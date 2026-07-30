Zmiana warty na granicy z Białorusią. 12. Dywizja Zmechanizowana zabezpieczy wschodnią granicę

Uroczystość w Karakulach symbolizowała formalne przekazanie odpowiedzialności za odcinek graniczny. Żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, którzy dotychczas pełnili służbę, przekazali swoje obowiązki następcom z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Jest to regularna rotacja, mająca na celu odświeżenie sił i utrzymanie wysokiej gotowości bojowej na granicy. Cała operacja, prowadzona pod kryptonimem „Bezpieczne Podlasie”, stanowi kontynuację strategicznego wsparcia udzielanego przez Wojsko Polskie funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Sekretarz stanu w MON Paweł Bejda wyróżnionym żołnierzom wręczył Znaki Specjalne za Ochronę Granicy RP. Zdającym podziękowałem za wzorową realizację zadań, a obejmującym żołnierskiego szczęścia i bezpiecznej służb.

Operacja „Bezpieczne Podlasie”: Cel i wyzwania na granicy

Głównym celem operacji „Bezpieczne Podlasie” jest zapewnienie pełnej szczelności granicy państwowej oraz skuteczne przeciwdziałanie wszelkim nielegalnym próbom jej przekraczania. Choć presja migracyjna na odcinku białoruskim utrzymuje się obecnie na stosunkowo niskim poziomie, sytuacja w rejonie przygranicznym zachowuje dynamiczny charakter. Wymaga to stałego, natychmiastowego reagowania ze strony dobrze wyszkolonych i wyposażonych pododdziałów Wojska Polskiego. Niezależnie od bieżącej sytuacji, Polska konsekwentnie wzmacnia swoje siły na wschodzie, dbając o bezpieczeństwo obywateli i nienaruszalność terytorium.

@Zelazna_Dywizja przekazała obowiązki w operacji „Bezpieczne Podlasie” żołnierzom @12Dywizja. Wyróżnionym wręczyłem Znaki Specjalne za Ochronę Granicy RP. Zdającym podziękowałem za wzorową realizację zadań, a obejmującym żołnierskiego szczęścia i bezpiecznej służby 🇵🇱… pic.twitter.com/uoa2YAkdME— Paweł Bejda (@pawelbejda) July 30, 2026

Podziękowania i życzenia od wicepremiera: Służba na rzecz bezpieczeństwa Polski

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz skierował do żołnierzy Zgrupowania Zadaniowego Podlasie list, w którym wyraził uznanie dla ich służby.

„Kończącym dziś swoją zmianę żołnierzom 18 Dywizji Zmechanizowanej składam serdeczne podziękowania za wzorowe wykonywanie powierzonych zadań. Wasza codzienna gotowość, determinacja i ofiarność przyczyniły się do skutecznej ochrony granicy i umacniania bezpieczeństwa Polski. Za tę odpowiedzialną służbę należą się Państwu słowa najwyższego uznania. Żołnierzom 12 Dywizji Zmechanizowanej życzę powodzenia w realizacji kolejnego etapu tej odpowiedzialnej misji. Zdobyte doświadczenie, wysoki poziom wyszkolenia oraz profesjonalizm są najlepszą gwarancją skutecznej realizacji zadań” – napisał wicepremier.