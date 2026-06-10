CMS Polska. Technologie w przemyśle obronnym: włoska precyzja i kompleksowe polskie wsparcie

2026-06-10 7:58 Materiał sponsorowany

CMS Polska to wyłączny dystrybutor maszyn CNC włoskiej marki CMS SpA w Polsce. Naszą misją jest kompleksowe wsparcie zakładów produkcyjnych, zapewniając pełen zakres usług: od audytu i precyzyjnego dopasowania maszyny przez bezpieczną dostawę i instalację, aż po specjalistyczne szkolenia operatorów. Gwarantujemy również autoryzowany serwis oraz stały dostęp do oryginalnych podzespołów w naszym magazynie części zamiennych. W sektorach zbrojeniowym i lotniczym takie partnerstwo to fundament bezpieczeństwa i technologicznej przewagi.

  • CMS Polska, jako wyłączny dystrybutor włoskich maszyn CNC CMS SpA, oferuje strategiczne wsparcie technologiczne dla polskiego sektora zbrojeniowego i lotniczego.
  • Firma dostarcza zaawansowane centra obróbcze, waterjety i termoformierki, kluczowe do precyzyjnej produkcji osłon balistycznych, komponentów broni oraz elementów dronów.
  • Sprawdź, jak te innowacyjne technologie, w tym wielkogabarytowy druk 3D, zrewolucjonizują Twoje procesy i zapewnią przewagę w najbardziej wymagających projektach.

Fundament nowoczesnego parku maszynowego w sektorze zbrojeniowym

W dobie dynamicznie rosnących wymagań wobec polskiego przemysłu obronnego, profesjonalizm technologiczny i niezawodność parku maszynowego stają się priorytetem. Zakłady zbrojeniowe i lotnicze nie mogą pozwolić sobie na kompromisy - potrzebują rozwiązań, które zapewnią najwyższą jakość, przy jednoczesnej optymalizacji czasu i kosztów. Właśnie tutaj wkracza CMS Polska, oferując kompleksowe portfolio maszyn zaprojektowanych z myślą o najbardziej wymagających procesach.

Strategiczny partner technologiczny: Kompleksowe rozwiązania od CMS Polska

CMS to globalny lider w produkcji maszyn do obróbki materiałów kompozytowych, aluminium i termoplastów. Jako CMS Polska dostarczamy pełne spektrum tych rozwiązań: od innowacyjnych 5-osiowych centrów obróbczych i systemów cięcia strumieniem wody (waterjet), przez zaawansowane termoformierki, aż po autoklawy i piece.

Zrozumienie specyfiki procesów produkcyjnych pozwala nam dobierać rozwiązania szyte na miarę, które realnie zwiększają wydajność operacyjną i skracają czas cyklu.

W branży lotniczej i zbrojeniowej precyzja to synonim bezpieczeństwa. Oferujemy nie tylko doskonały sprzęt, ale opatentowane technologie, które pozwalają inżynierom przekraczać dotychczasowe bariery. Jesteśmy dumni, że jako wyłączny dystrybutor, możemy wdrażać te innowacje w polskich zakładach - mówi Michele Leonardi, Prezes Zarządu CMS Polska.

Innowacje, które zmieniają reguły gry

Odpowiadając na specyficzne potrzeby sektora zbrojeniowego, CMS wprowadziło na rynek szereg zaawansowanych technologii. Do najciekawszych rozwiązań, które z powodzeniem mogą zostać zaimplementowane w polskich zakładach, należą:

  • Wielkogabarytowy druk 3D (LFAM): Drukarki pozwalające na tworzenie elementów o długości nawet do 10 metrów. Technologia ta rewolucjonizuje tworzenie wielkogabarytowych form do laminowania i do procesu w autoklawach, znacznie redukując koszty i czas przygotowania.
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Autor: CMS Polska/ Materiały prasowe CMS KREATOR, hybrydowy system do drukowania i frezowania kompozytów, aluminium, mdf, plastiku itd.
  • Termoformowanie elementów bezzałogowych statków powietrznych (UAV): Maszyny idealne do seryjnej i powtarzalnej produkcji lekkich, aerodynamicznych elementów poszycia dronów wojskowych.
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Autor: CMS Polska/ Materiały prasowe CMS EIDOS, próżniowe termoformowanie arkuszy
  • Obróbka komponentów broni palnej: Nowoczesne, 5-osiowe tokarko-frezarki CNC, gwarantujące doskonałą jakość wykończenia przy produkcji kluczowych elementów karabinów, pistoletów itd. wykonanych z drewna, plastiku i kompozytów.
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Autor: CMS Polska/ Materiały prasowe CMS MONOFAST, centrum obróbcze
  • Produkcja osłon balistycznych: Systemy CNC oraz maszyny waterjet, zoptymalizowane pod kątem wydajnej produkcji twardych insertów do kamizelek kuloodpornych oraz hełmów taktycznych z zaawansowanych kompozytów.
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Autor: CMS Polska/ Materiały prasowe CMS TRACER, 3- i 5- osiowe centrum obróbcze do nestingu

Precyzja poparta doświadczeniem

Wdrażanie nowoczesnych technologii w tak wrażliwych sektorach wymaga nie tylko świetnego sprzętu, ale przede wszystkim inżynieryjnej odwagi i wiedzy.

Niestraszne nam skomplikowane zamówienia. Wieloletnie doświadczenie, które zgromadziliśmy, pozwala nam idealnie dopasować maszynę pod konkretne, często bardzo rygorystyczne potrzeby naszych klientów. Maszyny CMS charakteryzują się absolutnie najwyższą precyzją, powtarzalnością i dokładnością obróbki. To cechy, które na tym rynku są po prostu bezdyskusyjne - podkreśla Prezes CMS Polska.

Globalna technologia, lokalne bezpieczeństwo

Inwestycja w zaawansowane technologie to zaledwie początek. Unikalną przewagą CMS Polska jest połączenie doskonałości włoskiej inżynierii z pełnym, lokalnym zapleczem. Posiadamy rozbudowany magazyn części zamiennych oraz wykwalifikowany zespół serwisowy. Dzięki temu dyrektorzy produkcji i kierownicy utrzymania ruchu zyskują pewność, że ich linie produkcyjne będą pracować bez zakłóceń, a czas ewentualnej reakcji serwisowej zostanie skrócony do minimum.

Zbudujmy wspólnie Twoją przewagę technologiczną

Inwestycja w innowacyjne technologie CMS to sprawdzony krok w stronę optymalizacji procesów i zwiększenia niezawodności w najbardziej rygorystycznych projektach produkcyjnych. Bezpośredni kontakt z naszymi inżynierami pozwala na przeprowadzenie dogłębnej analizy założeń i dobranie maszyny idealnie odpowiadającej na potrzeby Państwa zakładu.

Firma CMS Polska będzie obecna na Warszawskich Targach Obronnych 19 i 20 czerwca. Pokaże swoją ofertę na jednym z naszych stoisk.

Warszawskie Targi Obronne
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Warszawskie Targi Obronne