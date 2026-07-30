Dlaczego pociski i drony atakujące Ukrainę wlatują w polską przestrzeń powietrzną?

Jak wynika z oficjalnych informacji, niezidentyfikowany obiekt, który według premiera Donalda Tuska jest najprawdopodobniej rosyjskim pociskiem manewrującym Ch-101, pojawił się w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej. Incydent wywołał alarm i natychmiastową reakcję Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). Obiekt został wykryty w polskiej przestrzeni powietrznej o godzinie 3:40. Wcześniej, w nocy ze środy na czwartek, DORSZ monitorowało aktywność kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla Polski. Jeden z nich zbliżył się do polskiej granicy na odległość około 5 km o godzinie 3:29, po czym zmienił kierunek lotu na wschód. Dziesięć minut później, czyli o 3:40, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto inny, niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim.

W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon zdarzenia natychmiast skierowano dyżurny myśliwiec F-16. Niestety, o godzinie 3.46, jeszcze przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych. Aby zweryfikować i ostatecznie potwierdzić wskazania techniczne radarów, w rejon ostatniego wskazania obiektu wysłano śmigłowiec Mi-24. Jak podało DORSZ, „załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim”. Na miejscu rozpoczęły się intensywne działania operacyjne i zabezpieczające, w które zaangażowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz właściwe służby.

Rzecznik DORSZ, ppłk Jacek Goryszewski, w rozmowie z TVN24 potwierdził, że wojskowi byli przygotowani na możliwość zestrzelenia obiektu, który wtargnął w polską przestrzeń powietrzną. Podkreślił jednak, że „taki obiekt przed neutralizacją musi zostać zidentyfikowany, czy nie jest to jakiś obiekt cywilny, który pojawił się w naszych systemach, więc musi dojść do identyfikacji tego obiektu przez chociażby myśliwiec i wtedy Dowódca Operacyjny może podjąć decyzję i wydać rozkaz o ewentualnej neutralizacji takiego obiektu, który mógłby zagrażać”.

Ppłk Goryszewski dodał, że w czwartek rano „dosłownie tuż przed tym jak obiekt został przechwycony przez myśliwiec, zniknął z radarów i to miejsce zniknięcia zostało zidentyfikowane jako miejsce upadku”. Niezwłocznie po tym zdarzeniu wysłano śmigłowiec, który rozpoznał i zauważył miejsce upadku. Następnie skierowano tam żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w celu zabezpieczenia terenu oraz służby odpowiedzialne za badanie szczątków. Rzecznik DORSZ zaznaczył również, że „pilot nie zdążył zobaczyć obiektu, zabrakło minut i sekund”, jednak z zapisów wynika, że był to jeden obiekt i nie ma sygnałów o większej liczbie intruzów. Trwają prace nad dokładnym zbadaniem zapisów aktywności obiektów w pobliżu granicy oraz tego, który znalazł się w polskiej przestrzeni powietrznej. Wyniki prac wszystkich służb zostaną połączone w celu pełnego wyjaśnienia incydentu.

Premier Donald Tusk w czasie konferencji prasowej powiedział, że gen. Ireneusz Nowak Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, "poinformował mnie, że myśliwce ukraińskie do samej polskiej granicy starały się przechwycić i zatrzymać pociski, które zmierzały w polską stronę. To pokazuje jak ważna jest współpraca z naszymi sojusznikami" - powiedział Tusk w Lublinie podczas posiedzenia zespołu koordynacyjnego zwołanego w związku z naruszeniem rano polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreślił też, że wszyscy dobrze wiedzą, jak wielkie znaczenie ma pomoc Ukrainie w tym, żeby zwalczała pociski, rakiety i drony rosyjskie jeszcze na swym terytorium. Premier zaznaczył, że pomoc Ukrainie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Polski. "To zdarzenie z cieńszej nocy, po raz kolejny to potwierdza" - dodał.

Lubelska policja potwierdziła w serwisie X, że w czwartek rano otrzymała zgłoszenie o „potężnym huku”, który był słyszalny w powiecie biłgorajskim między miejscowościami Tarnawa-Kolonia a Tokary. Po godzinie 5.00 policjanci, prowadząc działania poszukiwawcze, „pomiędzy m. Tarnawa-Kolonia a m. Tokary na polu w odległości około 2 km od zabudowań ujawnili lej oraz porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu”. Rzecznik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, kpt. Tomasz Stachyra, przekazał PAP, że strażacy zabezpieczają krater o średnicy około 10 metrów.

O zdarzeniu natychmiast powiadomiono szereg służb, w tym Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) oraz Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Dodatkowo, z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę, w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiono system wczesnego ostrzegania. Mer Lwowa, Andrij Sadowy, poinformował w czwartek, że około 20 osób zostało rannych w wyniku ataku rakietowego Rosji na miasto, co podkreśla napiętą sytuację w regionie.

Geografia konfliktu i cele rosyjskich ataków

Zadają sobie pytanie, dlaczego dochodzi do wtargnięcia takich obiektów w polską przestrzeń to jednym z fundamentalnych powodów, jest po prostu bliskość geograficzna strefy działań wojennych. Rosja regularnie przeprowadza zmasowane ataki na cele zlokalizowane w zachodniej Ukrainie, w tym w obwodach lwowskim, iwano-frankiwskim czy wołyńskim. Obiekty takie jak lotniska, bazy wojskowe, składy amunicji, a przede wszystkim infrastruktura krytyczna (elektrociepłownie, linie kolejowe), znajdują się często zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską. Atakowanie tych celów, zwłaszcza przy użyciu broni dalekiego zasięgu, nieuchronnie wiąże się z ryzykiem incydentów transgranicznych.

Często o tym zapominamy, że za naszą wschodnią granicą toczy się realna wojna, w której giną ludzie i jest używana broń powodująca ogromne zniszczenia. Dlatego wlatywanie takich obiektów na naszą stronę nie jest niczym wyjątkowym. Zawsze coś może się prześlizgnąć, ponieważ żadne systemy obrony nie są stuprocentowe i nie wykryją każdego obiektu.Gdy weźmiemy pod uwagę, że z takimi sytuacjami mamy do czynienia codziennie, pojawia się efekt skali. Bardzo duża liczba tych obiektów jest neutralizowana przez Ukrainę, a te, którym uda się przelecieć, często nie docierają do celu i spadają w polach lub lasach po ukraińskiej stronie. Pojedyncze obiekty trafiają jednak czasem do naszej przestrzeni powietrznej.

Jak słusznie przypomniał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie konferencji:

"To są metry, które nas dzielą od tej wojny i ta noc po raz kolejny uświadamia - nie tym, którzy siedzą przy tym stole, nie dowódcom, nie strażakom, nie policjantom - ale nam wszystkim jeszcze raz, że sytuacja jest bardzo poważna. Że sytuacja jest sytuacją, która stwarza zagrożenie, a służby i wojsko są gotowe do podejmowania wszystkich decyzji, żeby zabezpieczyć Rzecząpospolitą i jej obywateli"– podkreślił Kosiniak-Kamysz

Bardzo często o tym się oficjalnie nie mówi, ale są przypadki obiektów, które wlatuje w naszą przestrzeń i rozbija się w lasach czy polach. Ale to wszystko odbywa się bez medialnej otoczki czy informacji służb, bo po prostu nikt tego nie wyrył nie zauważył, bo szkody były najczęściej żadne.

Musimy także pamiętać, że Polska także dopiero buduje swoją wielowarstwową, zintegrowaną tarczę. Podstawą polskiej strategii jest budowa trzech warstw obrony, z których każda odpowiada za zwalczanie innego typu zagrożeń na różnych pułapach i dystansach. Najwyższe piętro naszej obrony to program "Wisła", która ma zapewnić ochronę przed rakietami balistycznymi krótkiego zasięgu (jak Iskandery), pocisków manewrujących i samolotów na dystansie przekraczającym 100 km. Sercem "Wisły" jest amerykański system Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji PAC-3+ z pociskami PAC-3 MSE. Polska pozyskuje łącznie osiem baterii Patriot (dwie w ramach I fazy i sześć w II fazie programu). Pierwsze dwie baterie osiągnęły już pełną gotowość operacyjną (FOC) w grudniu 2025 roku w ramach 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Sochaczewie.

Średnie piętro to program "Narew". Program ten ma za zadanie stworzyć skuteczną "bańkę" ochronną nad kluczowymi obiektami i zgrupowaniami wojsk. System ten ma zwalczać samoloty, śmigłowce, drony i pociski manewrujące na dystansach do około 45 km. "Narew" opiera się na brytyjskich pociskach CAMM i CAMM-ER oraz wyrzutniach iLauncher. W ramach programu planowane jest pozyskanie 23 baterii (łącznie 138 wyrzutni i ponad 1000 pocisków CAMM-ER). Jako rozwiązanie pomostowe wdrożono już system "Mała Narew", który trafił do 18. Pułku Przeciwlotniczego.

Najniższe piętro, to program "Pilica+", to system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, stanowiący ostatnią linię obrony przed nisko lecącymi celami, takimi jak drony czy śmigłowce. Jest to rozwinięcie systemu Pilica, który składał się z armat kalibru 23 mm oraz polskich przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS) Grom i Piorun.

Rakiety manewrujące – skomplikowane trasy lotu

Kluczowe dla zrozumienia problemu jest przyjrzenie się technologii, z której korzysta agresor. Rosja do ataków na Ukrainę wykorzystuje szeroki arsenał środków napadu powietrznego, w tym drony i pociski manewrujące. Nowoczesne pociski manewrujące, takie jak Ch-101 czy Ch-555, nie lecą do celu po linii prostej. Ich trasy są starannie programowane tak, aby omijać znane pozycje ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. W tym celu rakiety wykonują skomplikowane manewry, gwałtownie zmieniając kurs i wysokość lotu. Trajektorie tych pocisków mogą zakładać przelot wzdłuż granic państw trzecich, w tym Polski, aby zaatakować cel w Ukrainie z nieoczekiwanego kierunku. W takiej sytuacji nawet niewielki błąd w programowaniu lub niedokładność systemów nawigacyjnych może spowodować, że pocisk na krótki czas wleci w przestrzeń powietrzną sąsiedniego państwa.

Poza tym, Rosja często używa technologi albo komponentów, które nie są wysokiej jakości przez to, że Moskwa przez sankcję jest pozbawiona nowoczesnych technologi. Poza tym każde, nawet najbardziej zaawansowane uzbrojenie, jest podatne na awarie. Usterka silnika, systemów sterowania czy nawigacji może sprawić, że pocisk lub dron zboczy z kursu. Dodatkowym, niezwykle istotnym czynnikiem jest intensywna walka radioelektroniczna (WRE) prowadzona przez obie strony konfliktu. Działania te polegają na zagłuszaniu lub fałszowaniu sygnałów systemów nawigacji satelitarnej. Obiekt, którego systemy nawigacyjne zostaną skutecznie zakłócone, może utracić orientację i w sposób niekontrolowany przekroczyć granicę. Rosja regularnie zagłusza sygnały satelitarne m.in. w rejonie Morza Bałtyckiego, co ma wpływ także na lotnictwo cywilne.

Prowokacja czy element taktyki wojennej?

Oprócz czynników technicznych i geograficznych, nie można wykluczyć, że przynajmniej część incydentów jest wynikiem świadomych i celowych działań Rosji. Krótkotrwałe naruszenia przestrzeni powietrznej mogą służyć testowaniu obrony NATO, poprzez sprawdzaniu czasu reakcji polskich i sojuszniczych sił zbrojnych. Rosja może w ten sposób zbierać cenne dane wywiadowcze na temat tego, jak szybko podrywane są myśliwce, jakie procedury są uruchamiane oraz jaka jest polityczna odpowiedź Sojuszu.

Każdy taki incydent wywołuje również napięcie i poczucie zagrożenia w społeczeństwie kraju członkowskiego NATO. Samo to, że media cały dzień będą się zajmować takim incydentem i niemal żyć mimo iż tak naprawdę nic się nie stało, nikt nie zginał, nic nie zostało zniszczone jak dom, samochód, czy inne mienie pokazuje, że wszystkie środki i siły są kierowane właśnie na tego typu akcje. Celem może być eskalacja psychologiczna, zastraszenie ludności, wywołanie paniki i wywarcie presji na rządy, aby ograniczyły wsparcie dla Ukrainy i być w ciągłej gotowości. Ponadto celowe, krótkie wejście w przestrzeń powietrzną kraju może być taktycznym manewrem mającym na celu zmylenie ukraińskich radarów i umożliwienie uderzenia od strony, gdzie obrona przeciwlotnicza jest słabsza.

Jak reaguje Polska i Sojusz Północnoatlantycki?

Każde naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej spotyka się z natychmiastową reakcją. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz podległe mu Centrum Operacji Powietrznych monitorują sytuację 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku wykrycia zagrożenia standardową procedurą jest podniesienie gotowości bojowej naziemnych systemów obrony powietrznej, poderwanie w powietrze dyżurujących par myśliwców F-16 (często wspieranych przez samoloty sojusznicze) oraz śledzenie obiektu z jednoczesną oceną jego trajektorii i intencji.

Decyzja o zestrzeleniu nie jest podejmowana automatycznie. Wojsko musi mieć pewność, że obiekt stanowi realne zagrożenie i że jego neutralizacja nie spowoduje większego niebezpieczeństwa na ziemi, na przykład przez spadające odłamki na tereny zamieszkane. Jak przekazał na konferencji prasowej premier Donald Tusk - "Byliśmy gotowi do zestrzelania tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot" – zaznaczył szef rządu. Szef rządu powiedział, iż „nie było bezpośredniego zagrożenia, w związku z tym, że rakieta spadła w terenie niezabudowanym”. Tusk dodał, że wedle pierwszych informacji, odpowiednie służby zadziałały „bardzo szybko”.

Incydenty takie jak masowe naruszenie przestrzeni przez rosyjskie drony we wrześniu 2025 roku, które zakończyło się ich zestrzeleniem przez polskie i sojusznicze lotnictwo, pokazują, że systemy obronne działają sprawnie. Każde takie zdarzenie jest również przedmiotem konsultacji na forum NATO, w tym w ramach Artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego, który przewiduje konsultacje w razie zagrożenia integralności terytorialnej któregoś z państw członkowskich.

Czy syreny powinny wyć?

Decyzja o tym, czy w danej sytuacji uruchomić syreny alarmowe, jest złożona i zależy od wielu czynników. W przypadku incydentu z 30 lipca 2026 roku, gdy obiekt spadł w rejonie Tarnawy-Kolonii, kluczowe argumenty przemawiają za tym, że nie było uzasadnienia do włączenia lokalnego alarmu dla mieszkańców bezpośrednio w tej okolicy, choć systemy ostrzegania zadziałały na poziomie regionalnym. Należy podkreślić, że tej nocy syreny alarmowe zostały uruchomione w Lublinie oraz kilku innych rejonach województwa. Jak poinformował szef MSWiA, wdrożono procedurę SPO-13, która dotyczy ostrzegania o zagrożeniu z powietrza. Była to jednak reakcja na ogólne zagrożenie związane ze zmasowanym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę, a nie na pojedynczy, konkretny obiekt zmierzający w stronę Tarnawy-Kolonii.

Zgodnie z procedurami, syreny alarmowe uruchamia się w sytuacji realnego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia. W tym przypadku obiekt poruszał się nad terenem niezabudowanym, a wojsko nie miało pewności, czy i gdzie dokładnie spadnie. Włączenie alarmu bez potwierdzenia, że celem jest obszar zamieszkany, mogłoby wywołać niepotrzebną panikę. Poza tym zbyt częste uruchamianie syren w sytuacjach, które ostatecznie nie powodują żadnych strat wśród ludności cywilnej, prowadzi do zjawiska "zmęczenia alarmowego". Mieszkańcy mogą zacząć ignorować ostrzeżenia, co byłoby skrajnie niebezpieczne w przypadku rzeczywistego, poważnego zagrożenia. Warto wiedzieć, że w Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały alarmowe: ogłoszenie alarmu (modulowany, trzyminutowy dźwięk) oraz jego odwołanie (ciągły, trzyminutowy dźwięk). Po usłyszeniu alarmu należy włączyć radio lub telewizję i stosować się do dalszych komunikatów.