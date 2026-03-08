Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) rozpoczęła rekrutację na studia oficerskie, oferując 1280 miejsc na 13 kierunkach – to historyczny rekord.

Studenci wojskowi otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz wysokie uposażenie miesięczne.

Proces rekrutacji obejmuje rejestrację online, badania psychologiczne, egzaminy wstępne oraz badania lekarskie.

Chcesz poznać wszystkie szczegóły rekrutacji i dowiedzieć się, jak zostać oficerem Wojska Polskiego? Sprawdź, co musisz zrobić!

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutuje kandydatów na oficerów

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowuje specjalistów-inżynierów dla Sił Zbrojnych RP. Studia wojskowe w WAT gwarantują solidne wykształcenie politechniczne oraz pracę w Siłach Zbrojnych RP. Uczelnia właśnie rozpoczęła rejestrację kandydatów na oficerów. Kandydaci mogą się zgłaszać za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego Wojska Polskiego zostanzolnierzem.pl. To pierwszy etap rekrutacji na wojskową uczelnię.

Jak informuje Ewa Gmach, rzeczniczka prasowa Wojskowej Akademii Technicznej:

Każdy podchorąży otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz miesięczne uposażenie, które na pierwszym roku studiów wynosi 6500 zł i wzrasta w kolejnych latach nauki.

1280 miejsc na Wojskowej Akademii Technicznej. Rekord na studiach wojskowych

Wojskowa Akademia Techniczna to największa uczelnia wojskowo-cywilna w Polsce. Przygotowuje zarówno przyszłych oficerów Wojska Polskiego, jak i cywilne kadry techniczne dla polskiej gospodarki. Kształcenie odbywa się w toku jednolitych studiów magisterskich i ma charakter wojskowy oraz politechniczny. Wojskowa Akademia Techniczna od lat klasyfikowana jest w gronie najlepszych polskich uczelni technicznych.

Obecnie WAT kształci około 10 tysięcy studentów, w tym prawie 3700 studentów wojskowych. Limity miejsc w akademiach wojskowych ustala co roku minister obrony narodowej, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych RP. Tegoroczny limit na studia wojskowe w WAT jest największy w historii uczelni - 1280 miejsc na 13 kierunkach - podkreśla Ewa Gmach.

Studia wojskowe prowadzone są na siedmiu wydziałach akademickich:

Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,

Cybernetyki,

Elektroniki,

Inżynierii Lądowej i Geodezji,

Inżynierii Mechanicznej,

Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa,

Nowych Technologii i Chemii.

Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP

Warto zaznaczyć, że tok studiów wojskowych wzbogacony jest o praktyki i specjalistyczne szkolenia prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Absolwenci studiów wojskowych uzyskują tytuł magistra inżyniera lub magistra i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani oficerowie mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

Na jakie kierunki studiów trwa rekrutacja w WAT?

Kierunki studiów WAT i limity miejsc:

budownictwo – 72 miejsca, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

chemia – 25 miejsc, Wydział Nowych Technologii i Chemii

elektronika i telekomunikacja – 234 miejsca, Wydział Elektroniki

geodezja i kartografia – 85 miejsc, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

informatyka – 75 miejsc, Wydział Cybernetyki

inżynieria bezpieczeństwa – 11 miejsc, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

kryptologia i cyberbezpieczeństwo – 39 miejsc, Wydział Cybernetyki

logistyka – 113 miejsc, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

logistyka ekonomiczna – 60 miejsc, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

lotnictwo i kosmonautyka – 137 miejsc, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

mechanika i budowa maszyn – 103 miejsca, Wydział Inżynierii Mechanicznej

mechatronika – 210 miejsc, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

technologie elektroniczne i telekomunikacyjne – 116 miejsc, Wydział Elektroniki.

Garda: Strzelectwo Sportowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Etapy rekrutacji na studia wojskowe

Rekrutacja w WAT ma kilka etapów. Pierwszy właśnie się rozpoczął. Te rejestracja na www.zostanzolnierzem.pl. Oto, co trzeba zrobić, aby zostać kandydatem na oficera - krok po kroku:

Zarejestrować się na stronie www.zostanzolnierzem.pl – wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej kandydat składa w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR), który wskazuje się w portalu rekrutacyjnym Wojska Polskiego. Zrobić badanie psychologiczne – po złożeniu wniosku kandydat otrzyma wystawione przez Wojskowe Centrum Rekrutacji skierowanie na badanie psychologiczne. Zarejestrować się na stronie irk.wat.edu.pl – po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia psychologicznego kandydat rejestruje się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wskazując interesujący go kierunek lub kierunki studiów. Przy rejestracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną na studia wojskowe w wysokości 100 zł. Po ogłoszeniu wyników matur, kandydat sam wprowadza je do systemu. Zdać egzaminy wstępne i przejść badania, które odbędą się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Egzaminy wstępne obejmują testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną oraz analizę wyników matury. Po pozytywnie ukończonych egzaminach kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które będą przeprowadzone na terenie WAT i w warszawskich wojskowych przychodniach lekarskich. Podczas pobytu na egzaminach i badaniach zapewnione jest bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie na terenie WAT oraz, w razie potrzeby, transport autokarami do przychodni.

Kto może ubiegać się o miejsce w WAT?

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na oficera może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

ma polskie obywatelstwo;

ma świadectwo dojrzałości;

nie jest karana sądownie za przestępstwa umyślne;

posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską i pracownię psychologiczną;

ukończyła 18 lat (lub ukończy 18 lat do końca 2026 r. – w tym przypadku kandydat rozpocznie studia wojskowe mając zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, a zostanie powołany do służby po osiągnięciu pełnoletności);

uzyskała minimum 3 punkty ze sprawdzianu sprawności fizycznej;

uzyskała minimum 3 punkty za rozmowę kwalifikacyjną;

posiada znajomość języka angielskiego potwierdzoną na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT.

Przyjęty kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej – na pierwszym roku jest to dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w uczelni wojskowej, a od drugiego roku zawodowa służba wojskowa. We wrześniu odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończone egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie WAT.