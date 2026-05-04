BBN kończy prace nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Kluczowy dokument czeka na podpisy

PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-05-04 8:20

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) zakończyło prace nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Dokument, który ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wszystkich instytucji państwowych, został już skierowany do rządu. Po podpisaniu przez premiera, ma trafić do prezydenta Karola Nawrockiego w celu ostatecznego zatwierdzenia.

W niedzielę (3 maja) gen. Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa BBN, poinformował o zakończeniu prac nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Ten kluczowy dokument, uzgodniony między stroną prezydencką a rządową, ma teraz trafić do rządu, a następnie, po podpisaniu przez premiera, do prezydenta w celu zatwierdzenia. Jest to istotny krok w procesie zapewnienia spójnego kierunku działań dla wszystkich instytucji państwowych w obszarze bezpieczeństwa.

Długi proces uzgodnień: Droga do nowej strategii

Jak podkreślił gen. Andrzej Kowalski w Magazynie Anity Gargas, obecna wersja dokumentu jest „wreszcie przygotowany dokument, który jest uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką i rządową”. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wcześniejszych prób przyjęcia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Poprzednia wersja, którą rząd przedstawił w czerwcu ubiegłego roku jako uzgodnioną z prezydentem, „do końca taki nie był”. 

Gen. Kowalski zaznaczył, że to, co nie zostało dopełnione wcześniej, „teraz dopiero jest zamkniętym procesem”. Oznacza to, że po wielu miesiącach negocjacji i konsultacji udało się osiągnąć konsensus, który ma zapewnić stabilność i efektywność działań państwa w obszarze bezpieczeństwa.

Dlaczego poprzednie strategie nie zostały zatwierdzone?

Warto przypomnieć, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta przez rząd w lipcu 2025 roku, jednak ówczesny prezydent Andrzej Duda nie podpisał jej. Podobnie postąpił obecny prezydent Karol Nawrocki, który – jak informował we wrześniu ubiegłego roku Sławomir Cenckiewicz, ówczesny szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego – podzielał stanowisko swojego poprzednika. Brak akceptacji ze strony głowy państwa uniemożliwiał pełne wdrożenie dokumentu i jego wykorzystanie jako spójnej podstawy dla działań w dziedzinie bezpieczeństwa.

Co zawiera Strategia Bezpieczeństwa Narodowego?

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to cykliczny dokument, współtworzony przez rząd i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, który wyznacza kierunki dla wszystkich instytucji państwowych. Kancelaria premiera już w 2025 roku wskazywała, że jednym z najważniejszych założeń nowej strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Wśród nich wymieniono:

  • Zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.
  • Zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego.
  • Istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski.
  • Istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.
