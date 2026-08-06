Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną w Kosowie, gdzie właśnie nastąpiła kluczowa zmiana na czele wojskowego kontyngentu.

Dowodzenie LIV zmianą PKW KFOR objął płk Piotr Ciapka, a uroczystość przekazania obowiązków uświetniła pierwsza wizyta Dowódcy Operacyjnego RSZ.

Nowy dowódca na czele LIV zmiany

W środę, 5 sierpnia, w Kosowie odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym KFOR. Dowódcą LIV zmiany został płk Piotr Ciapka, który przejął obowiązki od płk. Łukasza Czacherskiego, dowódcy LIII zmiany. W ceremonii uczestniczył Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. dr Ireneusz Nowak. Była to jego pierwsza wizyta w polskim kontyngencie po objęciu stanowiska. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ, generał podziękował żołnierzom LIII zmiany za profesjonalizm, odpowiedzialność oraz skuteczną realizację zadań mandatowych, podkreślając ich wkład w utrzymanie bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie.

Dowódca Operacyjny RSZ życzył żołnierzom rozpoczynającym służbę powodzenia, wytrwałości oraz bezpiecznej realizacji powierzonych obowiązków. Podziękował także sojusznikom i partnerom współpracującym z Polską w ramach misji NATO KFOR, wskazując na znaczenie wzajemnego zaufania i współpracy dla bezpieczeństwa mieszkańców Kosowa.

KFOR: ćwierć wieku polskiej obecności

Misja KFOR pozostaje najdłużej trwającą zagraniczną operacją Wojska Polskiego. Od ponad 25 lat polscy żołnierze uczestniczą w działaniach na rzecz utrzymania pokoju i stabilności na Bałkanach Zachodnich. Do zadań PKW KFOR należy monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa, prowadzenie patroli, zapewnianie swobody przemieszczania się oraz utrzymywanie gotowości do reagowania na zagrożenia.

LIII zmianę kontyngentu wystawiła przede wszystkim 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, której trzon stanowili żołnierze 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej. Z kolei LIV zmianę tworzy głównie 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, który będzie kontynuował realizację zadań w ramach misji NATO.