Jedno z najwyższych odznaczeń USA dla polskiego dowódcy. Gen. Sokołowski z Legion of Merit

"Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Sokołowski podczas pobytu w USA został uhonorowany amerykańskim odznaczeniem Legion of Merit w stopniu Komandora (Commander) - jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych USA nadawanych obcokrajowcom. Odznaczenie przyznał Pete Hegseth sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych" - przekazało Dowództwo Generalne w mediach społecznościowych.
Legion of Merit to prestiżowe odznaczenie nadawane kluczowym dowódcom oraz liderom państw sojuszniczych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju współpracy wojskowej oraz wzmacniania globalnego bezpieczeństwa. Wyróżnienie w tej klasie jest rzadko przyznawane i stanowi wyraz najwyższego uznania ze strony amerykańskiego resortu obrony. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w obecności przedstawicieli sił zbrojnych USA, w tym gen. dyw. Macieja Jabłońskiego, zastępcy dowódcy V Korpusu US Army.
Uhonorowanie polskiego Dowódcy Generalnego tak wysoką klasą orderu stanowi niezaprzeczalny dowód uznania dla jego wieloletniej służby i profesjonalizmu, a także potwierdzenie osobistego wkładu w rozwój sojuszu polsko-amerykańskiego oraz wzmacnianie pozycji NATO - podkreśliło DGRSZ.
Legion of Merit dla gen. Sokołowskiego
Legion of Merit, czyli Legia Zasługi, to wysokie amerykańskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1942 roku, przyznawane za wyjątkowe zasługi zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Dla cudzoziemców występuje w kilku klasach, a stopień Commander jest jedną z wyższych i najbardziej prestiżowych form tego wyróżnienia.
W przypadku zagranicznych odbiorców stopień Commander jest przeznaczony dla bardzo wysokich rangą dowódców wojskowych lub osób odpowiadających szczeblem najwyższym stanowiskom sztabowym w armiach sojuszniczych. To nie jest zwykły medal „za współpracę”, ale sygnał, że amerykańska strona uznaje daną osobę za jednego z kluczowych partnerów w budowaniu interoperacyjności i bezpieczeństwa.
Warto przypomnieć, że wśród odznaczonych Legion of Merit znajdują się również tacy polscy oficerowie jak: gen. bryg. Karol Molenda, gen. bryg. Ryszard Wiśniewski, gen. dyw. Jerzy Biziewski, gen. broni Zbigniew Głowienka, gen. bryg. Cezary Podlasiński, gen. bryg. Sławomir Petelicki, czy gen. bryg. Stanisław Woźniak.
Od desantu po najwyższe dowództwo
Gen. broni Marek Sokołowski ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych i rozpoczął służbę w 6. Pomorskiej Brygadzie Desantowo-Szturmowej, gdzie dowodził najpierw plutonem szturmowym, a następnie plutonem rozpoznawczym. Po powrocie z misji UNDOF w Syrii, gdzie służył w latach 1993–1995, trafił do 25. Dywizji, a następnie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, zajmując kolejne stanowiska od szefa sztabu batalionu po zastępcę dowódcy brygady.
W 2003 roku wyjechał na misję do Iraku, gdzie podczas pierwszej zmiany pełnił funkcję zastępcy dowódcy Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej, a podczas piątej zmiany był pomocnikiem dowódcy do spraw aeromobilnych i dowódcą batalionu manewrowego. W 2013 roku dowodził XIII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W 2014 roku został wyznaczony na zastępcę dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, a dwa lata później objął jej dowództwo. Od 2019 roku służył w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, najpierw jako inspektor szkolenia, a następnie jako I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ. W 2024 roku prezydent Andrzej Duda mianował go Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.