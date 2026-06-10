Wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na Warszawskich Targach Obronnych: Abrams, K9, Rosomak. Atrakcje dla całej rodziny w Expo XXI

20 czerwca dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych. W Expo XXI będzie okazja zobaczyć najnowocześniejsze uzbrojenie Wojska Polskiego.

Zobaczycie czołg Abrams, K9, Rosomaka, wyposażenie GROM i sprzęt służb mundurowych. Nie zabraknie pokazów i mobilnej strzelnicy laserowej.

Chcesz zobaczyć świat obronności na żywo? Sprawdź, jak zdobyć bilety i nie przegap tej wyjątkowej okazji!

Wystawa sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego na WTO

Wystawę sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego mieszkańcy oraz uczestnicy Warszawskich Targów Obronnych zobaczą 20 czerwca. Sobota będzie bowiem dniem otwartym naszych targów, skierowanym do wszystkich mieszkańców, rodzin i każdego zainteresowanego tematyką wojska, obronności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Warszawskie Targi Obronne to świetna okazja, by z bliska zobaczyć nowoczesny sprzęt, broń, uzbrojenie, wyposażenie oraz technologie wykorzystywane przez sektor obronny i bezpieczeństwa. Na odwiedzających czekać będą ekspozycje, prezentacje innowacyjnych rozwiązań oraz możliwość rozmowy z ekspertami i wystawcami z całej Polski.

W sobotę, 20 czerwca, drugiego dnia naszych targów, będzie wystawa sprzętu Wojska Polskiego. Co zobaczymy? Między innymi czołg Abrams, armatohaubicę K9, kołowy transporter opancerzony Rosomak, platformę szturmową, a także wyposażenie indywidualne z jednostki specjalnej GROM.

To jednak nie koniec atrakcji. Muzeum Wojska Polskiego, które będzie obecne na Warszawskich Targach Obronnych, pokaże wystawę o Cichociemnych i początkach JW2305 GROM.

Warszawskie Targi Obronne. Służby mundurowe pokażą sprzęt

Dodatkowo, swój sprzęt wystawią na naszych targach służby mundurowe. Oto, czego mogą spodziewać się wszyscy, którzy nas odwiedzą 20 czerwca w Expo XXI:

Straż Graniczna:

samochód obserwacyjny



samochód terenowy,

Policja:

motocykle,



radiowozy,



nieoznakowane radiowozy,



pojazdy specjalistyczne,



wyposażenie policjantów,



pojazd BOA TUR.

Służba Ochrony Państwa:

symulator dachowania,



samochód do przewozu VIP,

Państwowa Straż Pożarna:

specjalistyczny sprzęt Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, w tym drony i robot



mobilne laboratorium oraz inny sprzęt specjalistyczny.

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Bilety na dzień otwarty Warszawskich Tragów Obronnych

Przypominamy, że nadal można rejestrować się na dzień branżowy Warszawskich Targów Obronnych, czyli na 19 czerwca. Rejestracja jest bezpłatna, upoważnia do wejścia na oba dni wydarzenia i można zrobić to TUTAJ.

Można także kupować bilety na dzień otwarty, czyli 20 czerwca. Zrobicie to TUTAJ. Bilety wstępu na targi kosztują 49 zł (normlany) i 35 zł (ulgowy). Mamy też bilety rodzinne (2+2) w cenie 135 zł. Dzieci do lat 12 wejdą bezpłatnie.

Fundacja Gotowi.Org na Warszawskich Targach Obronnych

A jakie jeszcze atrakcje czekają na was drugiego dnia WTO? Laser Target i Fundacja Gotowi.org przedstawią mobilną strzelnicę laserową – bezpieczne, realistyczne ćwiczenia z natychmiastową analizą wyników. Strzelnica laserowa to miejsce, gdzie można bezpiecznie, a jednocześnie bardzo realistycznie ćwiczyć strzelanie. Strzela się specjalnymi replikami broni wyposażonymi w laserowe wkładki. Systemy rejestrują każdy strzał, co pozwala na dokładne monitorowanie wyników i bieżące poprawianie techniki strzeleckiej.

Ponadto Fundacja Gotowi.Org specjalnie na Warszawskie Targi Obronne przygotowała trzy bloki tematyczne:

Tym samym wraz z Fundacją Gotowi.Org zapraszamy na praktyczne szkolenia z samoobrony, pierwszej pomocy i budowania odporności na zagrożenia dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Będą to 15-minutowe prelekcje połączone z 30-minutowymi ćwiczeniami praktycznymi. Zapraszamy!