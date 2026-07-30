Zmiana warty na granicy z Białorusią. 12. Dywizja Zmechanizowana zabezpieczy wschodnią granicę

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-07-30 14:20

W dniu 30 lipca 2026 roku na terenie Ośrodka Ćwiczeń „Zielona” w Karakulach, odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia pomiędzy dowódcami IV a V zmiany Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. Wydarzenie to mające na celu zapewnienie ciągłości i skuteczności ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadziło wielu przedstawicieli władz i służb mundurowych. W ceremonii uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda, a także reprezentanci innych służb zaangażowanych w bezpieczeństwo wschodniej rubieży. Zmiana ta wpisuje się w ramy trwającej od 1 sierpnia 2024 roku operacji „Bezpieczne Podlasie”, której głównym celem jest utrzymanie pełnej szczelności granicy państwowej i przeciwdziałanie nielegalnym próbom jej przekraczania.

Uroczystość w Karakulach symbolizowała formalne przekazanie odpowiedzialności za odcinek graniczny. Żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, którzy dotychczas pełnili służbę, przekazali swoje obowiązki następcom z 12. Dywizji Zmechanizowanej. Jest to regularna rotacja, mająca na celu odświeżenie sił i utrzymanie wysokiej gotowości bojowej na granicy. Cała operacja, prowadzona pod kryptonimem „Bezpieczne Podlasie”, stanowi kontynuację strategicznego wsparcia udzielanego przez Wojsko Polskie funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Sekretarz stanu w MON Paweł Bejda wyróżnionym żołnierzom wręczył Znaki Specjalne za Ochronę Granicy RP. Zdającym podziękowałem za wzorową realizację zadań, a obejmującym żołnierskiego szczęścia i bezpiecznej służb.

Operacja „Bezpieczne Podlasie”: Cel i wyzwania na granicy

Głównym celem operacji „Bezpieczne Podlasie” jest zapewnienie pełnej szczelności granicy państwowej oraz skuteczne przeciwdziałanie wszelkim nielegalnym próbom jej przekraczania. Choć presja migracyjna na odcinku białoruskim utrzymuje się obecnie na stosunkowo niskim poziomie, sytuacja w rejonie przygranicznym zachowuje dynamiczny charakter. Wymaga to stałego, natychmiastowego reagowania ze strony dobrze wyszkolonych i wyposażonych pododdziałów Wojska Polskiego. Niezależnie od bieżącej sytuacji, Polska konsekwentnie wzmacnia swoje siły na wschodzie, dbając o bezpieczeństwo obywateli i nienaruszalność terytorium.

Podziękowania i życzenia od wicepremiera: Służba na rzecz bezpieczeństwa Polski

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz skierował do żołnierzy Zgrupowania Zadaniowego Podlasie list, w którym wyraził uznanie dla ich służby.

„Kończącym dziś swoją zmianę żołnierzom 18 Dywizji Zmechanizowanej składam serdeczne podziękowania za wzorowe wykonywanie powierzonych zadań. Wasza codzienna gotowość, determinacja i ofiarność przyczyniły się do skutecznej ochrony granicy i umacniania bezpieczeństwa Polski. Za tę odpowiedzialną służbę należą się Państwu słowa najwyższego uznania. Żołnierzom 12 Dywizji Zmechanizowanej życzę powodzenia w realizacji kolejnego etapu tej odpowiedzialnej misji. Zdobyte doświadczenie, wysoki poziom wyszkolenia oraz profesjonalizm są najlepszą gwarancją skutecznej realizacji zadań” – napisał wicepremier. 

Granica polsko-białoruska. Migranci przedostali się przez zaporę. Błyskawiczna reakcja polskich służb

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