcie spotkania z dziennikarzami.

Przydacz podkreślił: „Polska jako ważny kraj europejski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej musi być i pozostaje bardzo aktywna” w dynamicznej geopolitycznej rzeczywistości. „Tylko przez twardy język, tylko poprzez konkretne, twarde działania można powstrzymywać Federację Rosyjską”.

Polska stoi na stanowisku, że nie można pozwolić Rosji na decydowanie o kształcie granic w Europie. Marcin Przydacz podkreślił też, że finalne rozwiązanie kwestii rosyjskiej agresji musi się odbyć z udziałem państwa ukraińskiego i jego przedstawicieli. To stanowisko podkreśla wagę, jaką Polska przywiązuje do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w kontekście europejskiego bezpieczeństwa.

„Stanowisko Polski w tym zakresie musiało wybrzmieć. Musiało także i wybrzmieć przekonanie, że finalne rozwiązanie tej kwestii musi się odbyć z udziałem państwa ukraińskiego i jego przedstawicieli” – podkreślił Przydacz.

Europejskie rozmowy przed spotkaniem Trump-Putin – polski głos w dyskusji

W środę odbyły się dwa ważne spotkania dotyczące relacji z Rosją. Pierwszym było spotkanie w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w którym uczestniczył premier Donald Tusk. Rozmowy dotyczyły europejskiego stanowiska przed piątkowym spotkaniem Trumpa z Władimirem Putinem.

Drugim była natomiast telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, podczas której przedstawiano europejskie stanowisko. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Te spotkania miały na celu skoordynowanie działań i przedstawienie spójnego frontu wobec Rosji.