Debata Kosiniaka-Kamysza i Gawkowskiego. Kluczowe elementy cyberbezpieczeństwa

W obecnej rzeczywistości geopolitycznej jasnym jest, że rośnie liczba poważnych i utrzymujących się zagrożeń cybernetycznych, które stanowią część kampanii hybrydowych – w tym dla systemów demokratycznych i infrastruktury krytycznej. Neutralizowanie podejmowanych w tej domenie działań jest rosnącym wyzwaniem dla państw NATO, w tym dla Polski. To ważny temat, dlatego podczas konferencji „Odporność cyfrowa i informacyjna Polski. Wyzwania w dobie wojny hybrydowej" organizowanej przez Portal Obronny do dyskusji zasiedli wicepremierzy: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Ministerstwa Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

Cyberbezpieczeństwo w Polsce. Co zrobić, by je zapewnić?

Już na początku debaty wspomniano o wydarzeniach z ostatnich miesięcy, które miały miejsce w Polsce: incydenty na kolei, pożary, wlot dronów na teren naszego kraju. Jak z tym walczyć, jak działać? O tym i nie tylko mówią politycy. Wicepremier Kosiniak-Kamysz przyznał: - Każdego dnia podnosimy swoje umiejętności, podnosimy poprzeczkę tym wszystkim, którzy są za to odpowiedzialni. Mamy bardzo ciekawe grono uczestników. My wspólnie z panem premierem Gawkowskim spotykamy się co tydzień na komitetach bezpieczeństwa. (...) od dwóch lat regularnie, co wtorek rano odbywa się komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów, gdzie biorą udział najważniejsi ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo: szefowie służb, dowódcy wojskowi.

Zaś wicepremier Krzysztof Gawkowski dodał: - Udało się panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi zgromadzenie zespołu polityczno-rządowego i prezydenckiego, bo to jest to miejsce, gdzie spotykamy się również z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta. Udało się też przenieść na działania operacyjne (...) Problem polega na tym, że trzeba zejść z decyzjami niżej i Polska jest jedynym państwem Unii Europejskiej, jedynym państwem NATO w Europie w której współpraca cywilną i wojskowa w obszarze cyberbezpieczeństwa jest normalnością.

Szef MON: Wojna dziś to nie tylko czołgi i okopy, ale nowoczesne technologie

Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na to, że często atakowane są spółki samorządowe. Dlaczego się tak dzieje? Jak wyjaśnił, one są słabsze. Duża spółka ma większe możliwości. Natomiast mała instalacja wodociągowa, mała spółka wodno -kanalizacyjna, nie jest w stanie sama udźwignąć jakiejkolwiek poważnej ochrony w dziedzinie cyber, dlatego tu jest pole do popisu rządu. Wicepremier dodał, że aktualnie celem ataków współczesne wojny jest tzw. infrastruktura krytyczna, a nie bazy wojskowe, a wojna to dziś nie tylko czołgi i okopy, ale cyberprzestrzeń. Dlatego wojsko musi być obecne we wszystkich domenach.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza jednym z wyzwań jest edukacja, która pozwoli na odróżnianie prawdy od fałszu, a zaczynać trzeba już od szkół. Za takim podejściem jest też Krzysztof Gawkowski, który ocenia, że już od najmłodszych lat należy uczyć tzw. higieny cyfrowej.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że obecnie trwa walka o jedność UE: - Rosjanie bardzo precyzyjnie realizują obrzydzanie Unii Europejskiej to jest coś, co ma na celu. Nie tylko obniżenie naszych szans. To nie jest to nie dotyczy tylko Polski. To obrzydzanie Unii następuje w każdym z krajów Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby Unię rozbić. Bo będziemy słabsi, jak nie będziemy mieli wspólnych budżetów, wspólnych możliwości finansowych, wspólnego wsparcia - mówił w czasie dyskusji.

Trzy filary bezpieczeństwa jako strategia rządu

Szef MON podkreślił, że są trzy najbardziej podstawowe filary bezpieczeństwa, które są strategią rządu. To silna armia, silne sojusze, i odporne społeczeństwo: - Silne, odporne społeczeństwo. I to jest ten komponent, który najbardziej leży w cyberprzestrzeni - ocenił.

Mówiąc o tym, jak może wyglądać atak na NATO, ocenił, że gdyby doszło do niego to byłby dwutorowy: atak dronami i totalny atak na cybersystemy państwa. - Cyfrowe czołgi już stoją na ulicach miast - dodał Gawkowski wspominając o atakach cyfrowych na np. wodociągi czy na energetykę.

Wicepremier Gawkowski przyznał, że aktualnie jesteśmy państwem, które ponad 99 proc. cyberataków odpiera: - Jeżeli to stracimy wszyscy, każdy z was będzie miał problem - ocenił. Jako przykładem odpierania ataków posłużył się fałszywymi SMS-ami:

Codziennie blokujemy dziesiątki tysięcy SMS-ów, żebyście nie dostawali na telefony informacji, że właśnie czeka na was paczka i możecie ją odebrać. A jak przyjmiecie, to właśnie straciliście kontrolę nad swoim telefonem. To jest odpowiedzialność państwa.

