Przyszłość Wojskowej Służby Zdrowia: WIML wspiera instytut powstający w Krakowie

Trwają prace nad utworzeniem wojskowego instytutu medycznego w Krakowie. Powstanie on na bazie tamtejszego 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Taką decyzję podjął Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Szukając najlepszych rozwiązań, dyrekcja krakowskiego szpitala poprosiła Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie o merytoryczne wsparcie.

  • W Krakowie, na bazie szpitala wojskowego, powstaje wojskowy instytut medyczny.
  • Organizatorzy instytutu szukają najlepszych wzorców, żeby stworzyć placówkę odpowiadającą na obecne wyzwania bezpieczeństwa.
  • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej zadeklarował chęć współpracy mającej na celu wzrost potencjału wojskowej służby zdrowia.

- Oczywiście nasza odpowiedź była pozytywna. Chętnie dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem, ponieważ powstanie nowego, wojskowego instytutu medycznego, traktujemy jako dowód wzrostu znaczenia oraz rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia - mówi dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML), Zastępca Dyrektora WIML ds. Naukowych.

5 marca 2026 r. do WIML przybyli przedstawiciele 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego zajmujący się nauką, pielęgniarstwem, kadrami oraz wyzwaniami prawnymi. Sesja pytań i odpowiedzi po prezentacji dotyczącej specyfiki funkcjonowania WIML trwałą ponad dwie godziny.

Istotna będzie specjalizacja

W drugiej części spotkania goście zwiedzili Zakład Badań Symulatorowych, Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego. Jego kierownik, dr n. med. Krzysztof Kowalczuk, zaprezentował komory niskich ciśnień oraz wirówkę przeciążeniową - miejsce szkolenia m.in. pilotów samolotów wysokomanewrowych.

Gospodarze celowo wskazali ten zakład.

- Medycyna lotnicza to nasz znak rozpoznawczy. Jeśli każdy instytut znajdzie swoją główną specjalizację, będzie się w niej doskonalił, to wyeliminujemy niepotrzebną konkurencję. Stworzymy natomiast dobrze funkcjonujący, uzupełniający się system wykorzystujący efekt synergii wszystkich podmiotów. To w naszej ocenie będzie najlepsza odpowiedź na - wynikające z obecnej sytuacji bezpieczeństwa - oczekiwania wojska oraz opinii publicznej wobec Wojskowej Służby Zdrowia – tłumaczy dyr. Łukasz Dziuda.

Trzeci instytut medyczny dla wojska

O przekształceniu 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie w instytut medyczny postanowił Władysław Kosiniak-Kamysz – wicepremier, minister obrony narodowej. W efekcie tej decyzji Wojsko Polskie dysponować będzie trzema takimi podmiotami: dwoma ogólnomedycznymi (w Krakowie i Warszawie) oraz instytutem medycyny lotniczej w Warszawie. Ten ostatni specjalizuje się w kwalifikowaniu kandydatów, przygotowaniu do służby oraz utrzymywaniu w sprawności personelu lotniczego Sił Zbrojnych RP.

