Izrael podwaja inwestycje w kluczowe technologie. Rekordowe inwestycje i plan na amunicyjną niezależność

Spotkanie, które miało charakter sesji burzy mózgów, zgromadziło dyrektorów generalnych około 20 wiodących firm z branży technologii obronnych oraz innowacyjnych start-upów. Głównym celem było opracowanie i wdrożenie strategii, która zapewni Izraelowi większą samodzielność w produkcji amunicji, utrzyma i rozwinie jego strategiczną przewagę technologiczną w dziedzinie obronności, a także pogłębi współpracę z instytucjami sektora obronnego.

Wśród prominentnych uczestników spotkania znaleźli się również inni wysocy rangą urzędnicy. Obecny był szef Dyrekcji Badań i Rozwoju Obronnego (DDR&D), generał brygady (w rezerwie) dr Daniel Gold, a także szef Departamentu Budżetu i doradca ekonomiczny szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generał brygady Nir Weingold. Kluczową rolę odegrali również zastępca dyrektora generalnego i szef Departamentu Planowania, Racheli Chen, oraz zastępca dyrektora generalnego i szef Dyrekcji Zamówień Obronnych (DPD), Ze’ev Landau.

Strategia Izraela: Niezależność w amunicji i nowe technologie

Dyrektor Generalny Amir Baram wraz z innymi urzędnikami przedstawił prezesom firm kompleksową strategię Ministerstwa Obrony Izraela (IMOD). Jej filary opierają się na kilku kluczowych punktach. Pierwszym z nich jest wzmocnienie niezależności Izraela w zakresie amunicji, co ma zapewnić krajowi stabilność i bezpieczeństwo w dostawach kluczowych komponentów obronnych. Drugi aspekt to zachowanie i poszerzanie przewagi jakościowej i technologicznej poprzez ciągłe opracowywanie „kolejnych niespodzianek” – innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią Izraelowi dominację na polu bitwy. Ponadto, strategia zakłada zwiększenie eksportu produktów obronnych, co ma przynieść korzyści ekonomiczne i wzmocnić pozycję Izraela na arenie międzynarodowej. Ostatnim, ale równie ważnym elementem, jest rozszerzenie strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi oraz innymi krajami, co ma umożliwić wymianę wiedzy i technologii.

Spotkanie stworzyło również unikalną platformę dla firm, aby mogły one przedstawić wyzwania, z jakimi borykają się start-upy z branży obronnej. Ministerstwo zadeklarowało pogłębienie wsparcia dla tych innowacyjnych podmiotów, co ma przyczynić się do dalszego rozwoju unikalnego izraelskiego ekosystemu technologii obronnych. Ten ekosystem jest powszechnie uznawany za jeden z wiodących na świecie.

Rekordowe inwestycje: 330 milionów dolarów dla start-upów obronnych

Wartość zamówień złożonych w tych firmach w pierwszej połowie 2026 roku osiągnęła łącznie około 330 milionów dolarów (około 1 miliard NIS). Ta kwota stanowi dwukrotność wartości zamówień zrealizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Od początku wojny liczba firm z branży technologii obronnych działających pod nadzorem Ministerstwa wzrosła do 322. Ten znaczący wzrost jest wynikiem zarówno rosnącego popytu w kraju i za granicą, jak i szeregu działań podjętych przez Ministerstwo. Działania te, koordynowane przez DDR&D we współpracy z Departamentem Budżetu i innymi departamentami, mają na celu wzmocnienie ekosystemu technologii obronnych i start-upów z branży obronnej w Izraelu. Jest to jasny sygnał, że Izrael stawia na innowacje i współpracę z sektorem prywatnym, aby utrzymać swoją przewagę technologiczną.

Wsparcie dla ekosystemu: Rola małych firm w wielkiej obronności

Dyrektor generalny Ministerstwa Obrony, generał dywizji (w rezerwie) Amir Baram, podkreślił strategiczne znaczenie niezależności w produkcji amunicji. W swoich wypowiedziach zaznaczył, że kraj nie może pozwolić, aby jego zdolności operacyjne były zależne od łańcucha dostaw, nad którym nie sprawuje pełnej kontroli. Jak stwierdził Baram:

„Jednym z naszych strategicznych celów jest niezależność w zakresie kluczowych komponentów amunicji – nie możemy pozwolić, aby nasze zdolności operacyjne zależały od łańcucha dostaw, nad którym nie sprawujemy kontroli. Jest to proces, który wymaga czasu, ale zaczyna się od decyzji, które podejmujemy każdego dnia, a wy, start-upy, jesteście częścią tego rozwiązania.”

Baram wyjaśnił również, że Ministerstwo nie wybiera między start-upami a dużymi producentami, lecz potrzebuje obu.

„Nie wybieramy między start-upami a dużymi producentami – potrzebujemy obu: chcemy zdrowej konkurencji, która napędza innowacje i konkurencyjne ceny, a także partnerstw, które pozwalają małym, zwinnym podmiotom integrować się z dużymi, sprawdzonymi systemami. Jest to równowaga, której przestrzegania oczekujemy od każdego podmiotu w branży, zgodnie z naszym kodeksem etycznym.”

Grupa Niewiadów Amunicja – Portal Obronny

Wzrost liczby firm i znaczenie eksportu

Amir Baram wyraził również pełne poparcie dla całego ekosystemu technologii obronnych. Jego zdaniem, wspieranie przedsiębiorców, inwestorów venture capital, finansowania rządowego, długoterminowych umów oraz eksportu jest kluczowe dla stymulowania krajowego rozwoju.

„Będziemy wspierać i pomagać, najlepiej jak potrafimy, w umacnianiu każdego elementu ekosystemu: przedsiębiorców, inwestorów venture capital, finansowania rządowego, długoterminowych umów zapewniających pewność oraz eksportu otwierającego dodatkowe rynki. Razem tworzą one siłę napędową, która może stymulować krajowy rozwój izraelskiego przemysłu technologii obronnych – nie tylko jako rozwiązanie obronne, ale jako prawdziwy motor gospodarki.”

Podkreślił także, że technologia obronna stanowi część wyjątkowej przewagi Państwa Izrael. „Technologia obronna stanowi część wyjątkowej przewagi Państwa Izrael, opartej na sprawdzonych w walce zdolnościach, które izraelscy specjaliści wielokrotnie z powodzeniem wykazali na polu bitwy” – dodał Baram.