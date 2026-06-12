Podwójna dymisja w brytyjskim MON. Kryzys wiarygodności brytyjskiego rządu

Spór o Defence Investment Plan kończy się dymisją Healeya

John Healey pełnił funkcję ministra obrony od lipca 2024 roku do 11 czerwca 2026 roku, kiedy złożył rezygnację na ręce premiera Sir Keira Starmera. Były szef resortu obrony upublicznił list rezygnacyjny, w którym wprost powiązał swoje odejście z kształtem Defence Investment Plan oraz stanowiskiem skarbu państwa.

Healey napisał, że premier "nie ma możliwości, a skarb nie ma woli", by zapewnić zasoby, których potrzebuje kraj do obrony w warunkach rosnących zagrożeń. Wskazał, że porozumienie w sprawie DIP przedstawione mu w pełnych szczegółach na początku tygodnia poprzedzającego dymisję jest "daleko poniżej tego, czego wymaga bezpieczeństwo i kraj w tym niebezpiecznym czasie". Według relacji mediów i analiz, spór dotyczył zarówno ogólnego poziomu finansowania, jak i rozłożenia dodatkowych środków w czasie – z naciskiem na tzw. "backloading", czyli przesuwanie znaczącej części nakładów na późniejsze lata dekady.

Były minister argumentował, że przy takim kształcie DIP zostaje "zmuszony" do podejmowania decyzji, które obniżają gotowość sił zbrojnych, zwiększają ryzyko dla personelu wykonującego operacje i w konsekwencji mogą uczynić kraj mniej bezpiecznym. Healey wiązał swoje stanowisko z wcześniejszymi rozmowami z premierem, podczas których miał jasno sygnalizować, iż nie zaakceptuje porozumienia finansowego niespełniającego wymogów wynikających z oceny zagrożeń i zobowiązań strategicznych. Jak wynika z jego listu, brak korekty DIP "pozostawił go bez innej opcji niż złożenie rezygnacji".

Rząd Sir Keira Starmera wcześniej deklarował ambicję podniesienia wydatków obronnych do 2,5% PKB do 2027 roku i 3% PKB do 2034 roku, co miało stanowić odpowiedź na zmieniające się środowisko bezpieczeństwa i zobowiązania sojusznicze. Już realizowane programy inwestycyjne mogą podnieść wydatki w okolice 2,6% PKB w krótszym horyzoncie, co w praktyce ogranicza przestrzeń manewru budżetowego bez dodatkowych cięć lub zmian priorytetów. Ten rozdźwięk między deklarowaną ścieżką procentową a realnym poziomem finansowania i tempem nakładów znajduje się w centrum sporu, który zakończył się odejściem Healeya z resortu. Tego samego dnia Downing Street poinformowało o powołaniu Dana Jarvisa na nowego sekretarza obrony – dotychczasowego ministra ds. bezpieczeństwa i byłego oficera Pułku Spadochronowego z doświadczeniem bojowym kampanii (m.in.) w Iraku i Afganistanie.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/j9z9nmLCb1— John Healey (@JohnHealey_MP) June 11, 2026

Rezygnacja Al’a Carnsa i sygnał z poziomu wykonawczego

Al (Alistair) Carns, były oficer Royal Marines i poseł Partii Pracy od 2024 roku, wszedł do kierownictwa resortu obrony jako minister ds. weteranów w Ministerstwie Obrony w lipcu 2024 roku, a następnie objął stanowisko ministra ds. sił zbrojnych we wrześniu 2025 roku. Funkcja ta obejmuje nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem sił zbrojnych, w tym przygotowanie, szkolenie i zdolność do realizacji zadań operacyjnych.

Carns zrezygnował ze stanowiska 11 czerwca 2026 roku, tego samego dnia, w którym swoje odejście ogłosił John Healey. Podobnie jak sekretarz obrony, Al Carns powoływał się na zastrzeżenia wobec Defence Investment Plan oraz jego skutków dla realnej gotowości sił zbrojnych. Ocenił, że plan jest niezdatny – nie nadaje się do realizacji celu, dla którego został opracowany – i publicznie wezwał premiera do naprawienia sytuacji.

Sformułowanie "niezdatny" w ustach ministra odpowiedzialnego za nadzór nad siłami zbrojnymi sygnalizuje, że zastrzeżenia nie dotyczą jedynie abstrakcyjnych wskaźników budżetowych, lecz przełożenia DIP na konkretne zdolności, rotację jednostek, terminy dostaw sprzętu i bezpieczeństwo żołnierzy. Równoczesna dymisja polityka z poziomu wykonawczego i szefa resortu wzmacnia wrażenie, że spór nie jest wyłącznie konfliktem między Ministerstwem Obrony a skarbem, ale dotyka fundamentów relacji między oceną ryzyka operacyjnego a decyzjami finansowymi.

John Healey był postrzegany jako członek gabinetu lojalny wobec Sir Keira Starmera, co nadaje jego dymisji dodatkowy ciężar polityczny.

Systemowy spór o priorytety: wnioski dla brytyjskiej polityki obronnej

Analizy Chatham House opisują dymisję Johna Healeya jako dowód "poważnej strategicznej porażki" podejścia rządu do obrony. W analizie think tanku wskazano, że gabinet, który w dokumentach i wypowiedziach uznaje współczesne środowisko bezpieczeństwa za "najbardziej niebezpieczne od dekad", nie zdołał przełożyć tej diagnozy na spójne decyzje budżetowe i harmonogram wzmocnienia zdolności wojskowych. Zwrócono uwagę, że starcia wewnątrz rządu o kształt DIP ujawniają rozdźwięk między ambicjami politycznymi – w tym deklarowanymi poziomami procentowymi PKB – a wolą poniesienia kosztów finansowych i politycznych z nimi związanych.

Spór o Defence Investment Plan toczy się w momencie, gdy Zjednoczone Królestwo realizuje szeroką listę zobowiązań: utrzymuje zaawansowane wsparcie wojskowe dla Ukrainy po pełnoskalowej agresji Rosji, aktywność w Zatoce Perskiej i w ramach AUKUS, a równocześnie stara się wdrożyć założenia Strategic Defence Review z 2024 roku. Tego typu środowisko strategiczne generuje jednocześnie presję na przyspieszenie dostaw nowego sprzętu, zwiększenie gotowości jednostek i utrzymanie ciągłości obecnych zobowiązań ekspedycyjnych.

Defence Investment Plan miał przewidywać ok. 13,5 mld funtów dodatkowych nakładów, podczas gdy resort i dowództwo sygnalizowały potrzebę rzędu 28 mld funtów na sfinansowanie już przyjętych planów modernizacyjnych i zobowiązań. Równocześnie media cytują urzędników i polityków opisujących stan finansów publicznych formułami w rodzaju "pustej sakiewki", co pokazuje napięcie między zobowiązaniami obronnymi a szerszymi priorytetami fiskalnymi rządu. Chatham House wskazuje, że rezygnacja sekretarza obrony w takim momencie jest sygnałem, iż w ocenie części kierownictwa państwa próba "rozciągnięcia" ograniczonych środków na rosnące spektrum zadań przekroczyła próg akceptowalnego ryzyka.

Jednoczesne odejście członków rządu stawia pytanie o to, jak utrzymać wiarygodność brytyjskich deklaracji wobec sojuszników NATO i partnerów – na przykład Ukrainy – jeśli nie udaje się wypracować wewnętrznie kompromisu co do poziomu ryzyka, który można nałożyć na własne siły zbrojne. Mianowanie byłego oficera wojsk powietrznodesantowych na czele resortu ma wzmocnić wiarygodność rządu, lecz nie rozstrzyga zasadniczego sporu o to, czy Defence Investment Plan zapewnia poziom finansowania odpowiadający diagnozie zagrożeń.

The UK needs to be more urgent and more honest about how it funds defence. The Strategic Defence Review set out the requirement. The Defence Investment Plan must now be funded in a way that matches the scale of the threat.Read General Sir Richard Barrons response to UK Defence…— Chatham House (@ChathamHouse) June 11, 2026