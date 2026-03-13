Embraer KC-390 Millennium w Polsce. Strategiczne partnerstwo z WZL-2

oprac. Piotr Miedziński
2026-03-13 16:07

W Bydgoszczy, w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. (WZL-2), odbyła się oficjalna prezentacja wielozadaniowego wojskowego samolotu transportowego Embraer KC-390 Millennium. Wydarzenie to, będące efektem memorandum o współpracy podpisanego 2 grudnia 2025 roku, otwiera nowy rozdział w strategicznej kooperacji brazylijskiego koncernu Embraer z polskim przemysłem lotniczym. Celem partnerstwa jest stworzenie w Polsce kompleksowych zdolności w zakresie obsługi, napraw i remontów (MRO) dla tych nowoczesnych maszyn, co może znacząco wpłynąć na rozwój lokalnych kompetencji i potencjału obronnego kraju.

Prezentacja KC-390 Millennium w WZL-2 to ważny krok w budowaniu silnych więzi między Embraerem a polskim sektorem obronnym. Samolot ten, znany ze swojej wszechstronności i zaawansowanych technologii, został zaprojektowany do realizacji najbardziej wymagających misji, w tym transportu lotniczego oraz tankowania w powietrzu.

Jego obecność w Bydgoszczy podkreśla zaangażowanie Embraer w rozwijanie współpracy przemysłowej z Polską. Jak podkreślił Douglas Lobo, Vice President Customer Support & Aftermarket Sales w Embraer Services & Support, „Dzisiejsze wydarzenie jest materializacją wspólnej wizji firm Embraer i WZL-2 w zakresie innowacji oraz współpracy w przemyśle obronnym”. Dodał również, że

„Bliska współpraca z polskim przemysłem obronnym pozwoli nam stworzyć silne partnerstwo, które będzie generować długofalową wartość dla kraju, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju europejskiej wspólnoty obronnej”.

Strategiczna współpraca Embraer i WZL-2: Nowe perspektywy dla polskiego przemysłu

Kluczowym elementem współpracy między Embraerem a WZL-2 jest stworzenie w Polsce kompleksowych zdolności MRO dla samolotów KC-390 Millennium. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko zwiększenie gotowości operacyjnej floty KC-390, ale także wsparcie rozwoju lokalnych kompetencji i potencjału przemysłowego. Jakub Gazda, Prezes Zarządu WZL-2, wyraził entuzjazm, mówiąc:

„Dziś spotykamy się w WZL-2, aby zobaczyć z bliska samolot KC-390, który łączy innowacyjne rozwiązania techniczne, niezawodność oraz ogromny potencjał operacyjny. Współpraca z Embraer otwiera przed nami nowe możliwości - pozwala nam wymieniać się wiedzą i rozwijać nasze kompetencje. Wierzę, że nasza współpraca stanie się ważnym rozdziałem w historii innowacji lotniczych”.

Sprawdzone możliwości KC-390 Millennium

Od momentu wprowadzenia do służby w Siłach Powietrznych Brazylii w 2019 roku, a następnie w Siłach Powietrznych Portugalii w 2023 roku i Siłach Powietrznych Węgier w 2024 roku, KC-390 Millennium potwierdził swoje możliwości, niezawodność i wysoką efektywność operacyjną. Obecnie eksploatowana flota osiąga 93% gotowości do realizacji misji, przy ponad 99% skuteczności ich wykonania. Samolot może przewozić do 26 ton ładunku, osiąga prędkość 470 węzłów i ma duży zasięg, co pozwala na realizację szerokiego wachlarza misji. Wśród nich znajdują się transport i zrzut ładunków oraz żołnierzy, ewakuacja medyczna, operacje poszukiwawczo-ratownicze, działania gaśnicze oraz misje humanitarne. Co istotne, KC-390 jest zdolny do operowania z lotnisk tymczasowych i nieutwardzonych, takich jak ubita ziemia czy nawierzchnie żwirowe.

Tankowanie w powietrzu i elastyczność operacyjna

W konfiguracji wyposażonej w system tankowania w powietrzu, oznaczanej jako KC-390, maszyna może pełnić zarówno rolę tankowca, jak i odbiorcy paliwa. W tym drugim przypadku paliwo może być przekazywane z innego samolotu KC-390 za pośrednictwem zasobników umieszczonych pod skrzydłami. Ta elastyczność operacyjna sprawia, że KC-390 Millennium jest niezwykle cennym zasobem dla nowoczesnych sił zbrojnych, zdolnym do wspierania różnorodnych operacji w trudnych warunkach. 

Na podstawie komunikatu Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 S.A. (WZL-2)

