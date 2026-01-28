Podsumowanie 2025 w Rosomak S.A.. Strategiczne umowy, rozwój Legwana i przyszłość KTO

Rok 2025 potwierdził, że Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak wciąż stanowi fundament oferty siemianowickiej spółki i kluczowy element wyposażenia Sił Zbrojnych RP. Działania firmy koncentrowały się na dwóch filarach: dostawach specjalistycznych wariantów oraz zabezpieczeniu przyszłości całej platformy na nadchodzące dekady.

Wozy Ewakuacji Medycznej (WEM) dla Wojska Polskiego

Kluczowym wydarzeniem, potwierdzającym zaufanie wojska do sprawdzonej konstrukcji, było podpisanie 30 czerwca 2025 r. umowy z Agencją Uzbrojenia. Kontrakt dotyczy dostawy kolejnej partii Wozów Ewakuacji Medycznej (WEM) na podwoziu KTO Rosomak. To niezwykle ważny sprzęt, którego zadaniem jest zapewnienie szybkiej i bezpiecznej ewakuacji rannych bezpośrednio z pola walki.

Zgodnie z umową, do 2028 roku do polskiej armii trafi 12 nowoczesnych pojazdów WEM. Wartość kontraktu, opiewająca na około 261 mln zł brutto, obejmuje również kompleksowy pakiet szkoleniowy dla załóg i personelu technicznego. Realizacja tej umowy jest nie tylko dowodem na kontynuację programu WEM, ale także istotnym wkładem w rozwój zdolności medycznych Wojska Polskiego, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo żołnierzy.

Strategiczne Przedłużenie Licencji z Patrią

Z punktu widzenia długoterminowej stabilności programu KTO Rosomak, najważniejszym krokiem było podpisanie 17 grudnia 2025 r. nowej umowy licencyjnej z fińską spółką Patria. Porozumienie to jest kamieniem milowym, który zabezpiecza przyszłość produkcji i rozwoju najpopularniejszego transportera w polskiej armii.

Umowa przedłuża licencję na produkcję KTO Rosomak aż do 31 grudnia 2034 roku. Co jeszcze ważniejsze, prawa do modernizacji, napraw i utrzymania pojazdów zostały zagwarantowane do końca 2064 roku. To daje Rosomak S.A. i Siłom Zbrojnym RP pewność, że platforma będzie mogła być nie tylko serwisowana, ale i unowocześniana przez kolejne 40 lat. Porozumienie wzmacnia także autonomię polskiej spółki w zakresie modyfikacji pojazdów i upraszcza procedury eksportowe, otwierając nowe możliwości na rynkach zagranicznych.

Ofensywa w Segmencie 4x4 – Rozwój Programu Legwan

Równolegle do działań związanych z platformą 8x8, Rosomak S.A. z wielkim impetem rozwijała kompetencje w segmencie lżejszych pojazdów 4x4. Rok 2025 był przełomowy dla programu Lekkiego Pojazdu Rozpoznawczego Legwan, bazującego na południowokoreańskiej platformie KIA KLTV.

Budowa Łańcucha Dostaw i Współpracy Przemysłowej

Spółka intensywnie pracowała nad budową krajowego łańcucha dostaw i polonizacją kluczowych komponentów Legwana. Efektem tych działań było podpisanie 22 sierpnia 2025 r. umowy z WZŁ-2 S.A. na dostawę ponad 380 zestawów nowoczesnego sprzętu łączności L3Harris. Montaż zaawansowanych systemów łączności bezpośrednio w pojazdach jest kluczowy dla zapewnienia interoperacyjności i niezawodności na współczesnym polu walki.

Kilka dni później, 25 sierpnia 2025 r., w Korei Południowej podpisano kluczowe aneksy do umów z KIA Corporation. Zabezpieczyły one nie tylko uprawnienia do dalszej produkcji i dostaw pojazdów, ale także otworzyły drogę do rozwoju wariantów specjalistycznych. Co istotne, umowy zakładają stopniowe przenoszenie produkcji wybranych komponentów do Polski, co wzmocni krajowy przemysł i zwiększy potencjał eksportowy platformy.

Umowa Ramowa na Dostawy dla Sił Zbrojnych RP

Zwieńczeniem dotychczasowych wysiłków było zawarcie 25 września 2025 r. umowy ramowej z Agencją Uzbrojenia na dostawy pojazdów Legwan 4x4 dla Wojska Polskiego. To porozumienie otwiera perspektywę dostaw ponad 1200 pojazdów w ramach kolejnych umów wykonawczych. Jest to gigantyczne zamówienie, które na wiele lat wzmacnia portfel zamówień Rosomak S.A. i czyni ze spółki kluczowego dostawcę nowoczesnych platform 4x4 dla polskiej armii.

W październiku w Siemianowicha Śląskich podpisano umowę na dostawę 1266 pojazdów terenowych Legwan 4x4 dla Wojska Polskiego. Będą one dostarczane przez zakłady Rosomak S.A., które opracowują również specjalistyczne warianty, takie jak np. wydłużony pojazd osobowo-ciężarowy czy wyrzutnia dronów.

W toku obowiązywania umowy ramowej będą zawierane kontrakty wykonawcze na dostawę rodziny pojazdów, w tym: lekkich pojazdów rozpoznawczych Legwan 4x4, samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności, pojazdów terenowych 4x4, warsztatów technicznych i innych pojazdów na bazie platformy KIA LTV.

Aby było to możliwe, w sierpniu 2025 roku, przebywająca w Korei Południowej delegacja Rosomak S.A., podpisała aneksy do zawartych w roku 2023 umów z firmą KIA Corporation. Celem było rozszerzenie uprawnienia do produkcji i realizacji dostaw pojazdów poza zakontraktowane dwa lata wcześniej 400 lekkich wozów rozpoznawczych (LWR) Legwan 4x4, które dostarczane są obecnie do Wojska Polskiego.

Bezpieczeństwo i Kultura Organizacyjna – Fundament Sukcesu

Sukcesy biznesowe i technologiczne Rosomak S.A. idą w parze z dbałością o najwyższe standardy pracy. W 2025 roku Spółka po raz kolejny udowodniła, że należy do czołówki pracodawców w Polsce. Zdobycie 2. miejsca w prestiżowym konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w kategorii firm zatrudniających powyżej 249 osób, jest potwierdzeniem utrzymywania doskonałych standardów w zakresie BHP i kultury organizacyjnej. To wyróżnienie pokazuje, że zaawansowana technologia wojskowa powstaje w środowisku, które stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i dobro pracowników.

Rosomak S.A. w 2025 roku – Kalendarium Najważniejszych Wydarzeń

Dla pełnego obrazu strategicznych działań Spółki, warto zebrać kluczowe daty i wydarzenia minionego roku:

30.06.2025 – Podpisanie umowy z [kotwica do artykułu o Agencji Uzbrojenia] Agencją Uzbrojenia na dostawę 12 KTO Rosomak WEM do 2028 r. (wartość ok. 261 mln zł brutto).

– Podpisanie umowy z [kotwica do artykułu o Agencji Uzbrojenia] Agencją Uzbrojenia na dostawę 12 KTO Rosomak WEM do 2028 r. (wartość ok. 261 mln zł brutto). 22.08.2025 – Zawarcie umowy z WZŁ-2 S.A. na dostawę ponad 380 zestawów łączności L3Harris dla pojazdów Legwan.

– Zawarcie umowy z WZŁ-2 S.A. na dostawę ponad 380 zestawów łączności L3Harris dla pojazdów Legwan. 25.08.2025 – Podpisanie aneksów z KIA Corporation, które przedłużają uprawnienia produkcyjne, umożliwiają rozwój wariantów specjalistycznych i wspierają polonizację Legwana.

– Podpisanie aneksów z KIA Corporation, które przedłużają uprawnienia produkcyjne, umożliwiają rozwój wariantów specjalistycznych i wspierają polonizację Legwana. 25.09.2025 – Podpisanie umowy ramowej na dostawy ponad 1200 pojazdów Legwan 4x4 dla Sił Zbrojnych RP w ramach przyszłych kontraktów wykonawczych.

– Podpisanie umowy ramowej na dostawy ponad 1200 pojazdów Legwan 4x4 dla Sił Zbrojnych RP w ramach przyszłych kontraktów wykonawczych. 17.12.2025 – Zawarcie umowy licencyjnej z Patria, gwarantującej produkcję KTO Rosomak do 2034 r. oraz jego modernizację i utrzymanie do 2064 r.