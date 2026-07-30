Niezidentyfikowany obiekt w Polsce. Szef MON o "ciężkiej nocy" i trwającym śledztwie

Co wydarzyło się nad Tarnawą-Kolonią? Chronologia zdarzeń

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), w czwartek, w godzinach wczesnoporannych, polskie systemy obrony powietrznej zarejestrowały nietypowe zdarzenie. „O godz. 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim” – poinformowało DO RSZ. Sytuacja ta natychmiastowo uruchomiła procedury alarmowe. W celu szybkiego rozpoznania i ewentualnego przechwycenia intruza, „w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16”. Był to standardowy krok mający na celu weryfikację natury obiektu i zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaledwie sześć minut po wykryciu, o godzinie 3.46, „przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych”. To nagłe zniknięcie z radarów skomplikowało sytuację i wymagało dalszych, intensywnych działań weryfikacyjnych.

❗️ Uwaga. W godzinach nocnych narodowe i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej podwyższono gotowość bojową środków systemu obrony… pic.twitter.com/gP28zkKTkx— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 30, 2026

Reakcja służb: Od F-16 do śmigłowca Mi-24

Wobec zaniku obiektu ze wskazań radarowych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podjęło decyzję o skierowaniu dodatkowych sił w celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia danych technicznych. „W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24”. Misją załogi śmigłowca było odnalezienie śladów lub pozostałości niezidentyfikowanego obiektu. Ich działania przyniosły rezultat – „załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim”. Odkrycie to potwierdziło obawy dotyczące naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i konieczność dogłębnego śledztwa.

Oświadczenie szefa MON: "Niezwykle ciężka noc"

Do zdarzenia odniósł się również szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. We wpisie opublikowanym na platformie X, minister podkreślił wagę i złożoność sytuacji. „Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń” – napisał Kosiniak-Kamysz, wskazując na wysoki poziom czujności i zaangażowania służb. Zapewnił również, że wszystkie kluczowe informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane. „Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby, trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach m. Tarnawa-Kolonia” – dodał minister, wskazując na najwyższy szczebel zaangażowania w wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Dziękuję gen. I. Nowakowi i @DowOperSZ, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej.… https://t.co/RssjKTKAec— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 30, 2026

Władysław Kosiniak-Kamysz złożył także podziękowania wszystkim zaangażowanym w operację. Wyrazy uznania skierował do Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. Ireneusza Nowaka, oraz całego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podziękował również „wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej”. To podkreśla szeroki kontekst geopolityczny, w jakim doszło do incydentu, oraz profesjonalizm polskich sił zbrojnych w obliczu potencjalnych zagrożeń. Śledztwo w sprawie niezidentyfikowanego obiektu wciąż trwa, a jego wyniki są z niecierpliwością oczekiwane przez opinię publiczną.