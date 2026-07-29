We wtorek, 28 lipca, doszło do ważnego spotkania, wiceminister aktywów państwowych, Konrad Gołota, odpowiedzialny w resorcie za nadzór nad państwowym przemysłem zbrojeniowym, spotkał się z Matthieu Louvotem, prezesem Airbus Helicopters. Jak poinformowało MAP w mediach społecznościowych, głównym tematem rozmów były "potencjalne obszary współpracy przemysłowej spółki z polskim państwowym sektorem zbrojeniowym".

Systemy bezzałogowe w centrum uwagi. Nowy rozdział dla polskiej armii?

Zgodnie z komunikatem MAP, jednym z kluczowych i szczegółowo omówionych obszarów były systemy bezzałogowe. W dobie współczesnych konfliktów zbrojnych, których obraz kształtują doświadczenia m.in. z Ukrainy, rola dronów – zarówno rozpoznawczych, jak i uderzeniowych – stała się absolutnie fundamentalna.

Podczas spotkania wiceminister Konrad Gołota wyraźnie podkreślił stanowisko polskiego rządu. Jak czytamy w komunikacie,

„polska zbrojeniówka stawia na długoletnie partnerstwa, obejmujące transfer technologii i kompetencji oraz rozbudowę krajowych zdolności, co wpisuje się w local content”.

Celem strategicznym jest budowa i wzmacnianie własnego potencjału przemysłowego. Termin „local content” oznacza w praktyce, że znacząca część produkcji, montażu, a także późniejszej obsługi i modernizacji sprzętu ma odbywać się w Polsce, z udziałem polskich firm i pracowników. Rozmowy z Airbusem otwierają szerokie perspektywy dla polskiego przemysłu. We wrześniu 2025 roku Airbus Helicopters podpisał już porozumienie o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL), które dotyczyło m.in. obsługi śmigłowców H145M i integracji polskich rozwiązań.

Airbus, dysponuje szeroką gamą zaawansowanych rozwiązań. Wśród nich znajdują się m.in.:

Lekkie drony taktyczne takie jak Aliaca i Flexrotor, przeznaczone do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych (ISTAR).

Bojowy dron U760 Ravenstorm, zaprojektowany do współpracy z załogowymi myśliwcami.

Bezzałogowy śmigłowiec U145, autonomiczna wersja sprawdzonej platformy H145, zdolna do realizacji zadań logistycznych i bojowych.

Dron przechwytujący U680 Bird of Prey, przeznaczony do zwalczania masowych zagrożeń z powietrza.