Polska i USA zacieśniają współpracę medyczną

Głównym tematem dyskusji, która miała miejsce w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia, było rozwijanie i usprawnianie wspólnych zdolności medycznych polskiej i amerykańskiej wojskowej służby zdrowia na wschodniej flance NATO. Delegacji szefostwa służby zdrowia Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie (United States Army Europe and Africa – USAREUR-AF) przewodniczyli wspólnie naczelny lekarz – gen. bryg. Lance Raney, pełniący jednocześnie funkcję Dowódcy 68th Theater Medical Command (68th TMC), oraz Dowódca U.S. Army Medical Readiness Command, Europe (MRC-E) – gen. bryg. Mark Stackle, będący również Dyrektorem Defense Health Network – Europe (DHN-E). Z polskiej strony w rozmowach uczestniczyła płk dr n. o zdr. Anita Podlasin, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, która objęła to stanowisko w lipcu bieżącego roku.

Jak Polska i USA planują wzmocnić medycynę taktyczną?

Spotkanie było doskonałą okazją do szczegółowego omówienia statusu obecnie realizowanych projektów oraz przedstawienia zamierzeń i planów na najbliższą przyszłość w szeroko pojętej sferze wojskowej służby zdrowia. Szczególny nacisk położono na wspólne inicjatywy oraz potencjalne dalsze zacieśnianie współpracy medycznej w kluczowych obszarach. Dyskusje objęły m.in. ćwiczenia i szkolenia z medycyny taktycznej, co jest niezwykle istotne w kontekście współczesnych wyzwań na polu walki. Poruszono także kwestie masowej dekontaminacji, zaopatrywania w krew oraz poprawy interoperacyjności polowych placówek medycznych i efektywności ewakuacji medycznej. Uzgodniono, że w dalszej kolejności, z poszczególnymi komponentami medycznymi, będą czynione bardziej szczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych aktywności. Strona amerykańska, reprezentowana przez gen. bryg. Raneya i gen. bryg. Stackle’a, zapewniła o szerokim wsparciu specjalistycznym i pełnym zaangażowaniu elementów medycyny wojskowej w rozwój systemu zabezpieczenia medycznego na wschodniej flance NATO.

Kluczowe obszary współpracy medycznej na wschodniej flance NATO

W spotkaniu ze strony polskiej, oprócz specjalistów z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, udział wzięli także dowódca Wojsk Medycznych, zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML), kierownictwo Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (WCKiK), komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych (CRE SZ) oraz przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ). Szeroki skład uczestników podkreśla rangę i kompleksowość omawianych zagadnień. Wizyta sojuszników była również doskonałą okazją dla płk Podlasin, która w lipcu objęła obowiązki Dyrektora DWSZdr, do nawiązania bezpośrednich kontaktów z gen. Raneyem, który z kolei w czerwcu bieżącego roku objął dowodzenie 68th TMC. Obie strony pozytywnie oceniły dotychczasową bilateralną współpracę, uznając, że "przyczynia się ona do wzmocnienia polskiej odporności na istniejące zagrożenia, jak również do skutecznego odstraszania i obrony na wschodniej flance Sojuszu." Jest to kluczowy element budowania bezpieczeństwa w regionie i wzmacniania spójności NATO.

Rola Wojskowego Instytutu Medycznego w rozwoju obronności

Dalsza część wizyty amerykańskiej delegacji obejmowała spotkanie w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym (WIM-PIB) w Warszawie. Tam odbyły się rozmowy z kierownictwem i personelem Instytutu, podczas których goście zapoznali się z potencjałem placówki oraz jej wiodącą rolą w zabezpieczeniu medycznym wschodniej flanki NATO. Przedstawiono również prowadzone w Instytucie badania i projekty, które mają strategiczne znaczenie dla wojskowej służby zdrowia. Wśród nich wymieniono m.in. prace z zakresu ortopedii rekonstrukcyjnej oraz chirurgii twarzowo-czaszkowej, które są niezwykle istotne w kontekście obrażeń typowych dla współczesnego pola walki. Rozwój tych specjalistycznych dziedzin medycyny ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia i rehabilitacji żołnierzy, co bezpośrednio przekłada się na zdolności obronne całego sojuszu. Inwestycje w badania i rozwój w WIM-PIB stanowią fundament dla przyszłych innowacji w medycynie wojskowej.

Ppłk Podlasin WCKMED – Konferencja Medyczna