Od infrastruktury strzeleckiej po platformy UGV. Geyer & Hosaja rozwija technologie dla sektora obronnego

Polski producent Geyer & Hosaja, z wieloletnim doświadczeniem w przetwórstwie gumy, dynamicznie wkracza w sektor obronny.

Firma prezentuje dwie nowe marki: GH Combat (rozwiązania dla strzelnic) oraz GH Tyres (specjalistyczne opony dla platform UGV i pojazdów).

Sprawdź, jak te innowacyjne produkty zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo, rewolucjonizując wyposażenie wojskowe.

Geyer & Hosaja na Warszawskich Targach Obronnych

Podczas Warszawskich Targów Obronnych firma prezentuje dwa rozwijane kierunki działalności: GH Combat oraz GH Tyres. Obie grupy powstały jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku związanego z nowoczesną infrastrukturą szkoleniową oraz mobilnością platform specjalistycznych i bezzałogowych.

Geyer & Hosaja od ponad 35 lat zajmuje się produkcją wyrobów gumowych dla wymagających branż przemysłowych. Firma dysponuje własnym zapleczem technologicznym, produkcyjnym i laboratoryjnym, co pozwala na samodzielne opracowywanie oraz testowanie nowych rozwiązań materiałowych.

Naszym dużym atutem jest doświadczenie i możliwość szybkiego przechodzenia od pomysłu do gotowego produktu. Dzięki własnej technologii i dostępności rozwiniętego w sektorze gumowym laboratorium jesteśmy w stanie wdrażać rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników - mówi Wojciech Miśkowiat, Product Manager marki.

GH Combat - rozwiązania dla strzelnic oraz infrastruktury treningowej

Jednym z rozwijanych obszarów działalności jest dział GH Combat, skupiony wokół rozwiązań dla strzelnic oraz infrastruktury treningowej. W ofercie znajdują się m.in. antyrykoszetowe okładziny ścian i sufitów, modularne systemy podłogowe, zestawy zabezpieczające stanowiska strzeleckie, maty akustyczne czy elementy wspomagające konstrukcję kulochwytów. Produkty projektowane są z myślą o intensywnej eksploatacji, bezpieczeństwie użytkowników oraz ograniczeniu kosztów utrzymania obiektów.

Jak podkreśla Miśkowiat, rozwój produktów GH Combat wynika nie tylko z zaplecza technologicznego firmy, ale również z praktycznej znajomości środowiska strzeleckiego.

Strzelectwo to moja pasja od wielu lat, dlatego podczas projektowania produktów bardzo ważne jest dla mnie praktyczne spojrzenie na funkcjonowanie obiektów i realne problemy użytkowników. Staramy się tworzyć rozwiązania, które są trwałe, funkcjonalne i odpowiadają na potrzeby nowoczesnych strzelnic - dodaje.

GH Tyres - rozwiązania dla platform UGV oraz pojazdów specjalistycznych

Drugim prezentowanym podczas targów kierunkiem jest GH Tyres - marka rozwijająca rozwiązania dla platform UGV oraz pojazdów specjalistycznych. Firma pracuje nad oponami i kołami przeznaczonymi do wymagających zastosowań terenowych oraz przemysłowych, w których kluczowe znaczenie mają trwałość, niezawodność oraz możliwość dostosowania parametrów produktu do konkretnego zastosowania.

Rozwój obu marek wpisuje się w szerszą strategię firmy, zakładającą stopniowe zwiększanie obecności w sektorze defence i projektach specjalistycznych. Geyer & Hosaja podkreśla, że istotnym elementem tego procesu pozostaje elastyczność produkcji oraz możliwość realizacji rozwiązań tworzonych pod indywidualne wymagania klientów.

Warszawskie Targi Obronne są dla firmy okazją do pokazania, że nowoczesne technologie obronne to również zaawansowane materiały, kompetencje produkcyjne oraz umiejętność łączenia doświadczenia przemysłowego z praktycznym podejściem do potrzeb użytkowników.