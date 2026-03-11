Eksperci o suwerenności technologicznej. Co to znaczy i czym się objawia? Padły istotne słowa

Sztuczna inteligencja wchodzi w życie coraz mocniej. Nie tylko w codzienność, ale też w obszary związane z cyberbezpieczeństwem oraz wojskiem. Ochrona infrastruktury krytycznej, zwalczanie fake newsów, zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie manipulacji społeczeństwem to tylko kilka wyzwań dla państwa w dobie wojny hybrydowej. Cyberprzestrzeń jest tą domeną, w której adwersarze w coraz większym stopniu dążą do destabilizacji: do degradacji infrastruktury krytycznej, ingerencji w usługi rządowe, zdobycia informacji, kradzieży własności intelektualnej i utrudnienia działań wojskowych.

W czasie debaty Portalu Obronnego poruszony został temat suwerenności technologicznej. Eksperci, czyli przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego WP, Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 pułkownik Piotr Adamski, szef Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji pułkownik Piotr Turek, Andrzej Dopierała, wiceprezes Asseco Poland oraz Adam Bartosiewicz, wiceprezes WB Group, zastanawiali się nad kluczowymi wyzwaniami związanymi także z suwerennością technologiczną. Czym ona jest?

Szef Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji pułkownik Piotr Turek ocenił: - Nie ma jednej definicji suwerenności technologicznej, bo jeśli spojrzymy na przykład na nas, na Polskę, na siły zbrojne jako sojusznik, jako uczestnik paktu NATO, to można powiedzieć, że suwerenność technologiczną w ramach NATO osiągnęliśmy. Bo jeśli te kluczowe technologie w kontekście tych zaawansowanych chipów są w Stanach Zjednoczonych, to my jako Pakt Północnoatlantycki mamy suwerenność technologiczną". Zaś Adam Bartosiewicz, wiceprezes WB Gropu dodał:

Staramy się też utrzymywać zdolność tworzenia polskiej kryptografii, co nie jest, jak wiadomo, łatwe.Ponieważ to jest taki obszar, który trochę podlega mocnemu naciskowi ze strony sojuszników, którzy najpewniej by chcieli uzależnić Polskę i możliwie szeroką gamę też innych armii od rozwiązań, które oferują sami. I wtedy trzymają właściwie wszystkie nici w ręku.

