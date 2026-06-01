Gen. Górka: Jak przemysł zbrojeniowy buduje odporność państwa?

Gen. bryg. Marcin Górka był jednym z prelegentów podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 28 maja br. w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem "Czas Przewagi" i było odpowiedzią na dynamiczne zmiany gospodarcze i geopolityczne, w których o sile państw i firm decyduje nie tylko skala działania, lecz przede wszystkim zdolność do budowania trwałej przewagi: strategicznej, technologicznej, przemysłowej i inwestycyjnej. Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej uczestniczył w panelu "Fabryki Bezpieczeństwa. Jak przemysł zbrojeniowy buduje odporność państwa".

Przemysł zbrojeniowy a odporność państwa

Gen. Górka pytany, jak budować odporność przemysłową państwa i w jaki sposób wspierać rozwój krajowego przemysłu obronnego, zwrócił uwagę:

Przemysł jest bardzo ważny dla sił zbrojnych, aby były w stanie realizować swoje ustawowe zadania. W związku z tym jakość przemysłu, jego dywersyfikacja oraz kompetencje technologiczne są kluczowe dla budowania jego odporności. Jak to robić? To bardzo dobre pytanie. Myślę, że wciąż nie ma osób, które są w stanie w stu procentach powiedzieć, jak powinno to wyglądać. Natomiast wiemy na pewno, że kompetencje technologiczne oraz budowanie narodowej suwerenności technologicznej - rozumianej w sposób racjonalny - są kluczowe. Nie chodzi o to, by być właścicielem wszystkich technologii, ale aby posiadać te krytyczne, potrafić je wytwarzać i robić to w odpowiedniej skali, zgodnie z potrzebami sił zbrojnych. To są elementy bardzo istotne. Zdolności produkcyjne w odpowiedniej skali i ilości również mają znaczenie. Istotna jest także dywersyfikacja miejsc produkcji sprzętu i wyposażenia dla wojska. To właśnie te czynniki decydują o odporności przemysłu. A odporny przemysł przekłada się na odporność państwa, w tym na zdolność sił zbrojnych do realizacji swoich zadań.

Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej zwrócił również uwagę, że "w dzisiejszym świecie trudno zbudować stuprocentową suwerenność technologiczną i kontrolować wszystkie wykorzystywane technologie. Powinniśmy jednak jasno określić te obszary, które są krytyczne z punktu widzenia działalności sił zbrojnych oraz funkcjonowania państwa. To właśnie tam należy budować niezależność technologiczną. Jednocześnie warto robić to w taki sposób, aby w kluczowych technologiach znajdować się na tzw. krawędzi technologicznej. Oznacza to, że powinniśmy być partnerem poszukiwanym przez innych, dzięki posiadanej wiedzy i zdolnościom technologicznym".

Gen. Górka odniósł się też do współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej i wojska z przemysłem. "Mam przekonanie, że idziemy w dobrym kierunku i jesteśmy otwarci na współpracę z przemysłem, niezależnie od jego struktury własnościowej. Rozmawiamy ze wszystkimi podmiotami. Każde wartościowe rozwiązanie jest analizowane przez resort obrony narodowej pod kątem zastosowania w systemach uzbrojenia i realizacji potrzeb sił zbrojnych. Dodatkowo intensywnie rozwijamy system otwartych innowacji. Chcemy docierać do najbardziej innowacyjnych środowisk – naukowców, zespołów badawczych, małych firm i startupów - ponieważ to właśnie tam powstaje przewaga technologiczna i innowacyjna. Staramy się szybko identyfikować takie rozwiązania i wdrażać je do systemów uzbrojenia" - powiedział.