BBN kończy prace nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Kluczowy dokument czeka na podpisy

W niedzielę (3 maja) gen. Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa BBN, poinformował o zakończeniu prac nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego. Ten kluczowy dokument, uzgodniony między stroną prezydencką a rządową, ma teraz trafić do rządu, a następnie, po podpisaniu przez premiera, do prezydenta w celu zatwierdzenia. Jest to istotny krok w procesie zapewnienia spójnego kierunku działań dla wszystkich instytucji państwowych w obszarze bezpieczeństwa.

Długi proces uzgodnień: Droga do nowej strategii

Jak podkreślił gen. Andrzej Kowalski w Magazynie Anity Gargas, obecna wersja dokumentu jest „wreszcie przygotowany dokument, który jest uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką i rządową”. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście wcześniejszych prób przyjęcia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Poprzednia wersja, którą rząd przedstawił w czerwcu ubiegłego roku jako uzgodnioną z prezydentem, „do końca taki nie był”.

Gen. Kowalski zaznaczył, że to, co nie zostało dopełnione wcześniej, „teraz dopiero jest zamkniętym procesem”. Oznacza to, że po wielu miesiącach negocjacji i konsultacji udało się osiągnąć konsensus, który ma zapewnić stabilność i efektywność działań państwa w obszarze bezpieczeństwa.

Dlaczego poprzednie strategie nie zostały zatwierdzone?

Warto przypomnieć, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta przez rząd w lipcu 2025 roku, jednak ówczesny prezydent Andrzej Duda nie podpisał jej. Podobnie postąpił obecny prezydent Karol Nawrocki, który – jak informował we wrześniu ubiegłego roku Sławomir Cenckiewicz, ówczesny szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego – podzielał stanowisko swojego poprzednika. Brak akceptacji ze strony głowy państwa uniemożliwiał pełne wdrożenie dokumentu i jego wykorzystanie jako spójnej podstawy dla działań w dziedzinie bezpieczeństwa.

Co zawiera Strategia Bezpieczeństwa Narodowego?

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to cykliczny dokument, współtworzony przez rząd i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, który wyznacza kierunki dla wszystkich instytucji państwowych. Kancelaria premiera już w 2025 roku wskazywała, że jednym z najważniejszych założeń nowej strategii są interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Wśród nich wymieniono:

Zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego.

Istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski.

Istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.