Nominacje w Wojsku Polskim. Trzech oficerów obejmuje nowe, kluczowe stanowiska

Decyzją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nowo mianowani oficerowie obejmą ważne funkcje, które są kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju Wojska Polskiego. Wśród nich znaleźli się:

gen. bryg. Roman Łytkowski, który został wyznaczony na zastępcę dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - Szefa Sztabu Dywizji.

pułkownik Krzysztof Klin, który obejmie stanowisko zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Szefa Logistyki.

wiceadmirał Jarosław Wypijewski, który został wyznaczony na asystenta Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Marynarki Wojennej RP.

"Dziś wręczyłem trzem oficerom Wojska Polskiego nominacje na nowe stanowiska służbowe. Jestem przekonany, że dotychczasowa wiedza i doświadczenie oficerów przyczynią się do budowy silnej i nowoczesnej armii oraz bezpiecznej Polski" - zaznaczył szef MON we wpisie opublikowanym na platformie X.