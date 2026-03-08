Przyszłość Wojskowej Służby Zdrowia: WIML wspiera instytut powstający w Krakowie

W Krakowie, na bazie szpitala wojskowego, powstaje wojskowy instytut medyczny.

Organizatorzy instytutu szukają najlepszych wzorców, żeby stworzyć placówkę odpowiadającą na obecne wyzwania bezpieczeństwa.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej zadeklarował chęć współpracy mającej na celu wzrost potencjału wojskowej służby zdrowia.

- Oczywiście nasza odpowiedź była pozytywna. Chętnie dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem, ponieważ powstanie nowego, wojskowego instytutu medycznego, traktujemy jako dowód wzrostu znaczenia oraz rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia - mówi dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML), Zastępca Dyrektora WIML ds. Naukowych.

5 marca 2026 r. do WIML przybyli przedstawiciele 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego zajmujący się nauką, pielęgniarstwem, kadrami oraz wyzwaniami prawnymi. Sesja pytań i odpowiedzi po prezentacji dotyczącej specyfiki funkcjonowania WIML trwałą ponad dwie godziny.

Istotna będzie specjalizacja

W drugiej części spotkania goście zwiedzili Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego. Jego kierownik, dr n. med. Krzysztof Kowalczuk, zaprezentował komory niskich ciśnień oraz wirówkę przeciążeniową - miejsce szkolenia m.in. pilotów samolotów wysokomanewrowych.

Gospodarze celowo wskazali ten zakład.

- Medycyna lotnicza to nasz znak rozpoznawczy. Jeśli każdy instytut znajdzie swoją główną specjalizację, będzie się w niej doskonalił, to wyeliminujemy niepotrzebną konkurencję. Stworzymy natomiast dobrze funkcjonujący, uzupełniający się system wykorzystujący efekt synergii wszystkich podmiotów. To w naszej ocenie będzie najlepsza odpowiedź na - wynikające z obecnej sytuacji bezpieczeństwa - oczekiwania wojska oraz opinii publicznej wobec Wojskowej Służby Zdrowia – tłumaczy dyr. Łukasz Dziuda.

Trzeci instytut medyczny dla wojska

O przekształceniu 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie w instytut medyczny postanowił Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, minister obrony narodowej. W efekcie tej decyzji Wojsko Polskie dysponować będzie trzema takimi podmiotami: dwoma ogólnomedycznymi (w Krakowie i Warszawie) oraz instytutem medycyny lotniczej w Warszawie. Ten ostatni specjalizuje się w kwalifikowaniu kandydatów, przygotowaniu do służby oraz utrzymywaniu w sprawności personelu lotniczego Sił Zbrojnych RP.