Jedno z najwyższych odznaczeń USA dla polskiego dowódcy. Gen. Sokołowski z Legion of Merit

"Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Sokołowski podczas pobytu w USA został uhonorowany amerykańskim odznaczeniem Legion of Merit w stopniu Komandora (Commander) - jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych USA nadawanych obcokrajowcom. Odznaczenie przyznał Pete Hegseth sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych" - przekazało Dowództwo Generalne w mediach społecznościowych.

Legion of Merit to prestiżowe odznaczenie nadawane kluczowym dowódcom oraz liderom państw sojuszniczych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju współpracy wojskowej oraz wzmacniania globalnego bezpieczeństwa. Wyróżnienie w tej klasie jest rzadko przyznawane i stanowi wyraz najwyższego uznania ze strony amerykańskiego resortu obrony. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się w obecności przedstawicieli sił zbrojnych USA, w tym gen. dyw. Macieja Jabłońskiego, zastępcy dowódcy V Korpusu US Army.

Uhonorowanie polskiego Dowódcy Generalnego tak wysoką klasą orderu stanowi niezaprzeczalny dowód uznania dla jego wieloletniej służby i profesjonalizmu, a także potwierdzenie osobistego wkładu w rozwój sojuszu polsko-amerykańskiego oraz wzmacnianie pozycji NATO - podkreśliło DGRSZ.

Legion of Merit dla gen. Sokołowskiego

Legion of Merit, czyli Legia Zasługi, to wysokie amerykańskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1942 roku, przyznawane za wyjątkowe zasługi zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Dla cudzoziemców występuje w kilku klasach, a stopień Commander jest jedną z wyższych i najbardziej prestiżowych form tego wyróżnienia.

W przypadku zagranicznych odbiorców stopień Commander jest przeznaczony dla bardzo wysokich rangą dowódców wojskowych lub osób odpowiadających szczeblem najwyższym stanowiskom sztabowym w armiach sojuszniczych. To nie jest zwykły medal „za współpracę”, ale sygnał, że amerykańska strona uznaje daną osobę za jednego z kluczowych partnerów w budowaniu interoperacyjności i bezpieczeństwa.

Warto przypomnieć, że wśród odznaczonych Legion of Merit znajdują się również tacy polscy oficerowie jak: gen. bryg. Karol Molenda, gen. bryg. Ryszard Wiśniewski, gen. dyw. Jerzy Biziewski, gen. broni Zbigniew Głowienka, gen. bryg. Cezary Podlasiński, gen. bryg. Sławomir Petelicki, czy gen. bryg. Stanisław Woźniak.

🇵🇱🇺🇸 Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Sokołowski podczas pobytu w USA został uhonorowany amerykańskim odznaczeniem Legion of Merit w stopniu Komandora (Commander) – jednym z najwyższych odznaczeń wojskowych USA nadawanych obcokrajowcom. Odznaczenie… pic.twitter.com/RRGP9cp25n— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) June 4, 2026

Od desantu po najwyższe dowództwo

Gen. broni Marek Sokołowski ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych i rozpoczął służbę w 6. Pomorskiej Brygadzie Desantowo-Szturmowej, gdzie dowodził najpierw plutonem szturmowym, a następnie plutonem rozpoznawczym. Po powrocie z misji UNDOF w Syrii, gdzie służył w latach 1993–1995, trafił do 25. Dywizji, a następnie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, zajmując kolejne stanowiska od szefa sztabu batalionu po zastępcę dowódcy brygady.

W 2003 roku wyjechał na misję do Iraku, gdzie podczas pierwszej zmiany pełnił funkcję zastępcy dowódcy Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej, a podczas piątej zmiany był pomocnikiem dowódcy do spraw aeromobilnych i dowódcą batalionu manewrowego. W 2013 roku dowodził XIII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W 2014 roku został wyznaczony na zastępcę dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, a dwa lata później objął jej dowództwo. Od 2019 roku służył w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, najpierw jako inspektor szkolenia, a następnie jako I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ. W 2024 roku prezydent Andrzej Duda mianował go Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.