Polskie kontyngenty wojskowe – wydzielone jednostki: na morzu, na lądzie i w powietrzu

Podstawą prawną użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza jej granicami stanowią uregulowania ustawy z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa. Z grubsza ujmując PKW jest wydzieloną jednostką wojskową SZ RP, której przeznaczeniem jest uczestnictwo w zagranicznej operacji wojskowej o charakterze pokojowym lub wojennym zgodnie z postanowieniem prezydenta RP na podstawie wniosku skierowanego przez Radę Ministrów.

Historia uczestnictwa Wojska Polskiego w takich operacjach i jej szczegóły to temat na osobny materiał. Skrótowo więc przyjrzyjmy się aktualnej obecności Wojska Polskiego poza granicami Rzeczypospolitej. Misja PKW w Egipcie jest stosunkowo prosta. Jej celem jest ewakuacja polskich obywateli ze strefy wojny między Izraelem a Hamasem. A co z pozostałymi?

Rządowy portal gov.pl prezentuje listę pozostałych PKW. Oto one…

W TURCJI

PKW Turcja. W ramach Dostosowanych Środków Bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji prowadzi działania związane z pozyskiwaniem i wymianą informacji w obszarze wschodniego akwenu Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego. Jednocześnie współdzia(ła) z zespołami morskimi NATO dla zapewnienia im wsparcia podczas wejścia i przebywania w tzw. rejonie odpowiedzialności. Misja prowadzona jest od 2020 r. Misja została przedłużona do 31 grudnia 2023 r.

W KOSOWIE

PKW KFOR w Republice Kosowa realizuje misję o charakterze stabilizacyjnym, wykonuje zadania, w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej - Wschód. Obecnie nasi żołnierze wykonują zadań wynikające z przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji, a także wspierają władz lokalnych i organy porządkowe w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa. Prezydent przedłużył obecność Wojska Polskiego w RK do 31 grudnia 2023 r.

W REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ

PKW RŚA. Była to bardzo egzotyczna misja. Była, bo trwała do 20 września 2023 r. Ten PKW tworzyło na jej koniec… dwóch żołnierzy. W charakterze szkoleniowców.

Polscy pielgrzymi ewakuowani z Izraela wylądowali w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W RUMUNII

PKW Rumunia. Obecność PKW wypływa z programu Dopasowanej Wysuniętej Obecności będącego pokłosiem Szczytu NATO w Warszawie w roku 2016. Jest ona ukierunkowana na zwiększenie potencjału obrony i odstraszania na południowej flance NATO. PKW Rumunia jest w podporządkowaniu wielonarodowej batalionowej grupy bojowej wchodzącej w skład rumuńskiej 2. Brygady Piechoty. PKW Rumunia jest wyposażony w 14 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, a także sprzęt wspierający ich funkcjonowanie w rejonie ćwiczeń. Ich głównym zadaniem jest wspólne szkolenie pod auspicjami Wielonarodowej Dywizji Południowy-Wschód. Zgodnie z postanowieniem prezydenta RP misja została przedłużona do 31 grudnia 2023 r.

NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM

PKW funkcjonował (w ramach operacji EUNAVFOR MED „Irini”) do 31 września 2023 r. (wg gov.pl). Operował u wybrzeży Libii. Głównym zadaniem operacji IRINI (w jęz. greckim – „pokój”) było egzekwowanie embarga na broń nałożonego przez ONZ na Libię, z wykorzystaniem zasobów powietrznych, satelitarnych i morskich.

PÓŁNOCNE AKWENY MORSKIE EUROPY

PKW Czerniecki 2023 działa w ramach o elitarnej grupy „Tarcza Przeciwminowa” - Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Obecnie w tym PKW służy 140 marynarzy. Przeznaczony jest do prowadzenia operacji na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego. Od lipca 2023 r., przez pół roku, Marynarka Wojenna RP (ORP „Kontradmirał X. Czernicki” oraz trałowce ORP „Hańcza” oraz ORP „Drużno”), czyli PKW Czerniecki 2023, dowodzi Stałym Zespołem. Niedawno okręty misji zakończyły u wybrzeży Estonii.

W IRAKU

PKW Afganistan przeszedł już dawno do historii, natomiast PKW Irak będzie prowadził (po przedłużeniu) misję do 31 grudnia 2023 r. Głównym celem misji jest wspieranie irackiej armii w odzyskaniu zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach odpowiedzialności. Nasi żołnierze szkolą także irackich żołnierzy w naprawach i obsłudze poradzieckiej techniki bojowej.

W BOŚNI i HERCEGOWINIE

Tu nasz PKW obecny był od ponad 20 lat. Do 3 listopada 2023 r. Do głównych zadań polskich żołnierzy należało: szkolenie i budowa zdolności wojskowych Sił Zbrojnych Bośni i Hercegowiny, monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa, współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w tzw. strefie odpowiedzialności.

W LIBANIE

PKW Liban. W tym państwie jesteśmy obecni od 1992 r. Aktualnie realizuje zadania w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej oraz odpowiada za ochronę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie, a także monitoruje zawieszenie broni i zaprzestania „wrogiej działalności w rejonie odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanej Niebieskiej Linii”; Prezydent RP przedłużył obecność tego kontyngentu Wojska Polskiego do 31 sierpnia 2024 r.

NA ŁOTWIE

PKW Łotwa będzie tam obecny co najmniej do 31 grudnia 2023 r. Czołgiści PKW Łotwa funkcjonują w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Cała grupa bojowa NATO liczy ponad 1000 żołnierzy, a oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład wchodzą żołnierze z Włoch, Albanii, Słowenii i Hiszpanii.

NAD PAŃSTWAMI BAŁTYCKIMI

PKW Orlik. Nasi piloci strzegą (w ramach misji Baltic Air Policing) przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej. Piloci (4 myśliwców F-16) wykonują zadania w ramach pełnienia dyżuru bojowego w zintegrowanym systemie obrony powietrznej NATO identyfikując, w razie konieczności, poruszające się w przestrzeni powietrznej samoloty...

W czerwcu Prezydent RP @AndrzejDuda wydał postanowienia przedłużające okres użycia 6 Polskich Kontyngentów Wojskowych działających w:- Kosowie - do 300 osób- Iraku - 350- Turcji - 80- Łotwie - 260- Rumunii - 300- Kontyngent morski NATO - 150Dodatkowo Polskie Kontynenty… pic.twitter.com/7ZQEu532LK— BBN (@BBN_PL) July 1, 2023