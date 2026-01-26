Od Radomia do Las Vegas. GROT i MPS filarami amerykańskiej strategii Fabryki Broni

Fabryka Broni „Łucznik” - Radom z ofertą dla Amerykanów

SHOT Show 2026 był okazją do zaprezentowania sprawdzonych i nowoczesnych konstrukcji broni cywilnej, cenionych przez użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Szczególne miejsce w ofercie zajął budzący spore zainteresowanie odwiedzających targi system MSBS GROT, którego rozwój i dostosowanie do wymogów rynku USA przynosi wymierne efekty.

MSBS GROT Pistol w trzech wariantach długości luf - 10,5”, 13” oraz 14,5” w listopadzie 2025 r. uzyskał certyfikat Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) który dopuszcza go do sprzedaży na cywilnym rynku w USA. Decyzją ATF uznano że wyrób może być importowany do USA, ponieważ spełnia wymagania ustawy o Kontroli Broni Palnej z 1968 r. (GCA). Tym samym broń stanie się dostępna dla amerykańskich odbiorców za pośrednictwem Arms of America, dystrybutora firmy w USA. Jak się jednak okazuje, sukces GROT-a i uruchomienie jego dystrybucji, to dopiero początek wzmacniania obecności Fabryki Broni na rynku amerykańskim.

„To kolejny raz, kiedy Fabryka Broni wystawia się na targach SHOT Show. To jedne z największych targów broni strzeleckiej na świecie z przeznaczeniem głównie do strzelców cywilnych. Wiemy, jaki rynek amerykański jest, jeżeli chodzi o broń i jej posiadanie przez osoby prywatne” – podkreślił Seweryn Figurski. Przypomniał też, że Fabryka Broni wchodzi na ten rynek ze swoim flagowym produktem, jakim jest karabinek GROT. „Oprócz tego pokazujemy nasze ostatnie dziecko Fabryki Broni, czyli pistolet MPS 9 mm w różnych odmianach i to jest kolejny krok, który chcielibyśmy podjąć, żeby zaistnieć na rynku amerykańskim” - dodał.

Warto zwrócić uwagę, że rynek amerykański charakteryzuje się dużym popytem na nowoczesne, modułowe platformy oraz na broń typu rifle-pistol, cenioną przez strzelców sportowych, rekreacyjnych i kolekcjonerów. MSBS GROT Pistol, dzięki unikatowej konstrukcji i trzem konfiguracjom luf, stanowi atrakcyjną alternatywę dla dominujących w USA konstrukcji bazujących na platformie AR-15.

Prezes Fabryki Broni podkreślił, że spółka wiąże bardzo duże nadzieje ze sprzedażą karabinka Grot w USA. „To jest coś odmiennego do tego, co funkcjonuje na rynku amerykańskim” - zaznaczył i wyraził nadzieje, że produkt będzie wzbudzał jeszcze większe zainteresowanie wśród potencjalnych odbiorców.

Zachęcamy do obejrzenia galerii z wizyty Fabryki Broni „Łucznik” - Radom na targach SHOT Show 2026 w Las Vegas:

Polskie firmy na SHOT Show 2026

Na tegorocznej edycji SHOT Show 2026, jednych z największych i najważniejszych wydarzeń branży strzeleckiej na świecie, zaprezentowało się kilka spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wśród nich znalazły się: