Polscy żołnierze (najpewniej) będą pełnić misję w Kosowie do końca tego roku

Przygotowany przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza wniosek dotyczy przedłużenia czasu operacyjnego misji Kontyngentu liczącego – jak dotychczas – do 300 żołnierzy i pracowników cywilny: od 1 lipca do końca grudnia 2024 r. Obecne postanowienie prezydenta obowiązuje do końca czerwca.

PKW KFOR działa w Kosowie od czerwca 1999 r. Przez pierwsze dwa lata jego trzonem byli żołnierze 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego. Działali w ramach Brygady Nordycko-Polskiej SFOR w Bośni i Hercegowinie. Co jakiś czas PKW KFOR poddawany jest zmianom organizacyjnym. Realizuje bez zmian misję: zapewnić bezpieczeństwo w Kosowie.

Służący w nim żołnierze wykonują te zadania poprzez: monitorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych; wykonywanie działań manewrowych, w tym demonstracja militarnej obecności sił KFOR oraz patrole. Żołnierze KFOR wspierają kosowską policję i unijną misję działająca na rzecz praworządności w Kosowie. Teraz PKW KFOR wchodzi w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód. Obecnie służą w nim nie tylko żołnierze Wojska Polskiego, ale również funkcjonariusze innych służb mundurowych, m.in. Straży Granicznej i Policji.

Wakacje z wojskiem PORTAL OBRONNY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podstawą prawną użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) poza jej granicami stanowią uregulowania ustawy z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa. Z grubsza ujmując PKW jest wydzieloną jednostką wojskową SZ RP, której przeznaczeniem jest uczestnictwo w zagranicznej operacji wojskowej o charakterze pokojowym lub wojennym zgodnie z postanowieniem prezydenta RP na podstawie wniosku skierowanego przez Radę Ministrów.

PKW KFOR jest obecnie jednym z dziewięciu polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych do udziału w zagranicznych misjach. Na Bałkanach polscy żołnierze uczestniczą także w unijnej misji EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie, tamten kontyngent liczy do 650 żołnierzy i pracowników. Rekrutacja do PKW KFOR (i do pozostałych również) odbywa się na zasadzie dobrowolności i jest wieloetapowa. Kandydaci muszą spełniać określone warunki fizyczne, psychiczne i zawodowe.