Zapewnienie odpowiednich platform pojazdowych jest fundamentem skutecznego funkcjonowania systemu przeciwlotniczego SAN C-UAS. Bez niezawodnych i mobilnych nośników, integracja zaawansowanych komponentów systemu byłaby niemożliwa. Pojazdy KIA KLTV CAB CHASISS TRUCK 4P zostały wybrane ze względu na ich specyfikację, która pozwala na efektywne wykorzystanie jako mobilne bazy dla elementów przeznaczonych do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Ich dostawa stanowi jeden z pierwszych, ale niezwykle ważnych etapów w budowie kompleksowego rozwiązania obronnego, które ma chronić polskie niebo przed zagrożeniami ze strony dronów. Rosomak S.A., jako lider polskiego konsorcjum w programie LPR Legwan, ma już doświadczenie w pracy z platformą KLTV.

Co to jest KIA KLTV? Nowy koń roboczy Wojska Polskiego

KIA KLTV (Kia Light Tactical Vehicle) to nowoczesny, lekki pojazd taktyczny o napędzie 4x4, który zdobył uznanie dzięki swojej wszechstronności, wytrzymałości i zaawansowanym rozwiązaniom technicznym. Platforma została zaprojektowana z myślą o działaniu w najtrudniejszych warunkach terenowych i klimatycznych, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla mobilnych systemów wojskowych.

Pojazd w wersji CAB CHASSIS TRUCK 4P (podwozie z kabiną) został wybrany ze względu na swoją modułową budowę, która umożliwia łatwą adaptację i montaż specjalistycznego wyposażenia. Do kluczowych cech pojazdów KLTV należy wysokowydajny silnik Diesla o mocy 225 KM, zapewniający doskonałą dynamikę i niezawodność. 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów, która optymalizuje zużycie paliwa i poprawia komfort jazdy. Niezależne zawieszenie wszystkich kół, gwarantujące wysoką stabilność i komfort na nierównym terenie. System „run-flat”, który pozwala na kontynuowanie jazdy nawet po przestrzeleniu opon, co jest kluczowe na polu walki. Opancerzenie zapewniające załodze ochronę przed ostrzałem z broni strzeleckiej i odłamkami artyleryjskimi. Wysoka mobilność, pozwalająca na pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 60% i poruszanie się z prędkością do 130 km/h.

Program SAN C-UAS: wspólny wysiłek na rzecz bezpieczeństwa

Program SAN C-UAS to złożone przedsięwzięcie realizowane w ramach konsorcjum, które łączy doświadczenie i zasoby czołowych podmiotów branży obronnej. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., wraz z partnerem konsorcjum Kongsberg Defence & Aerospace, odpowiada za dostarczenie Siłom Zbrojnym RP modułów bateryjnych systemu przeciwlotniczego. Te moduły są projektowane w taki sposób, aby skutecznie zwalczać bezzałogowe statków powietrznych (BSP), stanowiących coraz większe wyzwanie w nowoczesnym polu walki.

W realizację tego ambitnego programu zaangażowane są również spółki z Grupy PGZ. W ramach tak zwanego „Małego Konsorcjum” powierzono im szereg zadań związanych z przygotowaniem i integracją całego systemu. Obejmuje to zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak i produkcję oraz testowanie poszczególnych komponentów. Współpraca ta gwarantuje, że system SAN C-UAS będzie w pełni dostosowany do potrzeb polskiej armii i spełni najwyższe standardy operacyjne.

System SAN ma za zadanie stworzyć wielowarstwową, zintegrowaną "ścianę antydronową", zdolną do wykrywania, śledzenia i neutralizacji szerokiego spektrum BSP – od małych dronów komercyjnych po zaawansowane drony uderzeniowe. System będzie składał się z wielu elementów, tworząc kompleksową architekturę obrony:

Systemy radarowe i sensory elektrooptyczne do wykrywania i identyfikacji zagrożeń.

Efektory kinetyczne, takie jak armaty 30 mm i 35 mm z amunicją programowalną, karabiny maszynowe 12,7 mm oraz pociski rakietowe.

Efektory niekinetyczne, w tym systemy walki elektronicznej (zagłuszania).

Drony intercepcyjne przeznaczone do fizycznego przechwytywania wrogich maszyn.

Całość będzie zintegrowana za pomocą zaawansowanego systemu dowodzenia i kierowania (C2), dostarczanego m.in. przez polską firmę Advanced Protection Systems.

Wzmocnienie obrony przed dronami

Współczesne pole walki ewoluuje, a bezzałogowe statki powietrzne (BSP), powszechnie znane jako drony, odgrywają w nim coraz większą rolę. Mogą być wykorzystywane do celów rozpoznawczych, ataków precyzyjnych, a także do prowadzenia działań sabotażowych. Dlatego też zdolność do ich skutecznego zwalczania jest kluczowa dla bezpieczeństwa każdego państwa. System SAN C-UAS, wsparty przez mobilne platformy KIA KLTV CAB CHASISS TRUCK 4P, ma za zadanie zapewnić Siłom Zbrojnym RP nowoczesne narzędzia do neutralizowania tych zagrożeń.