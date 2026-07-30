Australia wzmacnia zaplecze AUKUS. Nowe pieniądze na suchy dok, stocznię w Osborne i łańcuch dostaw

Kontekst strategiczny

Dokument pt. "2026 National Defence Strategy" wskazuje, że Australia weszła w "bardziej niebezpieczną i nieprzewidywalną erę", a ryzyko dla bezpieczeństwa i dobrobytu ma rosnąć w nadchodzącej dekadzie. Dokument podkreśla też, że na Indo-Pacyfiku trwa intensywna rywalizacja mocarstw, a Chiny prowadzą największą na świecie rozbudowę potencjału militarnego bez wymaganej przejrzystości i strategicznego uspokojenia regionu.

W tym samym dokumencie rząd formułuje strategię obronną jako zestaw działań mających odstraszać przeciwników, kształtować środowisko strategiczne i odpowiadać wiarygodną siłą wojskową. Jednym z kluczowych elementów pozostaje ścieżka w ramach AUKUS prowadząca do pozyskania konwencjonalnie uzbrojonych okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, a także wzmacnianie krajowego potencjału obronno-przemysłowego i zaplecza kadrowego.

Dokument wprost mówi, że sojusznicy i partnerzy pozostają "mnożnikami siły" (ang. force multiplier), ale nie są warunkiem wystarczającym. Australia ma więc zwiększać własne inwestycje w obronę, rozwijać samowystarczalność sił zbrojnych, wzmacniać odporność suwerennej bazy przemysłowej i budować szersze, bardziej zróżnicowane partnerstwa gospodarcze.

Osborne: infrastruktura i kadry

Na tym tle decyzja o dodatkowych 4,6 mld AUD dla infrastruktury sił morskich ma znaczenie wykraczające poza sam budżet budowy stoczni w Osborne. Łączny wkład rządu w inwestycję wzrasta do 8,5 mld AUD, a sam projekt ma wspierać budowę infrastruktury, rozwój siły roboczej i zdolności przemysłowych potrzebnych do programu AUKUS.

Przy przedsięwzięciu pracuje już około 1 100 osób i przyznano już kontrakty o wartości około 1,9 mld AUD. Wskazano też, że program okrętów podwodnych ma stworzyć niemal 10 000 miejsc pracy w samej Australii Południowej, a szkolenia mają ruszyć w pierwszym kwartale 2028 roku i przyjmować do 1 000 osób jednocześnie.

Ważne jest, że Canberra myśli i działa w ramach całego łańcucha — od infrastruktury, przez szkolenie, po utrzymanie kompetencji przemysłowych przez dekady.

Henderson: utrzymanie floty

Równolegle Australia wzmacnia zachodnią część własnego zaplecza AUKUS. Rząd wybrał firmę Leidos Gibbs and Cox Australia do wstępnego projektu pływającego doku dla potrzeb przyszłych okrętów podwodnych o napędzie jądrowym, który ma powstać w Australii Zachodniej w rejonie HMAS Stirling (baza sił morskich znajdująca się na Garden Island w pobliżu Perth).

Znaczenie tego kroku polega na zabezpieczeniu zdolności naprawczych i obsługowych jeszcze przed wejściem w fazę najbardziej wymagającego utrzymania. Według komunikatu, Australia ma być gotowa do wykonywania krytycznych napraw od początku lat 30. XXI wieku, zanim pod koniec tej dekady pojawi się potrzeba remontów na tzw. Depot-Level Repairable (DLR), czyli elementów, których nie da się naprawić na okręcie ani w lokalnej bazie, ponieważ wymaga (m.in.) specjalistycznej infrastruktury.

W materiałach ministerialnych pada też sformułowanie, że ta zdolność jest tzw. "critical pre-condition" dla przyjęcia przez Australię pierwszego okrętu typu Virginia. To ważne, bo pokazuje, że utrzymanie floty traktowane jest nie jako dodatek do programu, lecz jako jego warunek wstępny — obok infrastruktury produkcyjnej i szkoleniowej.

Przemysł i łańcuchy dostaw

Kolejny element układanki to przemysł i łańcuchy dostaw. Ministerstwo poinformowało, że australijska stal przeznaczona dla okrętów podwodnych po raz pierwszy trafi do budowy amerykańskich okrętów typu Virginia, po zamówieniu GDEB na blachę HY80 o wartości około 2 mln USD złożonym u Bisalloy Steel. Materiał wskazuje, że dostawa była możliwa po kwalifikacji w programie Defence Industry Vendor Qualification.

W tym samym komunikacie pada informacja, że BlueScope wytwarza surowe blachy stalowe, a Bisalloy wykonuje ich specjalistyczną obróbkę cieplną i przetwarzanie. Rząd łączy to z celem włączania australijskiego przemysłu do amerykańskiego i trójstronnego zaplecza produkcyjnego AUKUS oraz z budowaniem odporności całego łańcucha dostaw.

Ten wątek dobrze wpisuje się w szerszy kierunek opisany w dokumencie "2026 National Defence Strategy": zwiększanie samodzielności, wzmacnianie suwerennej bazy przemysłowej oraz rozwijanie współpracy przemysłowej z partnerami zagranicznymi. Dokument mówi też wprost o potrzebie reformy dostaw zdolności, a także o tym, że rząd inwestuje dodatkowo 14 mld AUD w ciągu czterech lat i 53 mld AUD w ciągu dekady na potrzeby obronności.