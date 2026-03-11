AI i cyberbezpieczeństwo wobec zagrożeń hybrydowych. "Wygra ten, który będzie umiał szybko podejmować decyzje"

Pierwszy panel poświęcony jest "Strategii cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji wobec zagrożeń hybrydowych". A w rozmowie uczestniczą: przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego WP, Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 pułkownik Piotr Adamski, szef Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji pułkownik Piotr Turek, Andrzej Dopierała, wiceprezes Asseco Poland oraz Adam Bartosiewicz, wiceprezes WB Group.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego WP, Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 pułkownik Piotr Adamski, który przyznał, że sztuczna inteligencja, to nie tylko obrona, ale też atakowani. Przede wszystkim, jak przyznał pułkownik, warto zaznaczyć, że pod uwagę należy wziąć też analizę danych (z dronów, sensorów czy cyberprzestrzeni):

- Jeżeli mówimy o planach wspomagania tego procesu decyzyjnego, to nie mówimy de facto tylko o obronie, tylko mówimy o analizie tych danych pochodzących z wielu sensorów, z rozpoznania, z dronów, i również z cyberprzestrzeni, bo można tą cyberprzestrzeń określić jako domenę operacyjna przez NATO określona jako jedna z pięciu. Ale cyberprzestrzeń jest taką jedyną domeną, która oddziałowuje na wszystkie domeny pozostałe. Powiedzmy te starsze, czyli powietrze, ląd i morskie, ale również te domeny kosmiczno, ale również jest sama w sobie można jej w tej domenie tę efekty dostarczać.

Jak dodał pułkownik Adamski: - W dzisiejszych systemach nie wygra ten, kto ma najlepszy system, ale będzie to robił analitycznie, tylko ten, który będzie w miarę szybko umiał podejmować decyzje.

Adam Bartosiewicz, wiceprezes WB Group przyznał: - Już pojawiło się pewne wątpliwość wokół sztucznej inteligencji, ponieważ w moim przekonaniu to jest głównie termin marketingowy. Zgadzam się i w narracjach oczywiście, które automatyzują rozpoznanie obiektów w obrazach. I to jest, podzbiór tych możliwości, które się zwykle zbiorczo określa sztuczną inteligencją, często po prostu po to, żeby ściągnąć więcej pieniądze od inwestorów". Jak ktoś śledzi teraz wydarzenia w Iranie, to może nie do wszystkich dotarło, ale targeting oparty na algorytmach sztucznej inteligencji być może prowadzić do błędnych określeń, celów, które potem się kończą bardzo tragicznie.

Rozwój sztucznej inteligencji szansą dla wzrostu potencjału sił zbrojnych

Natomiast Szef Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji pułkownik Piotr Turek zauważył: - Rozwój sztucznej inteligencji może wnieść bardzo duży wzrost potencjału sił zbrojnych. Ale niesie różnego rodzaju podatności, więc samo wykorzystanie tej technologii w Wojsku Polskim, jak i w każdej armii niesie za sobą korzyści, ale również potencjalnie duże ryzyka.

Zdaniem Andrzeja Dopierały, wiceprezesa Assceo Poland, który jest dostawcą systemów dla administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, sektora finansowego, mogą być sytuacje, że te systemy mogą nie działać przez awarię techniczną, czy przez ingerencję w domenie cyber, a to: - Jest już akt wojny hybrydowej, czyli my jako firma odpowiedzialna musimy na każdym etapie wytwarzania i potem utrzymywania tych naszych danych, systemów, naszego software'u, musimy mieć ten wątek cyberbezpieczeństwa ogromnie na uwadze.

12

To już dziewiąta branżowa konferencja organizowana przez Portal Obronny. Pierwsza odbyła się w grudniu 2024 roku i była poświęcona wnioskom z wojny w Ukrainie. Inne edycje dotyczyły m.in. bezpieczeństwa na Bałtyku, przyszłości Sił Powietrznych, medycyny wojskowej, programu SAFE czy wyzwań dla wojsk logistycznych i inżynieryjnych.