Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego na ostatniej prostej? Zespół roboczy zakończy prace w ciągu dwóch tygodnii

Wiceszef MON Stanisław Wziątek poinformował w Sejmie, że zespół roboczy zakończy prace nad modyfikacją nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego w ciągu około dwóch tygodni.

Przyjęcie strategii jest kluczowe ze względu na nowe środowisko bezpieczeństwa, zagrożenia i potrzebę odporności państwa, zwłaszcza w obliczu trwającej wojny na Bliskim Wschodzie.

Prezydent Karol Nawrocki i jego poprzednik Andrzej Duda nie podpisali poprzednich wersji strategii, a obecna modyfikacja ma uwzględnić nowe okoliczności i poprawki metodologiczne.

Stanisław Wziątek, wiceszef MON, podkreślił w czwartek (16 kwietnia) w Sejmie, że prace nad zaktualizowaniem Strategii Bezpieczeństwa Narodowego są w toku, a zespół roboczy działa „w ścisłym porozumieniu z BBN”. Celem tych działań jest dostosowanie dokumentu do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa i nowych zagrożeń. Od czasu przyjęcia ostatniej wersji Strategii w 2020 roku zaszły „ogromne zmiany”, które wymagają kompleksowej odpowiedzi. Jak zaznaczył Wziątek,

„Przyjęcie tej strategii ma ogromne znaczenie, ponieważ jest związane z nowym środowiskiem bezpieczeństwa, nowymi zagrożeniami i potrzebą naszej gotowości i odporności całego państwa na zagrożenia”.

Modyfikacje Strategii koncentrują się na „różnego rodzaju innych określeniach interesów narodowych”, co stanowi „tylko korektę – korektę metodologiczną i korektę rozdziału determinantów bezpieczeństwa”. Istotnym elementem jest także dodanie nowego aspektu „wdrożeniowego”, który ma zapewnić skuteczniejsze przełożenie założeń politycznych na konkretne działania. W obliczu ostatnich wydarzeń, takich jak wojna na Bliskim Wschodzie, w dokumencie zostaną uwzględnione „kolejne nowe okoliczności”.

Proces tworzenia Strategii: Współpraca i wyzwania

Historia prac nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego jest złożona. Rząd przyjął nową wersję dokumentu w lipcu 2025 roku, jednak Andrzej Duda, ówczesny prezydent, nie podpisał jej. We wrześniu ubiegłego roku, nowy szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, oświadczył, że prezydent Karol Nawrocki podziela stanowisko swojego poprzednika. Cenckiewicz argumentował, że przyjęty przez rząd dokument nie uwzględnił uwag zgłoszonych przez jego poprzedników w BBN, co uzasadniało potrzebę opracowania nowej Strategii.

Z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślał, że strategia przyjęta przez rząd została „w pełni zaakceptowana przez kierownictwo BBN z czasu prezydentury Andrzeja Dudy”. Potwierdzeniem tego miało być jedno z posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, podczas którego komitet, w obecności przedstawicieli BBN, pozytywnie zaopiniował dokument.

Stanisław Wziątek zaznaczył, że choć Andrzej Duda przygotował zalecenia do nowej wersji Strategii w 2024 roku, które zostały uwzględnione przez międzyresortowy zespół, ostatecznie nie złożył pod nią podpisu. „Wydawało nam się wszystkim oczywiste, że przyjęcie tej Strategii byłoby zwieńczeniem także jego prezydentury” – powiedział Wziątek. Podkreślił również, że w październiku ubiegłego roku prezydent Nawrocki zadeklarował, iż nie podpisze dokumentu w ówczesnej wersji, ale „jednocześnie nie wskazał żadnych nowych zaleceń”.

Kluczowe cele i priorytety nowej Strategii

W lutym bieżącego roku prezydent Nawrocki podkreślał, że nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP „musi porządkować cele i kierunki działania państwa w warunkach trwałej niestabilności międzynarodowej, a jej przyjęcie ma zapewnić spójne przełożenie założeń politycznych na konkretne rozwiązania planistyczne, organizacyjne i operacyjne w całym systemie bezpieczeństwa”. Dokument ma kompleksowo określić cele, priorytety i kierunki działania państwa w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

Wśród najważniejszych założeń strategii, przyjętych przez rząd w lipcu 2025 roku, wymieniono interesy narodowe w dziedzinie bezpieczeństwa. Opisane zostały one jako:

zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli;

zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego;

istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski;

istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.

Rekomendacje ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, opublikowane w lipcu 2024 roku, wskazywały wśród strategicznych celów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego na zintegrowanie elementów kierowania systemem bezpieczeństwa, zwiększenie ogólnego poziomu odporności państwa, w tym ochrony ludności i obrony cywilnej, a także „stworzenie systemu obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu we wszystkich formach jego organizacji”. Inne ważne aspekty to wzmacnianie zdolności Sił Zbrojnych RP, wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej (szczególnie w NATO, UE i w sojuszu z USA), a także wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego czy ekologicznego.

Zwieńczeniem procesu prac nad Strategią będzie przesłanie dokumentu prezydentowi. Zespół roboczy ma zakończyć prace w ciągu około dwóch tygodni, po czym dokument przejdzie przez kolejne etapy akceptacji. Cały proces ma na celu stworzenie spójnej i aktualnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, która będzie odpowiedzią na współczesne wyzwania i zapewni bezpieczny rozwój Polski.