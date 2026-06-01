Gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

Gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak to jeden z najbardziej doświadczonych oficerów polskiego lotnictwa wojskowego, który od 2 czerwca 2026 r. ma objąć stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, które od 2023 r. piastował gen. broni Maciej Klisz. Jego kariera obejmuje dowodzenie kluczowymi jednostkami lotniczymi, służbę na najwyższych stanowiskach w Dowództwie Generalnym RSZ oraz wieloletnie doświadczenie w operacyjnym wykorzystaniu lotnictwa bojowego.

Gen. Nowak ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie w 1995 r. na kierunku pilot samolotów naddźwiękowych, a także studia dowódczo-sztabowe oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Sił Powietrznych USA w Maxwell. Jest pilotem klasy mistrzowskiej z nalotem ponad 3000 godzin na samolotach odrzutowych, w tym ponad 2000 godzin na F-16, i posiada uprawnienia instruktorskie na tym typie statku powietrznego.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych @NawrockiKn podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca 2026 r. gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.Jutro w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia przez…— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) June 1, 2026

W swojej służbie dowodził 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w latach 2014–2016 oraz 2. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego w latach 2018–2021. Od 2023 r. pełnił funkcję Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ, wcześniej będąc także zastępcą Dowódcy Generalnego RSZ. Był też jednym z oficerów zaangażowanych w rozwój i wdrażanie zdolności bojowych polskiego lotnictwa, w tym F-16.