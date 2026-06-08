Brytyjska armia czeka na miliardy. Co kryje się za zwłoką w kluczowym planie inwestycyjnym?

Opóźnienie w przedstawieniu Defence Investment Plan (DIP) ma dalekosiężne konsekwencje dla brytyjskich sił zbrojnych. Według raportu parlamentarnej Komisji ds. Wydatków Publicznych, zwłoka ta oznacza, że Ministerstwo Obrony „nie było w stanie działać szybko i zdecydowanie w celu zapewnienia silniejszego odstraszania naszych przeciwników i wyposażenia naszych sił zbrojnych do walki na współczesnym polu bitwy". Plan ten jest kluczowy dla długoterminowego rozwoju i unowocześnienia brytyjskiej armii, co jest niezbędne w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Brak jasnych ram inwestycyjnych utrudnia planowanie i wdrażanie nowych technologii oraz strategii obronnych, co może prowadzić do luk w zdolnościach operacyjnych.

Wiarygodność Wielkiej Brytanii na szali

Zwłoka w publikacji DIP nie tylko osłabia zdolności obronne, ale także negatywnie wpływa na postrzeganie Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Komisja Izby Gmin podkreśliła, że nawet resort obrony „akceptuje, że opóźnienie oznacza, iż Zjednoczone Królestwo musi odbudować wiarygodność u sojuszników". W raporcie zwrócono uwagę na konflikty w Iranie i Ukrainie, które „pokazują nie tylko katastrofalne konsekwencje wojny, ale także potrzebę, by ministerstwo w sposób elastyczny odpowiadało na skomplikowane i gwałtownie ewoluujące zagrożenia". Autorzy dokumentu wskazują również, że rozwój technologii wojskowej stanowi zarówno zagrożenie, jak i szansę, zwłaszcza że Brytyjczycy mogą czerpać z doświadczeń bojowych Ukrainy. Niestety, „ministerstwo może zmarnować tę okazję". Ta sytuacja budzi poważne pytania o zaangażowanie Londynu w kolektywną obronę i jego rolę jako wiarygodnego partnera w ramach NATO.

Wewnętrzne spory i poszukiwanie oszczędności

Raport, którego autorami są posłowie reprezentujący różne ugrupowania polityczne – od rządzących laburzystów, przez Partię Konserwatywną, Restore Britain, aż po Liberalnych Demokratów – jasno pokazuje, że problem ma charakter ponadpartyjny. Według brytyjskich mediów, rząd Keira Starmera chciałby opublikować plan pod koniec przyszłego tygodnia, jednak prace i wewnętrzne spory nadal trwają. Tygodnik „Sunday Times" donosi, że w celu znalezienia niezbędnych środków, rząd szuka oszczędności między innymi w wydatkach na infrastrukturę, transport i środowisko. Poszczególni ministrowie negocjują jak najmniejsze cięcia w swoich budżetach, co, według gazety, „głęboko frustruje" minister finansów Rachel Reeves. Ta wewnętrzna walka o finanse znacząco opóźnia kluczowe decyzje dotyczące budżetu obronnego.

Presja międzynarodowa przed szczytem NATO

Opóźnienie w publikacji DIP ma również wymiar międzynarodowy, co zostało podkreślone przez ekspertów. Generał Richard Shirreff, szef międzynarodowej rady ekspertów ARES doradzającej Ukrainie w sprawach wojny, ocenił w rozmowie z BBC, że zwłoka sprawi, iż premierowi Starmerowi „ciężko będzie spojrzeć w oczy” prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego podczas niedzielnego spotkania na Downing Street. W Londynie szef brytyjskiego rządu będzie gościł przywódców Niemiec, Francji i Ukrainy, aby rozmawiać o wsparciu dla Kijowa w wojnie z Rosją. Wicepremier David Lammy zadeklarował w telewizji publicznej, że brytyjski plan „stanie się jasny" przed szczytem NATO w Turcji, zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Zapewnił również, że pomimo problemów budżetowych „pieniądze się znajdą", ponieważ obrona to podstawowy cel dla każdego kraju.