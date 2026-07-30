Niezidentyfikowany obiekt nad Polską

W czwartek rano, 30 lipca, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, który po krótkim czasie zanikł z radarów i ostatecznie spadł w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, określił minioną noc jako „niezwykle ciężką dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń”, podkreślając, że trwają intensywne działania wyjaśniające charakter tego zdarzenia. Incydent wywołał natychmiastową reakcję polskich służb, które podjęły działania w celu rozpoznania i weryfikacji zagrożenia.

"W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem Ministra Obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach" - poinformował premier, Donald Tusk.

Jedna z niepotwierdzonych wersji zakłada, że obiektem, który wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, może być rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. Jest to informacja, którą podają ukraińskie źródła, ale na razie nie potwierdza strona polska. Taką informację przekazał m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Dziękuję gen. I. Nowakowi i @DowOperSZ, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej.… https://t.co/RssjKTKAec— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 30, 2026

Ch-101: Charakterystyka i zastosowanie

Głównymi nosicielami pocisków manewrujących Ch-101, zaprojektowanych z myślą o pokonywaniu zaawansowanych systemów obrony powietrznej NATO oraz prowadzeniu uderzeń strategicznych bez wchodzenia w przestrzeń powietrzną przeciwnika, są strategiczne bombowce dalekiego zasięgu Tu-95MS oraz Tu-160. Samoloty należące do rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu - Tu-95 może pokonać ponad 12 tysięcy kilometrów bez tankowania, a Tu-160 nawet 14 tysięcy, pozwalają na przeprowadzanie ataków rakietowych z własnej przestrzeni powietrznej bez konieczności wchodzenia w przestrzeń przeciwnika.

Konstrukcja pocisku zakłada zastosowanie technologii obniżonej wykrywalności (stealth), dzięki czemu trudniej go namierzyć i zneutralizować. Ch-101 to konwencjonalna wersja uzbrojenia, ale jej bliźniacza odmiana – Ch-102 – może być wyposażona w głowicę jądrową. Zasięg Ch-101 szacowany jest na ok. 4 500 do 5 500 kilometrów, choć niektóre źródła sugerują, że może on przekraczać nawet 5 800 kilometrów w wersji zoptymalizowanej. Pocisk przenosi głowicę o masie do 400 kilogramów i może być naprowadzany z wykorzystaniem systemu GLONASS oraz zaawansowanej nawigacji inercyjnej, co zapewnia mu wysoką celność – szacowaną na ok. 10 metrów CEP (Circular Error Probable).

Ch-101 były wielokrotnie używane przez Rosję w konflikcie z Ukrainą, szczególnie podczas zmasowanych ataków rakietowych wymierzonych w infrastrukturę krytyczną – elektrownie, węzły kolejowe, magazyny paliw czy obiekty przemysłu zbrojeniowego. Dzięki dużemu zasięgowi i precyzji pocisków Rosjanie są w stanie prowadzić działania daleko poza linią frontu, paraliżując logistykę i przemysł wojenny Ukrainy. Zgodnie z analizami ekspertów, Ch-101 wykorzystywane są również do „przeciążenia” ukraińskiej obrony powietrznej – w tym celu odpalane są w licznych salwach, często w towarzystwie innych typów uzbrojenia, takich jak rakiety balistyczne Iskander-M czy drony kamikadze typu Shahed.