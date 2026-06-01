Zełenski dziękuje za IRIS-T i Gripeny ale potrzeby wciąż ogromne. Prezydent apeluje o więcej rakiet

Ukraina kontynuuje wysiłki na rzecz wzmocnienia swojej obrony powietrznej w obliczu trwających rosyjskich ataków. Jak poinformował w niedzielę (31 czerwca) prezydent Wołodymyr Zełenski, do kraju dotarła nowa wyrzutnia zaawansowanego systemu IRIS-T z Niemiec.

Systemy IRIS-T SLM, produkowane przez niemiecką firmę Diehl Defence, dowiodły swojej wysokiej skuteczności na ukraińskim froncie. Są to systemy średniego zasięgu zdolne do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń, w tym samolotów, śmigłowców, pocisków manewrujących i dronów, na dystansie do 40 km i pułapie do 20 km.

Wsparcie z Niemiec i Szwecji: Nowe systemy dla Ukrainy

Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność Niemcom za ich konsekwentne wsparcie.

„Wczoraj otrzymaliśmy nową wyrzutnię systemu IRIS-T. Dziękujemy Niemcom za stały wkład w ochronę ludzi. Dzięki tak silnemu wsparciu udało się ocalić tysiące istnień ludzkich” – napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

W minionym tygodniu Ukraina zawarła również ważne porozumienie obronne ze Szwecją, które otwiera drogę do pozyskania nowoczesnych samolotów bojowych. Premier Szwecji Ulf Kristersson, po spotkaniu z Zełenskim w Uppsali, ogłosił, że jego kraj przekaże Ukrainie 16 samolotów JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją. Co więcej, Ukraina będzie miała możliwość zakupu 20 myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F.

Kluczowe braki w obronie powietrznej: Czego oczekuje Zełenski?

Mimo otrzymywanego wsparcia, Zełenski jasno wskazuje na pilne potrzeby. Prezydent podkreślił, że same wyrzutnie to za mało, aby skutecznie stawić czoła rosyjskim atakom.

„Potrzebujemy jednak również rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej, aby dysponować wystarczającymi możliwościami do odpierania rosyjskich ataków” – zaznaczył.

Bez odpowiedniej liczby rakiet, nawet najbardziej zaawansowane systemy mogą okazać się niewystarczające w obliczu intensywności rosyjskich uderzeń.

Program PURL i rosyjski terror: Międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy zwrócił również uwagę na konieczność kontynuacji programu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Ten mechanizm umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości dostaw.

„Program PURL otrzymał w tym roku nowe wkłady finansowe, a wsparcie dla tej inicjatywy powinno być kontynuowane. Liczymy zarówno na Stany Zjednoczone, jak i europejskich partnerów. Właśnie obrona antybalistyczna jest jednym z kluczowych priorytetów Ukrainy” – podkreślił Zełenski.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział 30 maja, że ​​Stany Zjednoczone „znajdą sposób”, aby pomóc Ukrainie w obronie, kilka dni po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski wysłał pilny list do Białego Domu, ostrzegając o pogłębiającym się niedoborze systemów obrony powietrznej na Ukrainie. Hegseth pochwalił kraje europejskie za ich „zaangażowanie” w zwiększenie wydatków na obronność, w tym na „ważną amunicję”.

„Jeśli spojrzeć na ilość wydanych pieniędzy, Europa stanęła na wysokości zadania, a Ukraina była równie, jeśli nie bardziej, skuteczna w tym procesie. Chcemy więc, żeby byli w stanie się bronić i znajdziemy sposób, aby im w tym pomóc” – powiedział Hegseth reporterom w ambasadzie USA w Singapurze, nie podając jednak szczegółów dotyczących rodzaju pomocy. Amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy spadła o 99% w 2025 r., jak podał w lutym Kiloński Instytut Gospodarki Światowej.

Dane przedstawione przez Wołodymyra Zełenskiego obrazują skalę zagrożenia. W ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie przeprowadzili ponad 2300 ataków z użyciem dronów uderzeniowych, prawie 1560 kierowanych bomb lotniczych oraz 108 rakiet różnych typów.

„Wszystkie te uderzenia były wymierzone po prostu w zwykłą infrastrukturę cywilną – budynki mieszkalne, obiekty energetyczne. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby ochrona przed rosyjskim terrorem była skuteczniejsza” – oświadczył Zełenski, wskazując na brutalny charakter rosyjskich działań i niezachwianą determinację Ukrainy w obronie swojego terytorium i ludności.